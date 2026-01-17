ఆదివారం, 18 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. కథనాలు
Written By సిహెచ్
Last Modified: శనివారం, 17 జనవరి 2026 (23:24 IST)

మాఘమాసంలో పండుగలు, వసంత పంచమి, రథ సప్తమి, మహాశివరాత్రి

Godess Saraswati
మాఘమాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ నెల జనవరి 19 నుంచి మాఘమాసం ప్రారంభం కాబోతోంది. మాఘం అంటే పాపాలను తొలగించేది అని అర్థం. ఈ మాసం శ్రీమహావిష్ణువుకు, సూర్య భగవానుడికి, పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ఈ మాసంలో సూర్యోదయానికి ముందే నదీ స్నానం లేదా బావి స్నానం చేయడం మహా పుణ్యప్రదమని నమ్ముతారు. శీతాకాలం చివరలో వచ్చే ఈ సమయంలో తెల్లవారుజామున చల్లని నీటిలో స్నానం చేయడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. సూర్యకిరణాల ద్వారా లభించే విటమిన్-డి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది.
 
మాఘమాసంలో ప్రయాగ (అలహాబాద్) లోని త్రివేణి సంగమంలో స్నానం చేయడం వల్ల మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. మాఘమాసంలో వచ్చే ప్రతి తిథికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ మాసంలో వసంత పంచమి వస్తుంది. ఆనాడు చదువుల తల్లి సరస్వతీ దేవి జన్మదినం. అక్షరాభ్యాసాలకు చాలా శుభప్రదం. అలాగే రథ సప్తమి కూడా వస్తుంది. సూర్య భగవానుడి పుట్టినరోజు. సూర్యుడు తన రథాన్ని ఉత్తర దిశగా మళ్ళించే రోజు.
 
భీష్మ అష్టమి కూడా మాఘమాసంలో వస్తుంది. ఆరోజు భీష్మ పితామహుడు స్వచ్ఛంద మరణం పొందిన రోజు. పితృ తర్పణాలకు విశేషమైనది. మాఘ పూర్ణిమ నాడు సముద్ర స్నానాలకు, సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలకు విశేషమైన రోజు. మాఘ బహుళ చతుర్దశి నాడు జరుపుకునే మహాశివరాత్రి పండుగ శివార్చనకు ప్రత్యేకం

Watch More Videos

బెంగళూరులో బోయ్స్ వేషంలో వచ్చి ఇళ్లను దోచుకుంటున్న గర్ల్స్

బెంగళూరులో బోయ్స్ వేషంలో వచ్చి ఇళ్లను దోచుకుంటున్న గర్ల్స్సహజంగా దొంగలు అంటే పురుషులే వుంటుంటారు. కానీ ట్రెండ్ మారింది. ఈ నేరంలో మహిళలు కూడా చేరిపోతున్నారు. తాజాగా బెంగళూరులో ఆశ్చర్యకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. బెంగళూరులోని సింపిగేహళ్లి ప్రాంతంలో షాలు, నీలు అనే ఇద్దరమ్మాయిలు అబ్బాయిల వేషాలు వేసుకుని దొంగతనాలు చేయడం కలకలం సృష్టిస్తోంది. వీరు తొలుత స్కూటీ వేసుకుని ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం వరకూ ఏ ఇంటికి తాళం వేసి వున్నదో రెక్కీ నిర్వహించేవారు. అలా ఏ ఇల్లు తాళం వేసి వుంది, ఏది దొంగతనానికి వీలవుతుందో తెలుసుకుని ఆ ఇల్లు ఎంపిక చేసుకునేవారు. ఆ తర్వాత అబ్బాయిల వేషాలు ధరించి స్కూటీ వేసుకుని వచ్చేస్తారు.

'కరీంనగర్ పిల్లా 143' పేరుతో భార్యాభర్తల గలీజ్ దందా ... ఎక్కడ?

'కరీంనగర్ పిల్లా 143' పేరుతో భార్యాభర్తల గలీజ్ దందా ... ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన భార్యాభర్తలు గలీజ్ దందాకు పాల్పడి, చివరకు జైలు ఊచలు లెక్కిస్తున్నారు. 'కరీంనగర్ పిల్లా 143' పేరుతో ఓ యూట్యూబ్ చానెల్ ప్రారంభించి, తద్వారా ఏకంగా 100 మంది పురుషులతో ఓ మహిళ వ్యభిచారం చేసింది. భార్య చేసే వ్యభిచారానికి కట్టుకున్న భర్త పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించడం గమనార్హం.

దుబాయ్‌లో జనవరి 2026 శ్రేణి కచేరీలు, ఎవరెవరు వస్తున్నారు?

దుబాయ్‌లో జనవరి 2026 శ్రేణి కచేరీలు, ఎవరెవరు వస్తున్నారు?కచేరీలు- సాంస్కృతిక ఉత్సవాల నుండి ప్రపంచ స్థాయి థియేటర్, కామెడీ, క్రీడ, సంస్కృతి వరకు, ప్రపంచంలో అత్యంత ఉత్సాహపూరిత వినోద కేంద్రాలలో ఒకటిగా తన స్థానాన్ని దుబాయ్ సుస్థిరం చేసుకుంటూనే ఉంది. జనవరి 2026 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన కళాకారులు, లీనమయ్యే అనుభవాలు, కుటుంబ-స్నేహపూర్వక పండుగలు, అత్యాధునిక సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను కలిపిన క్యాలెండర్‌తో రాబోయే సంవత్సరానికి స్వరాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. మీరు సంగీతంతో నిండిన విహారయాత్ర కోసం ప్రణాళిక చేసుకున్నా, సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు లేదా యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సెలవుదినం ప్రణాళిక చేస్తున్నా, ఈ జనవరిలో ప్రత్యక్ష వినోదం, కళ, క్రీడ,జీవనశైలి ఈవెంట్‌లలో అత్యుత్తమమైన వాటిని ఆస్వాదించటానికి గమ్యస్థానాన్ని దుబాయ్ అందిస్తుంది.

దేశంలో పట్టాలెక్కిన తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్

దేశంలో పట్టాలెక్కిన తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్దేశంలో తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు పట్టాలెక్కింది. ప్రస్తుతం వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈ సందర్భంగా ఈ రైలుకు జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ తొలి స్లీపర్ వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు... హౌరా - గౌహతి ప్రాంతాల మధ్య నడువనుంది. హౌరా నుంచి గౌహతికి కేవలం 14 గంటల్లో చేరుకోనుంది. ఈ రైలులో విమాన స్థాయిలో సౌకర్యాలు, కవచ్ భద్రత వ్యవస్థ, స్థానిక ఆహారం అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఆదివారం నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది.

ఇద్దరు వివాహితలతో అక్రమ సంబంధం, కూడబలుక్కుని ప్రియుడిని చంపేసారు, ఎందుకు?

ఇద్దరు వివాహితలతో అక్రమ సంబంధం, కూడబలుక్కుని ప్రియుడిని చంపేసారు, ఎందుకు?ఇద్దరు వివాహిత మహిళలతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ వ్యక్తి వారి చేతుల్లోనే దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. తమిళనాడులోని మీనంబాక్కం విమానాశ్రయానికి సమీపంలో వుండే పల్లవరంలో ఈ దారుణం జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మీనంబాక్కం సమీపంలోని త్రిసూలం ప్రాంతానికి చెందిన 22 ఏళ్ల సెల్వకుమార్ భవన కార్మికుడుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఇతడికి పాతపల్లవరంలోని పచ్చయమ్మన్ కోయిల్ వీధికి చెందిన వివాహిత మహిళ రీనాతో పాటు ఆమె స్నేహితురాలు రజితలతో వివాహేతర సంబంధం వుంది. సెల్వకుమార్ ఈ ఇరువురు మహిళలతో తరచూ ఏకాంతంగా గడుపుతూ వుండేవాడు.

చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోసేటపుడు ఈ ఒక్క శ్లోకం చెప్పండి చాలు

చిన్నారులకు భోగిపళ్లు పోసేటపుడు ఈ ఒక్క శ్లోకం చెప్పండి చాలుపెద్ద పండుగ సంక్రాంతి వచ్చేసింది. ఉదయాన్నే భోగి మంటలతో తెలుగు వాకిళ్లు వేకువనే వెలుగులు పూయించాయి. సాయంత్రం వేళ చిన్నారులకు భోగపళ్లు పోసే కార్యక్రమాన్ని పెద్దలు నిర్వహిస్తారు. దిష్టి తగలకుండా, దీర్ఘావుయు కలిగి సకల శుభాలతో నిండు నూరేళ్లు చల్లగా వుండాలని భోగిపళ్లు పోస్తారు. చిన్నారులకు భోగి పళ్లు పోసేటప్పుడు చదవాల్సిన శ్లోకం ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆయుష్యమస్తు ఆరోగ్యం - అస్తు ఐశ్వర్యమస్తు చ ధర్మ కర్మ సమృద్ధిరస్తు - ఇతి వేదవిదో విదుః ఈ శ్లోకం అర్థం ఏమిటంటే... నీకు దీర్ఘాయువు, మంచి ఆరోగ్యం, సకల ఐశ్వర్యాలు లభించుగాక.

14-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు- లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం

14-01-2026 బుధవారం ఫలితాలు- లక్ష్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రుణ సమస్యలు తొలగిపోతాయి. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. ఆత్మీయులను విందుకు ఆహ్వానిస్తారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆడంబరాలకు ఖర్చు చేస్తారు. సన్నిహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ప్రయాణంలో సమస్యలెదుర్కుంటారు.

సంక్రాంతి పండుగ రోజున పితృదేవతలకు పూజ చేస్తే.. గురువారం రావడం?

సంక్రాంతి పండుగ రోజున పితృదేవతలకు పూజ చేస్తే.. గురువారం రావడం?సంక్రాంతి పండుగ అంటేనే సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడం. సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక ఈ సంక్రాంతి పండుగ. ఈ పండుగ వేళ తెలుగు లోగిళ్లలో గొబ్బెమ్మలు, బొమ్మల కొలువులు, రంగు రంగుల పతంగుల విన్యాసాలు, హరిదాసుల కీర్తనలు, గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, కోడిపందేలు.. ఇలా పల్లె వాకిట పరమానందం నింపే పర్వదినం సంక్రాంతి. ధనుర్మాసంలో సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలో ప్రవేశిస్తాడు.. దీనిని మకర సంక్రమణం అంటారు.

భోగి పండుగ 2026.. బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం.. ఇలాంటి రోజు 2040 వరకు రాదు..

భోగి పండుగ 2026.. బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం.. ఇలాంటి రోజు 2040 వరకు రాదు..భోగి పండుగ రోజు భోగి మంటలు వేయడం వెనుక మన పురాణాల్లో ఒక కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువు వామన అవతారంలో వచ్చి బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి తొక్కేసిన అనంతరం అతనికి ఒక వరమిచ్చాడని చెబుతారు. ఆ వరం ప్రకారం బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి రాజుగా ఉండమని.. సంక్రాంతి పండుగ ముందు భూలోకానికి వచ్చి ప్రజలందరినీ ఆశీర్వదించాలని చెప్పాడట. అందుకే సంక్రాంతి పండుగ వేళ ముందు రోజు బలి చక్రవర్తికి ఆహ్వానం పలికేందుకు భోగి మంటలు వేస్తారని పురాణాలు చెప్తున్నాయి.

భోగి రోజు షట్తిల ఏకాదశి.. అరుదైన సర్వార్థ, అమృత సిద్ధి యోగం.. నువ్వులతో ఇలా చేస్తే?

భోగి రోజు షట్తిల ఏకాదశి.. అరుదైన సర్వార్థ, అమృత సిద్ధి యోగం.. నువ్వులతో ఇలా చేస్తే?ఏకాదశి ఉపవాసం సర్వశుభాలను ఇస్తుంది. అలా ఏకాదశి ఉపవాస దినాలలో ఒకటైన షట్టిల ఏకాదశి, మాఘ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో 2026 జనవరి 14న జరుపుకుంటారు. ఈ పవిత్ర ఏకాదశి రెండు అరుదైన దివ్య స్థానాలైన సర్వార్థ సిద్ధి యోగం, అమృత సిద్ధి యోగంతో వస్తుంది కాబట్టి ఇది అసాధారణంగా పవిత్రమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్రతాన్ని విశ్వాసంతో ఆచరించడం వల్ల శ్రేయస్సు వస్తుందని, పేదరికం తొలగిపోతుందని, కోరికలు నెరవేరుతాయని, శ్రీ మహా విష్ణువు, శ్రీ లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభిస్తుందని, ఆయురారోగ్యాలు చేకూరుతాయని విశ్వాసం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com