Matsya Jayanti 2026: మత్స్య అవతారం రోజున శ్రీ మహా విష్ణువును పూజిస్తే?

శ్రీ విష్ణుమూర్తి దశావతారాలలో, మత్స్య అవతారం మొట్టమొదటిది. జ్ఞానాన్ని పరిరక్షించడానికి, జీవాన్ని రక్షించడానికి, ప్రపంచాన్ని ఒక నూతన ఆరంభంలోకి నడిపించడానికి ఆయన ఒక దివ్యమైన చేప రూపంలో అవతరించారు.
మత్స్య జయంతి భక్తులకు ధర్మం, విశ్వాసం, దైవిక రక్షణ వంటి శాశ్వతమైన విలువలను గుర్తు చేస్తుంది. పురాణాల్లో మత్స్య అవతారానికి అపారమైన ఆధ్యాత్మిక, విశ్వ ప్రాముఖ్యత ఉంది. మత్స్య పురాణం, ఇతర ప్రాచీన గ్రంథాలలో వివరించినట్లుగా.. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి అంతిమ మూలమైన వేదాలను రక్షించడానికి శ్రీ విష్ణుమూర్తి ఒక మహా చేప రూపంలో అవతరించారు. ప్రళయం, అనగా మహా ప్రళయం సమయంలో ఆయన సప్తఋషులను రక్షించారు.
ఈ దివ్య కార్యము ద్వారా, ఆయన ధర్మం కొనసాగింపును నిర్ధారించి, మానవాళికి ఆధ్యాత్మిక పునాదిని కాపాడారు.
మత్స్య జయంతి నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజించడం వలన పాపాల నుండి మోక్షం, మానసిక ప్రశాంతత, ఆధ్యాత్మిక స్పష్టత చేకూరుతుంది.
జ్ఞానం, క్రమశిక్షణ, ధర్మబద్ధమైన జీవితానికి మహావిష్ణువు ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. సత్యయుగంలో, విష్ణు భక్తుడైన మను మహారాజు తన జీవితకాలంలో ఒక్కసారైనా భగవంతుని దర్శించుకోవాలనే స్వచ్ఛమైన కోరికను కలిగి ఉన్నాడు.
ఇంతలో, ఆ యుగం ముగింపు దశకు చేరుకుంటుండగా, బ్రహ్మదేవుడు గాఢ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. ఈ అవకాశాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని, హయగ్రీవుడు అనే రాక్షసుడు వేదాలను దొంగిలించి సముద్రంలో దాచిపెట్టాడు. దీంతో సృష్టి అల్లకల్లోలంలోకి కూరుకుపోయింది. పరిస్థితి తీవ్రతను గ్రహించిన బ్రహ్మ, విష్ణువు సహాయం కోరాడు.
ఒక ఉదయం, మను మహారాజు కృతమాల నదీ తీరంలో తన క్రతువులు నిర్వహిస్తుండగా, అతని అరచేతులలో ఒక చిన్న చేప కనిపించింది. ఆ చేప తనను రక్షించమని వేడుకోగా, కరుణతో కదిలిపోయిన మనువు దానిని తన కమండలంలో ఉంచాడు.
ఆ తర్వాత అద్భుతం జరిగింది. ఆ చేప పెరుగుతూనే ఉంది. మనువు ఆ పాత్ర నుండి దానిని ఒక చెరువులోకి, తరువాత ఒక సరస్సులోకి, చివరకు విశాలమైన సముద్రంలోకి మార్చాడు. అప్పుడే ఆ చేప తన నిజ స్వరూపాన్ని వెల్లడించింది. అది మత్స్య రూపంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తి అని. ఏడు రోజుల్లోగా ఒక వినాశకరమైన ప్రళయం యావత్ ప్రపంచాన్ని ముంచివేస్తుందని విష్ణుమూర్తి మనువుకు తెలియజేశాడు.
ఇందుకోసం ఒక భారీ ఓడను నిర్మించమన్నాడు. మొక్కల విత్తనాలను, జంతువులను రక్షించమన్నాడు. సప్తఋషులను ఆహ్వానించమన్నాడు. వాసుకి అనే దివ్య సర్పాన్ని తీసుకుని.. ప్రళయాన్ని అధిగమించమన్నాడు.
మత్స్యుడు మళ్ళీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మనువు వాసుకి సహాయంతో ఓడను మత్స్యుని కొమ్ముకు కట్టగా, భగవంతుడు వారిని సురక్షితంగా నీటి మీదుగా హిమాలయాలకు నడిపించాడు.
ప్రళయం ముగిసిన తరువాత, విష్ణువు హయగ్రీవుడిని ఓడించి, వేదాలను తిరిగి పొంది, సృష్టిలో సమతుల్యతను పునరుద్ధరించాడు. మనువు, ఋషులు జీవానికి అవసరమైన మూలకాలను పరిరక్షించడంతో, పునర్జన్మకు, విశ్వ పునరుద్ధరణకు ప్రతీకగా ఒక కొత్త యుగం ప్రారంభమైంది.
ఇక మత్స్య జయంతిని భక్తులు భక్తి, పవిత్రత, కృతజ్ఞతతో జరుపుకుంటారు. ఉపవాసం వుంటారు. చాలామంది తామసిక ఆహారాలను విడిచిపెట్టి, సాత్విక ఉపవాసం పాటిస్తారు. ఈ రోజు ఇంట్లో లేదా విష్ణు దేవాలయాలలో పవిత్ర స్నానం, ప్రార్థనలతో ప్రారంభమవుతుంది.
ఈ రోజున విష్ణు సహస్రనామం, మత్స్య స్తోత్రం పఠించడం లేదా మత్స్య పురాణం నుండి అధ్యాయాలు చదవడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. దేవాలయాలు విష్ణుమూర్తికి లేదా మత్స్య రూపంలో ఉన్న విగ్రహాలకు అభిషేకం, అలంకారం నిర్వహిస్తాయి.
ఇంకా మత్స్య జయంతి కరుణకు ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. ఈ రోజు చేసే దానం ఆత్మను శుద్ధి చేసి, దైవ ఆశీస్సులను తెస్తుందని నమ్ముతారు. అన్నదానం, నగదు, వస్త్రాలను దానం చేయడం ద్వారా సర్వాభీష్ఠాలు చేకూరుతాయి.
భారతదేశంలోని ప్రసిద్ధ మత్స్య అవతార దేవాలయాలను గురించి తెలుసుకుందాం
ఏపీలో వేదనారాయణ స్వామి దేవాలయం-నాగలాపురంలో వుంది. దాని విశిష్టమైన వాస్తుశిల్పం, విష్ణుమూర్తి యొక్క మత్స్య రూపానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. అలాగే మత్స్య నారాయణ స్వామి దేవాలయం కర్ణాటకలో వుంది. ఇలా చెన్నై, కేరళలో మత్స్య అవతారానికి సంబంధించిన ఆలయాలున్నాయి.
మత్స్య జయంతి 2026: తేదీ, తిథి
శనివారం, 21 మార్చి 2026
తృతీయ తిథి ప్రారంభం: 21 మార్చి 2026, ఉదయం 02:30 గంటలకు
తృతీయ తిథి ముగింపు: 21 మార్చి 2026, రాత్రి 11:56 గంటలకు
ఈ పవిత్రమైన రోజు చైత్ర శుక్ల పక్ష తృతీయ నాడు వస్తుంది.