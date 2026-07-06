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జూలై 7, 2026: కాలాష్టమి.. తేనె రాసిన జిల్లేడు ఆకులు.. నైవేద్యంగా రెండు గులాబ్జామూన్లు..?
కాలాష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజతో మోక్షం సిద్ధిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కాలాష్టమి విశ్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అష్టమి తిథి అజ్ఞానాన్ని అధిగమించి, భావోద్వేగ బంధాలను త్యజించడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. సాయంత్రం నుండి అర్ధరాత్రి వరకు నిర్వహించే నిశిత పూజ, భైరవుని రక్షక శక్తిని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుతుంది. కాశీలోని కాలభైరవుని పూజలు దర్శించే వారికి లేదా శివాలయాల్లో జరిగే భైరవ పూజను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి.
Kalashtami 2026
ఈ రోజున నలుపు శునకానికి అన్నం పెట్టడం చేయాలి. ఈ రోజున పరిమితి, భయం, కర్మ పాఠాలను పాలించే శని, రాహువుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో కాలాష్టమి పూజ శక్తివంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఆది శంకరాచార్యులు రచించిన కాల భైరవ అష్టకం వంటి మంత్రాలను పఠించడం అంతర్గత ధైర్యాన్ని మరియు మానసిక రక్షణను మేల్కొలుపుతుందని నమ్ముతారు. కేవలం ఉపవాసం లేదా పూజ కంటే ఎక్కువగా, కాలాష్టమి అనేది అంతర్గత శుద్ధికి, విశ్వ సమయంతో అనుసంధానానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
కాలానికి రక్షకుడు, విశ్వ సామరస్యాన్ని కాపాడతాడు. భక్తులలోని భయం, అహంకారాన్ని తొలగిస్తాడు. కాలభైరవ అనే పేరులో, కాల అంటే సమయం లేదా మరణం, భైరవ అంటే భయాన్ని తొలగించేవాడని అర్థం. కాగా జూలై 2026లో కాలాష్టమిని 7వ తేదీన జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజున భక్తులు భైరవుడిని పూజించడం ద్వారా తమలోని నిగూఢ భయాలను అధిగమించి, కర్మ త్యజించవచ్చునని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు.
ఈ కాలాష్టమి మంగళవారం, జూలై 7, 2026న రావడం విశేషం. ఇది శక్తివంతమైన తిథిగా పరిగణించబడుతోంది.
ఈ పవిత్రమైన రోజున శుక్ల యోగం, బ్రహ్మ యోగం ఏర్పడనున్నాయి. అరుదైన, దివ్యమైన కలయికతో సర్వత్రా శుభం కలుగబోతోంది. ప్రతికూలతను నాశనం చేసి, అదృష్టాన్ని మేల్కొలిపే శక్తివంతమైన ఈ రోజున కాలభైరవునికి మిరియాల దీపం వెలిగించడం, ఆయనకు తైలాభిషేకం చేయించడం సమస్త దోషాలను తొలగిస్తుంది.
ఈ పవిత్రమైన రోజున కాలభైరవుని పూజతో శత్రువులు తొలగిపోతారు. వ్యతిరేకతను శాంతింపజేస్తుంది
. ఇంటి నుండి వ్యాధులు, ప్రతికూలత, బాధలను తొలగుతాయి. దురదృష్టం దూరంగా పోతుంది. నిరంతర అడ్డంకులను అంతం చేస్తుంది. జీవితంలోకి రక్షణ, శాంతి, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని తీసుకువస్తుంది.
ఈ కాలాష్టమి, అతిగండ యోగం, రేవతీ నక్షత్రాల కలయికతో కూడిన ఒక శక్తివంతమైన రోజు. ఈ రోజున భైరవ పూజతో అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలంటే.. ఈ రోజున కాలభైరవ స్వామికి రెండు 'గులాబ్ జామున్'లను నైవేద్యంగా సమర్పించండి.
దీనివల్ల శుక్రుడు, రాహువు నుండి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇంకా కాలభైరవ స్వామికి పాలలో నానబెట్టిన జిలేబీలను సమర్పించండి. ఇలా చేయడం వల్ల శత్రువులు శాంతిస్తారు. చంద్రుడు, కుజుడు, రాహువుల నుండి ప్రయోజనకరమైన ఫలితాలు చేకూరుతాయి.
ఇంకా కోరికలు నెరవేరడానికి, ఈ రోజున శివలింగానికి తేనె పూసిన జిల్లేడు ఆకులను సమర్పించాలి. ఈ ఆచారం ద్వారా శని, రాహువు, కేతువుల నుండి శుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుంది.
భార్యాభర్తలు చంపుకోవడం ఫ్యాషన్.. మేడ మీద నుంచి తోసేసి.. నరాల్లో హార్పిక్ ఎక్కించి..?
భార్య భర్తను చంపడం, భర్త భార్యను చంపడం ఫ్యాషనైపోతుంది. అక్రమసంబంధాలు, ఇష్టం లేని వివాహాలతో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా ఓ భార్య ప్రియుడి మోజులో పడి.. అతడి కోసం భర్తను మేడపై నుంచే తోసేసింది. అయినా చావకపోవడంతో అతడి నరాల్లోకి హార్పిక్ ఎక్కించి చంపేసింది. ఈ ఘటన నిజామాబాద్ శివారు ప్రాంతమైన న్యాల్కల్లో చోటుచేసుకుంది.
