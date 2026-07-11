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Ravi Pradosh Vrat July 2026: ప్రదోష వ్రతం.. ఆరుద్ర నక్షత్రం.. శివపూజను మరిచిపోద్దు..
ప్రదోష వ్రతం శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్రమైన, ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఫలితాలనిచ్చే వ్రతాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం రెండింటిలోనూ త్రయోదశి తిథినాడు ఆచరించబడుతుంది. ప్రదోష వ్రతం ఆదివారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం' అని పిలుస్తారు.
Ravi Pradosh Vrat July 2026
ఈ పవిత్రమైన రోజున శివుడు, సూర్యభగవానుడు ఇద్దరినీ పూజించడం ఎంతో శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. జూలై 2026లో రెండు రవి ప్రదోష వ్రతాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 2026 జూలై 12న వచ్చే రవి కృష్ణ ప్రదోష వ్రతం కాగా, రెండవది 2026 జూలై 26న వచ్చే రవి శుక్ల ప్రదోష వ్రతం.
ఈ శుభప్రదమైన ప్రదోష కాలంలో శివుడిని పూజించడం వల్ల భక్తులకు ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, కీర్తి, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తాయని, జాతకంలో సూర్యుని వల్ల కలిగే ప్రతికూల ప్రభావాల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుందని విశ్వసిస్తారు. ఇంకా 12వ తేదీన వస్తున్న ప్రదోషం రోజున ఆరుద్ర నక్షత్రం కూడా జత కావడం విశేషం. ఈ రోజున సంధ్యాకాలంలో శివాలయాలను దర్శించుకోవడం విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ దివ్యమైన కాలంలోనే శివుడు విశ్వ శ్రేయస్సు కోసం తన ఆనంద తాండవాన్ని ప్రదర్శిస్తారు.
ప్రదోష కాలంలో భక్తిశ్రద్ధలతో ఉపవాసం ఆచరించి, శివపూజ చేయడం ద్వారా శివుని దివ్య అనుగ్రహం లభిస్తుంది, అదే సమయంలో రవి ప్రదోషం కావడంతో సూర్య భగవానుడు తేజస్సు, మంచి ఆరోగ్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవాన్ని భక్తులకు ప్రసాదిస్తాడు. ఈ పవిత్రమైన వ్రతం జీవితాన్ని సానుకూల శక్తితో నింపుతుందని, వ్యాధులు, దుఃఖం, మానసిక ఒత్తిడిని తొలగిస్తుందని, కుటుంబానికి శాంతి, శ్రేయస్సును చేకూరుస్తుందని విశ్వాసం.
ఉదయాన్నే పవిత్ర స్నానం ఆచరించి, శుభ్రమైన, సాత్వికమైన వస్త్రాలను ధరించండి.
ఆ రోజంతా పవిత్రమైన ఆలోచనలు, ప్రవర్తనతో ఉంటూ ఉపవాసం పాటించండి.
ఆ రోజంతా పవిత్రమైన ఆలోచనలు, ప్రవర్తనతో ఉంటూ ఉపవాసం పాటించండి.
సాయంత్రం వేళ ఇంట్లో కానీ, ఆలయాల్లో కానీ జరిగే శివ పూజలో, అభిషేకాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సర్వాభీష్టాలు చేకూరుతాయి.
దైవాలగూడలో వరుస హత్యలు - వైరల్ అవుతున్న వీడియో
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్, దైవాలగూడ ప్రాంతంలో జరిగిన ఘోర వరుస హత్యలు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. ఈ హత్యలకు పాల్పడిన నిందితుడు రాజ్కుమార్ (28) బాలికను బలవంతంగా లాక్కెళుతున్న దృశ్యాలకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దైహాలగూడలో రాత్రి 11 నుంచి అర్థరాత్రి ఒంటి గంట వరకు ఈ నరమేథానికి పాల్పడ్డాడు. బాలిక తల్లి, అమ్మమ్మన తొలుత హత్య చేసిన నిందితుడు.. ఆ తర్వాత బాలికను బలవంతంగూ మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చెరువు వద్దకు తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేశాడు. పిమ్మట తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి వరుస హత్య గురించి చెప్పాడు.
