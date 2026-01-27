ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయలు, మిరపకాయలు కడితే దిష్టి పోతుందా?
భారతీయ సంస్కృతి అనేక విశ్వాసాలతో కూడి వుంది. వీటిలో ఇంటి గుమ్మం ముందు నిమ్మకాయ, మిరపకాయలను కట్టడం వెనుక అలక్ష్మి అనే పురాణ గాథ ఉంది. లక్ష్మీదేవికి సోదరి అయిన అలక్ష్మికి పులుపు, కారం అంటే చాలా ఇష్టమని, ఆమె ఇంటి లోపలికి రాకుండా గుమ్మం దగ్గరే ఆ పదార్థాలను తిని తృప్తి చెంది వెనుతిరుగుతుందని ఒక నమ్మకం. దీనివల్ల ఇంట్లోకి ప్రతికూల శక్తి రాదని భావిస్తారు.
ఐతే దీని వెనుక ఒక ఆసక్తికరమైన సైన్స్ కూడా ఉంది. అదేమిటంటే... నిమ్మకాయలో ఉండే సిట్రిక్ యాసిడ్, మిరపకాయలోని ఘాటు గాలిని శుద్ధి చేస్తాయి. ఇదివరకు మన పెద్దలు తలుపులకు నిమ్మ, మిర్చి కట్టడం వల్ల వాటి నుంచి వచ్చే వాసన ఈగలు, దోమలు, ఇతర కీటకాలు ఇంట్లోకి రాకుండా అడ్డుకునేది. ఇది ఒక సహజమైన పెస్ట్ కంట్రోల్లా పనిచేసేది.
వాస్తవానికి దిష్టి అనేది ఒక మానసికమైన భావన. గుమ్మం దగ్గర ఇలాంటివి ఉండటం వల్ల మనసుకి ఒక రకమైన రక్షణ భావం కలుగుతుందని చెబుతారు. దీనివల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి, బయట వ్యక్తుల ప్రతికూల చూపుల గురించి మనం పెద్దగా పట్టించుకోము. ఐతే ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే... నిమ్మకాయలు ఎండిపోయినా లేదా కుళ్ళిపోయినా వాటిని వెంటనే మార్చాలి. ఎందుకంటే కుళ్ళిన పదార్థాలు బ్యాక్టీరియాను ఆకర్షిస్తాయి, ఇది ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.