జగన్ ప్రభుత్వంపై పోరాడటానికి రూ. 25 కోట్లు ఖర్చు చేసా: జడ శ్రావణ్, వీడియో
ప్రశ్న రావణ్ కి సంబంధించిన కేసుల్లో బెయిల్ రావడానికి జడ శ్రావణ్ కృషి ఎంతగానో వున్నదని సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్న రావణ్ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఇదిలావుంటే జడ శ్రావణ్ కి సంబంధించిన ఓ పాత వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో జడ శ్రావణ్ మాట్లాడుతూ... వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై పోరాడేందుకు రూ. 25 కోట్లు ఖర్చు చేసాను. 5 వేల కేసులను వాదించి నెగ్గాను. ఈ కేసులకు అయ్యే ఖర్చు 25 కోట్లు. పార్టీ ఎస్టాబ్లిష్ దగ్గర్నుంచి నేను ఎంతగానో శ్రమించాను అంటూ ఆ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు.
శ్రీలంక నెగోంబో జైలులో అల్లర్లు... 25కి చేరిన ఖైదీల సంఖ్య
శ్రీలంక దేశంలోని నెగోంబో పట్టణంలో ఉన్న జైలులో అల్లర్లు చోటు చేసుకున్నాయి. ఈ అల్లర్ల కారణంగా చనిపోయిన ఖైదీల సంఖ్య 25కి చేరింది. మృతుల్లో ఖైదీలతో పాటు నలుగురు గార్డులు ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. గాయపడిన మరో వంద మంది చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. గత ఐదేళ్లలో దేశంలోని జైళ్లలో జరిగిన అత్యంత దారుణమైన అల్లర్లు ఇవేనని వారు పేర్కొన్నారు. జైలులో మాదక ద్రవ్యాల వ్యవహారంలో ఆదివారం సాయంత్రం రెండు గ్రూపుల మధ్య ఘర్షణ జరిగినట్లు తెలిపారు. సామర్థ్యానికి మించి కారాగారంలో వేలాదిమంది ఖైదీలు ఉండడం వల్ల ఈ ఘటన మరింత తీవ్రమయ్యిందన్నారు.
కరూర్ తొక్కిసలాట పిటిషన్.. అత్యవసర విచారణ స్వీకరణకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి
2025 నాటి విషాదకరమైన కరూర్ తొక్కిసలాట కేసులో కీలక సాక్షులను ప్రభావితం చేయడానికి తమిళనాడు సిట్టింగ్ మంత్రులు చురుకుగా ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ దాఖలైన మధ్యంతర దరఖాస్తును అత్యవసరంగా విచారణకు స్వీకరించడానికి సుప్రీంకోర్టు సోమవారం అంగీకరించింది. జస్టిస్లు అహ్సనుద్దీన్ అమానుల్లా, షీల్ నాగులతో కూడిన వెకేషన్ బెంచ్ ఈ విషయాన్ని 2026 జూలై 7, మంగళవారం నాడు తక్షణ విచారణకు షెడ్యూల్ చేసింది.
Monsoon fury: దేశంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు.. 45 శాతం నుండి 28కి తగ్గిన వర్షపాత లోటు
రాబోయే రోజుల్లో కూడా రుతుపవన చురుగ్గా కొనసాగుతుందని, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలు, కొంకణ్ తీరం, మధ్య భారతదేశం, హిమాలయ పర్వత పాదాల వద్ద భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది రుతుపవనాలను ఎల్ నినో తీవ్రంగా బలహీనపరుస్తుందన్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో, తాజా రుతుపవనాల పునరుజ్జీవనం ఊరటనిచ్చింది.
జూలై 7, 2026: కాలాష్టమి.. తేనె రాసిన జిల్లేడు ఆకులు.. నైవేద్యంగా రెండు గులాబ్జామూన్లు..?
కాలాష్టమి రోజున కాలభైరవ పూజతో మోక్షం సిద్ధిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. కాలాష్టమి విశ్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అష్టమి తిథి అజ్ఞానాన్ని అధిగమించి, భావోద్వేగ బంధాలను త్యజించడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. సాయంత్రం నుండి అర్ధరాత్రి వరకు నిర్వహించే నిశిత పూజ, భైరవుని రక్షక శక్తిని గరిష్ఠ స్థాయికి పెంచుతుంది. కాశీలోని కాలభైరవుని పూజలు దర్శించే వారికి లేదా శివాలయాల్లో జరిగే భైరవ పూజను కనులారా వీక్షించే వారికి సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి.
06-07-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఆర్థికలావాదేవీలతో సతమతమవుతారు...
05-07-2026 ఆదివారం ఫలితాలు- ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం. ముఖ్యల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగిస్తారు. పత్రాలు అందుతాయి. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు స్థిరాస్తి ధనం అందుతుంది. తాకట్టు విడిపించుకుంటారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. నగదు, ఆభరణాలు జాగ్రత్త, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.
05-07-2026 నుంచి 11-07-2026 వరకు ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం..?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. మంగళవారం నాడు చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం మొండితనం విసుగు కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు.
04-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, పత్రాలు అందుకుంటారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహనసౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించండి.