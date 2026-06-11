సంబంధిత వార్తలు
- నా భర్తకు కోచ్గా ప్రమోషన్ ఇచ్చాను : పీవీ సింధు
- Hyderabad: బెయిల్పై విడుదలైన రియల్టర్.. భార్యను కాల్చి చంపేశాడు..
- ప్రియుడిపై మోజు... బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య
- భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం.. తుపాకీతో కాల్చి చంపేసిన భర్త
- ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో వ్యాపార నష్టాలు.. భార్య, కొడుకును హత్య చేసి చివరకు తానుకూడా...
భార్యను భర్త అపురూపంగా చూసుకుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?
హిందూ ధర్మంలో భార్యాభర్తల బంధం చాలా పవిత్రమైనదిగా, సమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భార్యను సహధర్మచారిణి అంటారు, అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో తోడుగా ఉండేది. భర్తకు భార్య పట్ల ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఆమెను ఆదరించడం, గౌరవించడం, ఆమె అవసరాలను తీర్చడం, రక్షించడం వంటివి. వీటన్నిటిపట్ల నిబద్ధతగా వుంటూ భార్యను అపురూపంగా, ప్రేమగా చూసుకునే భర్తకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
భార్య పట్ల ప్రేమ, గౌరవం చూపించడం ద్వారా భర్త మనస్సులో శాంతి, సంతృప్తి నెలకొంటాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు ఉన్నప్పుడు, వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి అవసరమైన ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇది మనసుకు ప్రశాంతతను అందించి, ఆనందంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
హిందూ ధర్మం ప్రకారం, మనం చేసే ప్రతి కర్మకు ప్రతిఫలం ఉంటుంది. భార్యను ప్రేమగా, శ్రద్ధగా చూసుకోవడం ఒక మంచి కర్మ. దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి, జీవితంలో సానుకూల పరిణామాలు సంభవిస్తాయి. ఇది భర్తకు పుణ్యాన్ని, శుభాన్ని చేకూరుస్తుంది.
అనేక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలలో భార్యను దేవతగా, శక్తి స్వరూపిణిగా భావిస్తారు. భార్యను సంతోషంగా ఉంచడం ద్వారా దైవ అనుగ్రహం లభిస్తుందని నమ్ముతారు. సతీదేవిని గౌరవించడం సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవిని, పార్వతీదేవిని పూజించినట్లేనని చెబుతారు.
భార్య పట్ల అంకితభావం, దయ, సహనం వంటి గుణాలు భర్తలో మానసిక వికాసానికి తోడ్పడతాయి. ఈ గుణాలు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఇవి అహంకారాన్ని తగ్గించి, మరింత వినయంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి.
హిందూ ధర్మం ప్రకారం, గృహస్థ జీవితం ఒక ముఖ్యమైన ఆశ్రమం. ఈ ఆశ్రమంలో ధర్మాన్ని పాటించడం ద్వారా మోక్ష మార్గంలో పయనించవచ్చు. భార్యను ప్రేమగా చూసుకోవడం, ఆమె అవసరాలను తీర్చడం గృహస్థ ధర్మంలో ఒక భాగం. ఇది ధర్మబద్ధమైన జీవితాన్ని గడపడానికి తోడ్పడుతుంది.
భార్య పట్ల చూపించే నిస్వార్థ ప్రేమ, త్యాగం వ్యక్తిని ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళతాయి. ఇది ఆత్మను శుద్ధి చేసి, ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చేరుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కుటుంబంలో ప్రేమ, సామరస్యం ఉన్నప్పుడు అది భర్త ఆధ్యాత్మిక సాధనకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. బలమైన కుటుంబ బంధాలు ఒత్తిడిని తగ్గించి, జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని అందిస్తాయి.
మొత్తంమీద, భార్యను అపురూపంగా చూసుకునే భర్తకు అంతర్గత శాంతి, దైవ అనుగ్రహం, కర్మ ఫలాలు, మానసిక వికాసం వంటి అనేక ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
Karnataka: చెట్టు పైనుంచి పడిన కొబ్బరికాయ.. బాలుడి తలపై పడటంతో మృతి
కర్ణాటకలోని ఉడుపి జిల్లాలో ఒక విషాదకరమైన సంఘటన జరిగింది. తల్లి తన ఏడాదిన్నర వయసున్న కుమారుడిని ఎత్తుకుని వెళ్తుండగా, చెట్టు పైనుంచి పడిన కొబ్బరికాయ బాలుడి తలకు బలంగా తగలడంతో అతను ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మరణించిన బాలుడిని ప్రశాంత్, సుచిత్ర దంపతుల రెండవ కుమారుడైన దక్షగా గుర్తించారు. ఈ ఘటన బ్రహ్మావర్ తాలూకాలోని చంతర గ్రామం, హేరంజలులో మంగళవారం చోటుచేసుకుంది.
