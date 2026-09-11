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Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (13:43 IST)

జీవితంలో పైకి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి ఆ రెండే మార్గాలు, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సత్యాలు

Lord Krishna
Written By: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:46 IST)
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మనుషులకు మనసు వుంటుంది. ఆ మనసే తాము చేసేది ధర్మమో అధర్మమో చెబుతుంది. అంతేకాదు నిజం, అబద్ధం - నీతి, అవినీతి ఇలా ప్రతి విషయాన్ని మనిషి తెలుసుకోగలడు. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ మానవ జన్మను ధర్మబద్ధంగా గడుపుతూ మంచి కర్మలు చేస్తూ వుంటే మోక్ష మార్గం కూడా దేదీప్యమానమై వుంటుంది. ఐతే మనిషి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి రెండు మార్గాలున్నాయంటారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ రెండు మార్గాలకు మూలం మనిషిలో వున్న అహంకారం.
 
కొందరికి డబ్బు అహంకారం, మరికొందరికి అధికారం అహంకారం... ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే వారు చేసే ప్రతి విషయంలోనూ వారిని అహంకారులుగా సమాజంలో తిరుగుతుంటారు. అంత తమ వల్లనే సాధ్యమనే అహంకారం కనబరుస్తుంటారు. ఇదే ఆ వ్యక్తి యొక్క పతనానికి దారి తీస్తుంది. చివరికి ఆ వ్యక్తిని ఒంటరిగా చేస్తుంది. ఫలితంగా ఒకనాటికి ఆ వ్యక్తి చుట్టూ శూన్యం మాత్రమే మిగులుతుంది. అహంకారం అంధకారంగా మారి అతడిని కబళిస్తుంది.
 
ఇక రెండవది అణకువ. మనిషి తనలోని అహంకారమనే ముల్లును బైటకు తీయాలి. అహంకారపు ముల్లు తీస్తున్నప్పుడు చాలా బాధగానే వుంటుంది. అది వెలికి తీసాకు దాని స్థానే సహనం, శాంతితో మనిషి ఉత్తముడుగా మారుతాడు. అటువంటి వ్యక్తి ఎక్కడ వున్నా అతడి చుట్టూ ఎప్పుడూ పదిమంది వుంటూనే వుంటారు. పదిమంది అతడి కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. అతడికి ఆస్తిపాస్తులతో సంబంధం లేదు. ధర్మమార్గం ఒక్కటే అతడిని అత్యుత్తముడుగా నిలబెడుతుంది. ఈ రెండు మార్గాలూ మనిషి కోసం ఎప్పుడూ వేచి చూస్తుంటాయి. ఏ మార్గం ఎన్నుకోవాలన్నది అతడి విజ్ఞత మాత్రమే.
About Writer
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి
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జీవితంలో పైకి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి ఆ రెండే మార్గాలు, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సత్యాలు

జీవితంలో పైకి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి ఆ రెండే మార్గాలు, శ్రీకృష్ణుడు చెప్పిన సత్యాలుమనుషులకు మనసు వుంటుంది. ఆ మనసే తాము చేసేది ధర్మమో అధర్మమో చెబుతుంది. అంతేకాదు నిజం, అబద్ధం - నీతి, అవినీతి ఇలా ప్రతి విషయాన్ని మనిషి తెలుసుకోగలడు. భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ మానవ జన్మను ధర్మబద్ధంగా గడుపుతూ మంచి కర్మలు చేస్తూ వుంటే మోక్ష మార్గం కూడా దేదీప్యమానమై వుంటుంది. ఐతే మనిషి ఎదగటానికి, నాశనం కావడానికి రెండు మార్గాలున్నాయంటారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. ఈ రెండు మార్గాలకు మూలం మనిషిలో వున్న అహంకారం. కొందరికి డబ్బు అహంకారం, మరికొందరికి అధికారం అహంకారం... ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే వారు చేసే ప్రతి విషయంలోనూ వారిని అహంకారులుగా సమాజంలో తిరుగుతుంటారు.

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