గుర్తు తెలియని ఎగిరే వస్తువులు - కొత్త ఫైళ్లను విడుదల చేసిన పెంటగాన్
అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్) కీలక ఫైళ్లను విడుదల చేసింది. గుర్తు తెలియని ఎగిరే వస్తువులకు సంబంధించిన కొత్త పైళ్ళను విడుదల చేసింది. మొత్తం 40 ఫైళ్లను తన అధికారిక యూఎఫ్వో వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. వీటిలో 14 పత్రాలు, 19 వీడియోలు, నాలుగు ఆడియోలు, మూడు ఫొటోలు ఉన్నాయి. ఈ సమాచారం పెంటగాన్తో పాటు నాసా, సీఐఏ, ఎఫ్.బి.ఐ, ఇంధన శాఖ వంటి అమెరికా ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి సేకరించారు. ఎక్కువ భాగం 2010 తర్వాత నమోదైన ఘటనలకు సంబంధించినవే.
వియత్నాం బోటు ప్రమాదం.. ఏపీకి చెందిన ముగ్గురు మృతి- ఎంబసీతో మాట్లాడిన నారా లోకేష్
వియత్నాంలోని మంగళవారం ఫుక్ క్వోక్ ద్వీపం సమీపంలో జరిగిన విషాదకరమైన పడవ ప్రమాదంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురితో సహా కనీసం 15 మంది భారతీయులు మరణించారు. మృతుల వివరాలను వియత్నాం అధికారులు వెల్లడించగా, వారిలో ఎక్కువ మంది తమిళనాడుకు చెందినవారని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ముగ్గురు, కేరళకు చెందిన ఇద్దరు ఉన్నారని తేలింది. ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మృతులను నల్లపేట ఆదిశేషయ్య రవితేజ, శ్రీధర్ ముడియం, జయ లక్ష్మి గెల్లిగా గుర్తించారు.
పిల్లలే మన సంపద .. జనాభాను పెంచండి : సీఎం చంద్రబాబు
పిల్లలే మన సంపద అని, అందువల్ల జనాభాను పెంచాలని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచ్చారు. విజయవాడలో నిర్వహించిన ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, జనాభా నియంత్రణ కాదు.. జనాభా సంరక్షణ నినాదం రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఒకప్పుడు జనాభా తగ్గాలని అందరం కోరుకున్నామని, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది ఉంటే స్థానిక సంస్థల్లో పోటీకి అనర్హులని చెప్పామన్నారు. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయని తెలిపారు. పిల్లలే సంపద అనే మాటను నిజం చేస్తామన్నారు.
ఆస్తి కోసం కిరాతకంగా మారిన కుమార్తె.. స్కార్పియో ఎక్కించి తల్లిని హత్య చేసింది.. తండ్రిని కూడా?
జైపూరులో కన్నతల్లిని ఓ కుమార్తె కడతేర్చింది. ఆస్తి కోసం స్వంత తల్లిని కారుతో తొక్కించి చంపేసింది. రాజస్థాన్ రాజధాని జయపూర్లో జరిగిన నీరజ్ శర్మ హత్య కేసు విచారణలో పలు షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జయపూర్లోని ప్రతాప్ నగర్లో లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్గా పనిచేస్తున్న నీరజ్ శర్మను ఈ నెల 3వ తేదీన ఒక స్కార్పియో వాహనంతో అత్యంత ఘోరంగా ఢీకొట్టి చంపేశారు. దీన్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించారు. అయితే నీరజ్ మృతి కన్నబిడ్డే కారణమని పోలీసులు విచారణలో స్పష్టం అయ్యింది.
Ravi Pradosh Vrat July 2026: ప్రదోష వ్రతం.. ఆరుద్ర నక్షత్రం.. శివపూజను మరిచిపోద్దు..
