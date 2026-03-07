ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ ఆలయంలో కుంభాభిషేకం, గోపురం చూసినా చాలు...
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువై ఉన్న కనకదుర్గమ్మ దేవస్థానంలో కుంభాభిషేకం అనేది అత్యంత విశిష్టమైన మరియు పవిత్రమైన ఘట్టం. సాధారణంగా దేవాలయాల పునరుద్ధరణ జరిగినప్పుడు లేదా ప్రతి 12 ఏళ్లకు ఒకసారి శాస్త్రోక్తంగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు. 6వ తేదీన ప్రారంభమైన ఈ కుంభాభిషేకం మార్చి 8తో ముగుస్తుంది.
కుంభాభిషేకం విశిష్టత
సంప్రోక్షణ: ఆలయ విమాన గోపురంపై ఉన్న కలిశాలకు పవిత్ర నదీ జలాలతో అభిషేకం చేయడాన్నే కుంభాభిషేకం అంటారు. దీనివల్ల మూలవిరాట్టులోని దైవిక శక్తి పునరుజ్జీవింపబడుతుందని భక్తుల నమ్మకం.
యజ్ఞశాల పూజలు: ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రధాన ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమాలు, జపాలు మరియు విశేష అర్చనలు నిర్వహిస్తారు.
లోక కళ్యాణం: రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని, ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుతూ ఈ మహా యజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తారు.
శిఖర దర్శనం పాపనాశనం: సామాన్య భక్తులు గర్భాలయంలోకి వెళ్లలేకపోయినా, కుంభాభిషేకం జరిగినప్పుడు ఆ గోపురాన్ని చూసినా, ఆ పవిత్ర జలాలు పైన పడినా కోటి పుణ్యాలతో సమానమని చెబుతారు.
కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో: ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారు స్వయంభువుగా వెలిశారు. ఇక్కడ చేసే కుంభాభిషేకం వల్ల ఆ కొండ అంతా ఆధ్యాత్మిక ప్రకంపనలతో నిండిపోతుంది.