ఎద్దుతో కలసి కాడి మోసిన రైతు భార్య : స్పందించిన మహా సర్కారు
మహారాష్ట్రకు చెందిన ఓ మహిళ జోడెద్దు అవతారమెత్తారు. ఇది ఆ రైతు కుటుంబం ఎదుర్కొంటున్న దుర్భర పరిస్థితులకు అద్దం పడుతోంది. పిడుగుపాటుకు తమ ఎద్దు మృతి చెందడంతో ప్రత్యామ్నాయం లేక మహిళే ఎద్దు స్థానంలో కాడి మోయాల్సి వచ్చింది. ఖరీఫ్ సాగు కోసం తన భర్తతో కలిసి పొలాన్ని దున్నింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇది ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్ దృష్టికి వెళ్లడంతో ఆయన స్పందించారు. తక్షణమే ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నారు.
తొమ్మిదేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత రేషన్ కార్డు పొందిన కుటుంబం.. ఎక్కడంటే?
పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ జోక్యంతో, తెనాలికి చెందిన ఒక కుటుంబానికి తొమ్మిదేళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత ఎట్టకేలకు రేషన్ కార్డు లభించింది. ఆ కుటుంబ పెద్ద అయిన మేకల చిన్నమ్మ, రేషన్ కార్డు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ అనేకసార్లు తిరిగినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. కార్డు లేకపోవడం వల్ల, ఆ కుటుంబం వివిధ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రయోజనాలను పొందలేకపోయింది.
కర్ణాటకలో పెరుగుతున్న హెచ్ఐవి కేసులు: 417 కొత్త కేసులు నమోదు
ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన, ఆందోళనకరమైన పరిణామంగా, కర్ణాటకలో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్లు, ముఖ్యంగా పురుషుల మధ్య లైంగిక సంబంధాల (ఎంఎంఎస్) ద్వారా సంక్రమించే కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో 417 కొత్త హెచ్ఐవి కేసులు నమోదయ్యాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నివారణ సంఘం (కేఎస్ఏపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో క్రియాశీల హెచ్ఐవి కేసుల సంఖ్య 2023-24లో 44,581 ఉండగా, 2025-26 నాటికి 66,606కు పెరిగింది. ఎంఎంఎస్ అధిక ప్రమాదకర వర్గం (హైరిస్క్) పరిధిలోకి వస్తుండటంతో, ఈ కేసుల పెరుగుదల దృష్ట్యా పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ధర్నా
విద్యా వ్యవస్థలోని సమస్యలను ఎత్తిచూపే తమ ప్రచారంలో భాగంగా, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా వరుస శాంతియుత నిరసనలను ప్రకటించింది. తమ సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా వెల్లడించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, జూన్ 14న ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద ఒక నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు బెంగళూరులోని ఫ్రీడం పార్క్లో మరో నిరసన ప్రదర్శనను నిర్వహించనున్నారు.
భార్యను భర్త అపురూపంగా చూసుకుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?
హిందూ ధర్మంలో భార్యాభర్తల బంధం చాలా పవిత్రమైనదిగా, సమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భార్యను సహధర్మచారిణి అంటారు, అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో తోడుగా ఉండేది. భర్తకు భార్య పట్ల ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఆమెను ఆదరించడం, గౌరవించడం, ఆమె అవసరాలను తీర్చడం, రక్షించడం వంటివి. వీటన్నిటిపట్ల నిబద్ధతగా వుంటూ భార్యను అపురూపంగా, ప్రేమగా చూసుకునే భర్తకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలు.. చాలా మంచి రోజులున్నాయి
పండగ వాతావరణంలో శుభకార్యాలు జరపడానికి ఇది సరైన సమయం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలవుతున్నాయి. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ముగియడంతో పెళ్లిళ్లకు, ఇతర శుభకార్యాలకు మార్గం సుగమం అయింది. జూన్ 19 నుంచి 30 తేదీల మధ్య వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే జులై నెలలో పెళ్లిళ్ల కోసం చాలా మంచి రోజులు ఉన్నాయి. జులై 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీలు శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అలాగే ఆగస్టు నెలలో కూడా ఎక్కువ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అస్సాంలో తిరుపతి నమూనాను పోలి ఉండేలా.. శ్రీవారి ఆలయం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మరో ప్రతిష్టాత్మక అడుగు ముందుకేసింది. ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో టీటీడీకి అత్యంత విలువైన 10.33 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించింది. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లాకు చెందిన సోనాపూర్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ భూమిని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి భవ్య ఆలయ సముదాయ నిర్మాణం కొరకు అధికారికంగా మంజూరు చేశారు.
11-06-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆర్థికంగా బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు...
10-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు- విశేష ఫలితాలున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. సాయం ఆశించవచ్చు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.