ప్రదోష వ్రతం శివునికి అంకితం చేయబడిన అత్యంత పవిత్రమైన, ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ఫలితాలనిచ్చే వ్రతాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది ప్రతి నెలా కృష్ణ పక్షం, శుక్ల పక్షం రెండింటిలోనూ త్రయోదశి తిథినాడు ఆచరించబడుతుంది. ప్రదోష వ్రతం ఆదివారం నాడు వచ్చినప్పుడు, దానిని 'రవి ప్రదోష వ్రతం' అని పిలుస్తారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున శివుడు, సూర్యభగవానుడు ఇద్దరినీ పూజించడం ఎంతో శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. జూలై 2026లో రెండు రవి ప్రదోష వ్రతాలు ఉన్నాయి. మొదటిది 2026 జూలై 12న వచ్చే రవి కృష్ణ ప్రదోష వ్రతం కాగా, రెండవది 2026 జూలై 26న వచ్చే రవి శుక్ల ప్రదోష వ్రతం.
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుతపులి సంచారం (video)
తిరుమల అలిపిరి నడక మార్గంలో శుక్రవారం నాడు చిరుతపులి కనిపించడంతో భక్తులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం సమీపంలో చిరుత కనిపించడంతో భక్తులు భయపడిపోయారు. ఆలయం దగ్గర చిరుతపులిని గమనించిన భక్తులు వెంటనే పెద్దగా కేకలు వేశారు. సమాచారం అందుకున్న అటవీ శాఖ అధికారులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకుని, ఇనుప కడ్డీలతో పెద్ద శబ్దాలు చేస్తూ ఆ చిరుతపులిని తిరిగి అడవిలోకి పంపించివేశారు. భక్తులు భద్రత దృష్ట్యా నడక మార్గంలో ఒంటరిగా వెళ్లవద్దని, గుంపులుగా ప్రయాణించాలని అధికారులు సూచించారు.
11-07-2026 శనివారం ఫలితాలు- వివాదాస్పద విషయాల్లో తలదూర్చవద్దు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం తలపెట్టిన కార్యం నెరవేరుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ఆప్తులు ఆదుకుంటారు. చెల్లింపుల్లో జాప్యం తగదు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులను సంప్రదిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమించిన కొద్దీ మంచి ఫలితాలుంటాయి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పెద్దల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ నిర్లక్ష్యం ఇబ్బందులకు దారి తీస్తుంది. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.
10-07-2025 గురువారం మీ రాశి ఫలితాలు.. రుణ సమస్యలు వేధిస్తాయి..
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ రోజు అనుకూల సమయం. ఆర్థిక సమస్య తొలగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. ఖర్చులు సామాన్యం. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యవహారాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. పత్రాల రెన్యువల్లో మెలకువ వహించండి. ప్రియతములను కలుసుకుంటారు. కొత్త వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు.
శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలి.. అలాంటివి జరగకూడదు: కేరళ మంత్రి
ఈ ఏడాది శబరిమల యాత్ర సజావుగా సాగేలా చూడాలని కేరళ మంత్రి కె. మురళీధరన్ గురువారం అధికారులను ఆదేశించారు. గత యాత్ర సమయంలో తలెత్తిన లోపాలు పునరావృతం కాకూడదని ఆయన పునరుద్ఘాటించారు. వార్షిక యాత్రకు సంబంధించి ఏర్పాట్లను ముందుగానే ప్రారంభించాలని సూచించారు. అలాగే, యాత్రికులకు తగిన సౌకర్యాలు కల్పించడంలో ఎటువంటి రాజీ ఉండకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. గత ఏడాది యాత్ర సమయంలో గుర్తించిన లోపాలను సరిదిద్దడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మురళీధరన్ అన్నారు. ముఖ్యంగా యాత్ర ప్రారంభ వారాల్లో రద్దీని నివారించడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన పోలీసులను కోరారు. రద్దీ నిర్వహణ సమస్యల కారణంగా గతంలో కొంతమంది యాత్రికులు పండలంలోనే ఆగిపోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి మళ్లీ తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు.