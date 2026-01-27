మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Updated : మంగళవారం, 27 జనవరి 2026 (16:39 IST)

ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?

hanging lemons and chilies in front of the house entrance
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
భారతీయ సంస్కృతి అనేక విశ్వాసాలతో కూడి వుంది. వీటిలో ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయ, మిరపకాయలను కట్టడం వెనుక అలక్ష్మి అనే పురాణ గాథ ఉంది. లక్ష్మీదేవికి సోదరి అయిన అలక్ష్మికి పులుపు, కారం అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆమె ఇంటి లోపలికి రాకుండా గుమ్మం దగ్గరే ఆ పదార్థాలను తిని తృప్తి చెంది వెనుతిరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. దీనివల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తి రాదని భావిస్తారు.
 
ఐతే దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన సైన్స్ కూడా ఉంది. అదేమిటంటే... నిమ్మకాయలో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్, మిరపకాయలోని ఘాటు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి. ఇదివరకు మన పెద్దలు తలుపులకు నిమ్మ, మిర్చి కట్టడం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చే వాసన ఈగలు, దోమలు, ఇతర కీటకాలు ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకునేది. ఇది ఒక సహజమైన పెస్ట్ కంట్రోల్‌లా పనిచేసేది.
 
వాస్తవానికి దిష్టి అనేది ఒక మానసికమైన భావన. గుమ్మం దగ్గర ఇలాంటివి ఉండటం వల్ల మనసుకి ఒక రకమైన రక్షణ భావం కలుగుతుందని చెబుతారు. దీనివల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి, బయట వ్యక్తుల ప్రతికూల చూపుల గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోము. ఐతే ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... నిమ్మకాయలు ఎండిపోయినా లేదా కుళ్ళిపోయినా వాటిని వెంటనే మార్చాలి. ఎందుకంటే కుళ్ళిన పదార్థాలు బ్యాక్టీరియాను ఆకర్షిస్తాయి, ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

ఐదేళ్ల బాలికపై వీధికుక్క దాడి.. చెంపపై కరిచింది..

ఐదేళ్ల బాలికపై వీధికుక్క దాడి.. చెంపపై కరిచింది..హైదరాబాద్‌లోని ఖైరతాబాద్ ప్రాంతంలో ఒక వీధి కుక్క దాడి చేయడంతో, యూకేజీ చదువుతున్న ఐదేళ్ల బాలిక తీవ్రంగా గాయపడింది. ఆ చిన్నారి తన ఇంటి సమీపంలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు, ఒక వీధి కుక్క అకస్మాత్తుగా బాలికపైకి దూకి చెంపపై కరిచింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వీడియోలో, బాలిక పరిగెడుతుండగా, ఎదురుగా వచ్చిన కుక్క ఆమెను కింద పడేసి, ముఖంపై తీవ్రంగా కరిచిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.

లోకేశ్ పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ : బీద రవిచంద్ర

లోకేశ్ పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ : బీద రవిచంద్రటీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేశ్ మూడేళ్ల క్రితం చేపట్టిన పాదయాత్ర ఏపీ రాజకీయాల్లో గేమ్ ఛేంజర్ అని టీడీపీ నేత బీద రవిచంద్ర అన్నారు. లోకేశ్ పాదయాత్రకు మూడేళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా మంగళవారం నెల్లూరులో యువగళం - ప్రజాగళం పేరుతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. దీంతో నగరంలోని ప్రధాన మార్గాలు కిక్కిరిసిపోయాయి.

బస్సు నడుపుతుండగానే ఆర్టీసీ డ్రైవరుకి గుండెపోటు, ఏం చేసాడంటే?

బస్సు నడుపుతుండగానే ఆర్టీసీ డ్రైవరుకి గుండెపోటు, ఏం చేసాడంటే?హైదరాబాదులోని మియాపూర్ నుంచి విజయవాడకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసి బస్సు బయలుదేరింది. ఐతే నడుపుతున్న 39 ఏళ్ల ఆర్టీసి డ్రైవర్ నాగరాజుకి చౌటుప్పల్ దగ్గరకు రాగానే ఛాతీలో ఏదో అసౌకర్యంగా అనిపించింది. ఇంక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. నడుపుతున్న బస్సును మెల్లగా రోడ్డు సైడ్ ఆపేశాడు. తనకు వచ్చింది గుండెపోటు అని గుర్తించాడు. గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన నాగరాజును సమీపంలో వున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అక్కడ సంబంధిత వైద్యులు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నాగరాజును పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్థారించారు. తను చనిపోతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడిన డ్రైవర్ నాగరాజును కొనియాడుతున్నారు.

ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు.. నా భార్య చాలా మంచిది.. నవ వరుడు సెల్ఫీ వీడియోతో ఆత్మహత్య

ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు.. నా భార్య చాలా మంచిది.. నవ వరుడు సెల్ఫీ వీడియోతో ఆత్మహత్యకొత్తగా పెళ్లైంది. కొత్త వధువుతో నూరేళ్లు జీవించాలనుకున్న ఆ వరుడికి మనస్తాపమే కారణమైంది. ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని నవ వరుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం రామంచ గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నాగేల్లి వెంకటేష్ రెడ్డి(29) అనే యువకుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

అమ్మాయిల విషయంలో దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్

అమ్మాయిల విషయంలో దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్అమ్మాయిల విషయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం దారుణమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నది. ఇలాంటి నిర్ణయం ప్రపంచంలో ఏ దేశమూ తీసుకోలేదు. అదేమిటంటే... బాలికలు, యువతులు, మహిళలు విద్యను అభ్యసించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు తాలిబన్ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. దీనితో అక్కడ మహిళల హక్కులపై అణచివేత సాగుతోందంటూ పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా 2021లో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నప్పట్నుంచి బాలికల విద్యపై క్రమంగా ఆంక్షలు విధిస్తూ వచ్చిన తాలిబన్ సర్కార్... ఇపుడు పూర్తిగా బాలికలు సెకండరీ, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడాన్ని నిషేధించింది. దీనితో దేశంలో మహిళల భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడిపోయింది. ఇప్పటికే 22 లక్షల మందికిపైగా అమ్మాయిలు చదువుకు దూరమయ్యారు.

24-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

24-01-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ అలవాట్లు, బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉంది. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తిచేస్తారు. పలుకుబడి కలిగిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగదు.

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి

సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణిసరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిద్బవతుమే సదా. పద్మపత్ర విశాలాక్షీ పద్మ కేసరవర్ణినీ నిత్యం పద్మాలయా దేవీ సా మాం పాతు సరస్వతీ. మాఘశుద్ధ పంచమిని శ్రీపంచమి లేదా వసంత పంచమి అంటారు. వసంతరుతువు రాకను భారతదేశమంతటా వసంతపంచమి పండుగగా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. దీనిని సరస్వతీ జయంతి, మదన పంచమి అనికూడా అంటారు. ఇది రుతు సంబంధమైన పర్వం. వసంత రుతువుకి స్వాగతం పలికే పండుగగా శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడింది.

23-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - ర్చులు విపరీతం.. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు...

23-01-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - ర్చులు విపరీతం.. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. సోదరులను సంప్రదిస్తారు. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు.

వసంత పంచమి, అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తే...

వసంత పంచమి, అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తే...మాఘశుద్ధ పంచమిని శ్రీపంచమి లేదా వసంత పంచమి అంటారు. వసంతరుతువు రాకను భారతదేశమంతటా వసంతపంచమి పండుగగా ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. దీనిని సరస్వతీ జయంతి, మదన పంచమి అనికూడా అంటారు. ఇది రుతు సంబంధమైన పర్వం. వసంత రుతువుకి స్వాగతం పలికే పండుగగా శాస్త్రాలలో పేర్కొనబడింది. ఈ దినం మహాసుప్రసిద్ధమైన పర్వదినం. దేవీభాగతం, బ్రహ్మాండ పురాణం వంటి పురాణాలలో ఈ శ్రీ పంచమిని గురించి విశేషంగా చెప్తున్నాయి. సకలవిద్యా స్వరూపిణి అయిన పరాశక్తి సరస్వతీ దేవిగా జన్మదినంగా చెప్తారు. శ్రీపంచమి విద్యారంభ దినమని, వాగ్దేవిని ఆరాధించి, అక్షరాభ్యాసం చేయాలని బ్రహ్మవైవర్త పురాణంచెప్తుంది.

మేడారం జాతర: త్వరలోనే హెలికాప్టర్ సేవలు.. కోటిన్నరకు పైగా భక్తులు

మేడారం జాతర: త్వరలోనే హెలికాప్టర్ సేవలు.. కోటిన్నరకు పైగా భక్తులుతెలంగాణలోని మేడారం జాతరకు హాజరయ్యే భక్తులు త్వరలోనే హెలికాప్టర్ సేవలను పొందవచ్చు, దీని ద్వారా వారు పండుగ ప్రాంతాన్ని ఆకాశం నుండి వీక్షించవచ్చు.తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ఈ హెలికాప్టర్ సేవలను ములుగులో మంత్రి సీతక్క ప్రారంభించనున్నారు. అధికారుల ప్రకారం, ఈ శాఖ తాడ్వాయి మండలం ఎలుబాక నుండి హెలికాప్టర్ రైడ్‌లను నడుపుతుంది. దీనివల్ల భక్తులు మేడారం ప్రాంతాన్ని ఆకాశం నుం చూడగలుగుతారు.
