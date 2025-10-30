గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025
Written By సిహెచ్
Last Modified: గురువారం, 30 అక్టోబరు 2025 (21:20 IST)

కార్తీక మాసంలో తులసి మొక్కను నాటుతున్నారా?

కార్తీక మాసంలో తులసి పూజకు ఎంతో ప్రాధాన్యత వుంది. ఐతే తులసి మొక్కను నాటేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలు కొన్ని వున్నాయి. కార్తీక మాసంలో తులసి మొక్కను నాటాలనుకుంటే, వాస్తు, ఆధ్యాత్మిక నియమాలను పాటించడం మంచిది. నాటడానికి శుభ దినం గురువారం లేదా శుక్రవారం మంచిది. కార్తీక మాసంలోని శుక్ల పక్ష తిథులలో నాటడం అత్యంత శుభకరం.
 
వాస్తు ప్రకారం తులసి మొక్కను ఇంటి ఉత్తర, ఈశాన్యం లేదా తూర్పు దిశలలో ఉంచడం శ్రేయస్కరం. తులసి మొక్కను దక్షిణ దిశలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఇంటి ముందు భాగంలో, బహిరంగ ప్రదేశంలో, నేరుగా నేలపై లేదా ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన తులసి కోటలో నాటాలి.

పాలిటిక్స్‌ను పక్కనబెట్టి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవిత

పాలిటిక్స్‌ను పక్కనబెట్టి హరీష్ రావు ఇంటికి వెళ్లిన కల్వకుంట్ల కవితబీఆర్ఎస్ అగ్రనేత హరీష్ రావు తండ్రి టి సత్యనారాయణ రావు రెండు రోజుల క్రితం మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. చాలామంది నాయకులు ఆయనకు సోషల్ మీడియాలో సంతాపం తెలిపారు. కేసీఆర్ ఆయన అంతిమ నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చారు. దహన సంస్కారాల సమయంలో, కవిత ముఖ్యంగా గైర్హాజరయ్యారు. అయితే, రెండు రోజుల తరువాత హరీష్ రావు నివాసానికి ఆమె వెళ్లి చాలా మందిని ఆశ్చర్యపరిచారు. ఇద్దరి మధ్య అంతరం పెరిగిందని చాలామంది నమ్ముతున్న సమయంలో ఆమె సందర్శన జరిగింది. కవిత తన భర్త అనిల్ దేవనపల్లితో కలిసి వచ్చి తన మామకు నివాళులర్పించారు.

భిక్షాటన నివారణ చట్టం అమల్లోకి... ఇకపై ఏపీలో భిక్షాటన చేసేవాళ్లను...

భిక్షాటన నివారణ చట్టం అమల్లోకి... ఇకపై ఏపీలో భిక్షాటన చేసేవాళ్లను...ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భిక్షాటన నివారణ చట్టం 2025ను అధికారికంగా అమల్లోకి తీసుకుని వచ్చింది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భిక్షాటన చేస్తూ ఎవరూ కనిపించరాదు. అలా చేస్తే వారిని పునరావాస కేంద్రాలకు తీసుకుని వెళ్తారు. కాగా ఈ చట్టానికి రాష్ట్ర గవర్నర్ ఈ నెల 15న ఆమోద ముద్ర వేసారు. దీంతో ఈ నెల 27న జీవో జారీ చేయగా న్యాయశాఖ సెక్రటరీ ప్రతిభాదేవి జీవో ఎంఎస్ నె.58ని విడుదల చేసారు. రాష్ట్రంలో భిక్షాటన మాఫియాను అడ్డుకోవడమే కాకుండా భిక్షాటనను పూర్తిగా నిర్మూలించి నిరుపేదలకు పునరావాసం కల్పించాలన్న ధ్యేయంతో ఈ చట్టాన్ని తీసుకువస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు.

YouTube వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ప్యాకేజీ, ఉద్యోగం వదిలేసేవారికి రెడ్ కార్పెట్

YouTube వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ప్యాకేజీ, ఉద్యోగం వదిలేసేవారికి రెడ్ కార్పెట్AI దెబ్బకి ఎవరి ఉద్యోగం ఎప్పుడు ఊడిపోతుందో తెలియని పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇది మరీ ముఖ్యంగా ఐటీ పరిశ్రమలో ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే దిగ్గజ కంపెనీలైన గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమెజాన్ లేఆఫ్‌లు సాగుతూనే వున్నాయి. ఫలితంగా సుమారు 80,000 మంది ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలను కోల్పోయినట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా వీరి దారిలోనే యూ ట్యూబ్ కూడా పయనించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఐతే ఎవర్నీ బలవంతంగా వెళ్లమనడంలేదట. కంపెనీ విడిచి వెళ్లే వారి కోసం... అదికూడా అమెరికాలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు వాలంటరీ ఎగ్జిట్ ప్యాకేజీలను ఆఫర్ చేసింది

Minor girl: మైనర్ బాలికపై కారు పోనిచ్చాడు.. జస్ట్ మిస్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా? (video)

Minor girl: మైనర్ బాలికపై కారు పోనిచ్చాడు.. జస్ట్ మిస్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా? (video)మైనర్ బాలిక పెను ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది. గుజరాత్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక మైనర్ బాలుడు కారు నడుపుతూ.. రోడ్డుపై ఆడుకుంటున్న మూడేళ్ల చిన్నారిపై బండిని పోనిచ్చాడు. ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారి కారు చక్రాల కిందకు వెళ్లకుండా.. మధ్యలోనే ఉండడంతో తృటిలో ప్రమాదం తప్పింది. కారు ఢీకొట్టడం వల్ల చిన్నారికి స్వల్ప గాయాలైనట్లు సమాచారం.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం వుందా?: పోలీసులు అనుమానం

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం వుందా?: పోలీసులు అనుమానంఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఇటీవల జరిగిన బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను బలిగొన్న ప్రమాదంలో మూడవ వాహనం ప్రమేయం ఉందని అనుమానిస్తున్నారు. అక్టోబర్ 24 తెల్లవారుజామున, బెంగళూరు వెళ్తున్న స్లీపర్ బస్సు కర్నూలు జిల్లాలోని చిన్న టేకూరు గ్రామంలో అప్పటికే ప్రమాదానికి గురైన బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. బస్సు కింద బైక్ ఇరుక్కుపోయి బస్సుతో పాటు లాగుతుండగా, దాని ఇంధన ట్యాంక్ మూత తెరుచుకుంది. తదనంతరం బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుంది. బస్సులో 44 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా, చాలామంది తప్పించుకోగలిగారు.

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -

29-10-2025 బుధవారం దినఫలితాలు -మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు.

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగం

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగంతిరుమలలో వార్షిక పుష్పయాగం అక్టోబర్ 30న జరుగనుంది. ఇందుకు ముందుగా అక్టోబర్ 29న అంకురార్పణంతో ప్రారంభం అవుతుంది. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వసంత మండపంలో మృత్సంగ్రహణం, ఆస్థానం, ఇతర మతపరమైన కార్యక్రమాలతో అంకురార్పణం జరుగుతుంది. గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, తరువాత అక్టోబర్ 30న మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పుష్పయాగం జరుగుతుంది.

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?

కార్తీక మాసం గురించి శ్రీకృష్ణుడు ఏమి చెప్పారో తెలుసా?కార్తీక మాసము గొప్పతనం, దానిని ఆచరించడం వలన కలిగే విశిష్ట ఫలితాల గురించి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా వివరించినట్లు పద్మ పురాణంలో ప్రస్తావించబడింది. ముఖ్యంగా, శ్రీకృష్ణుడు తన భార్య సత్యభామకు కార్తీక మాసం యొక్క మహత్యాన్ని ఉపదేశించినట్లు పురాణ గాథ ఉంది. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన ప్రధాన అంశాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మాసాలలో కార్తీక మాసమునకు సమానమైన మాసము లేదు. నా కంటే గొప్ప దేవుడు లేడు. వేదములకు సమానమైన శాస్త్రములు, గంగకంటే పుణ్యప్రదమైన తీర్థములు లేవు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పారు. ఈ మాసంలో చేసే పుణ్యకార్యాలు... స్నానం, దీపం, పూజ, దానం అనంతమైన పుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. ఇతర మాసాలలో చేసిన పుణ్యకార్యాల కంటే ఈ మాసంలో చేసే వాటికి అనేక రెట్లు ఎక్కువ ఫలం ఉంటుంది.

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారం

నవంబరు 2025లో ఈ 5 రాశుల వారికి గడ్డుకాలం, ఈ పరిహారాలతో పరిష్కారంనవంబర్ 2025 నెలలో జరగబోయే ముఖ్యమైన గ్రహ సంచారాల కారణంగా ప్రత్యేకించి 5 రాశుల వారికి ప్రతికూల ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ఈ రాశుల వారు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తుంటే సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. నవంబర్ 2025లో ముఖ్యంగా శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు, కుజ గ్రహాలు రాశి మారడం ద్వారా ప్రధాన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే 5 రాశుల వారికి నవంబర్ నెలలో కొన్ని సవాళ్లు లేదా ప్రతికూలతలు ఎదురుకావచ్చు. మేష రాశి వారికి ప్రత్యేకించి ఆరోగ్య సమస్యలు తలత్తే అవకాశం వుంది. వైవాహిక జీవితంలో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

28-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుంది

28-10-2025 మంగళవారం దినఫలాలు - ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పరిచయం లేని వారితో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఊరటనిస్తుంది. వివాదాలు కొలిక్కివస్తాయి. ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ఈ రోజు గ్రహస్థితి బాగుంది. వ్యవహారదక్షతతో రాణిస్తారు. కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. వస్తులాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు.
