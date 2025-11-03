సోమవారం, 3 నవంబరు 2025
karthika masam, దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః, కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూస్తే?

karthika masam
దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మః
దీపం జ్యోతిర్ జనార్దనః
దీపో హరతి మే పాపం
సంధ్యా దీప నమోస్తుతే
 
ఈ శ్లోకానికి అర్థం..
దీపం యొక్క జ్వాల.. అంటే వెలుగు పరబ్రహ్మ స్వరూపం. దీపం యొక్క జ్వాల జనార్దనుడు.. అంటే విష్ణుమూర్తి స్వరూపం. అటువంటి ఆ దీపం నా పాపాలను తొలగిస్తుంది. సాయంకాలపు దీపమా..! నీకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను.
 
దీపం వెలిగించడం అనేది కేవలం ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయమే కాకుండా, దాని వెనుక బలమైన శాస్త్రీయ మరియు పర్యావరణ కోణాలు కూడా ఉన్నాయి. దీపం వెలిగించడం వెనుక ఉన్న ముఖ్య శాస్త్రీయ కోణాలు ఏమిటంటే... దీపం వెలిగించడానికి ఉపయోగించే వస్తువులను బట్టి ఇది వాతావరణంపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. స్వచ్ఛమైన ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించినప్పుడు, దాని మంట నుంచి మరియు పొగ నుంచి కొన్ని ఆవిరి రూపంలో ఉండే పదార్థాలు విడుదల అవుతాయి.
 
ఇవి పరిసరాల్లోని హాని కలిగించే కొన్ని రకాల సూక్ష్మజీవులను నశింపజేసి, గాలిని శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడతాయని నమ్ముతారు. ఆవు నెయ్యిలో ముఖ్యంగా సత్త్వ గుణం ఉంటుందని, ఇది సానుకూల శక్తిని పెంచుతుందని చెబుతారు. నువ్వుల నూనె మరియు కర్పూరాన్ని వెలిగించినప్పుడు వచ్చే సువాసన, పొగ గాలిలోని హానికరమైన క్రిములను, దోమలను పారద్రోలి, శ్వాస పీల్చుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
 
దీపం యొక్క స్థిరమైన, సున్నితమైన వెలుగును చూడటం ద్వారా మనస్సు ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటుంది. కళ్ళతో దీపం జ్వాలను ఏకాగ్రతతో చూడటాన్ని యోగాలో త్రటక అంటారు. దీనివల్ల మానసిక స్థిరత్వం పెరుగుతుందని, ఏకాగ్రత మెరుగుపడుతుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతారు. కఠినమైన విద్యుత్ కాంతులు మాదిరిగా కాకుండా, దీపం యొక్క మృదువైన కాంతి సాయంకాలం లేదా రాత్రి సమయంలో వెలిగిస్తే, అది మెదడులో మెలటోనిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించి, మెరుగైన నిద్రకు సహాయపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
 
దీపం శక్తి క్షేత్రాన్ని సృష్టిస్తుందని చెబుతారు. సనాతన ధర్మంలో అగ్నిని పంచభూతాలలో ఒకటిగా, జీవశక్తికి మూలంగా భావిస్తారు. దీపం వెలిగించడం ద్వారా ఆ ప్రదేశంలో సానుకూల శక్తి క్షేత్రం సృష్టించబడుతుందని, ఇది ప్రతికూల శక్తులను తొలగిస్తుందని యోగ సంస్కృతిలోనూ, వాస్తు శాస్త్రంలోనూ చెప్పబడింది.
 
ఈ దీపపు వెలుగుకు-జ్ఞానానికి సంబంధం వుందని సైన్స్ చెబుతుంది. కంటికి కనిపించే చీకటిని దీపం ఎలా తొలగిస్తుందో, అలాగే మనిషిలోని అజ్ఞానమనే చీకటిని కూడా తొలగించి, జ్ఞానాన్ని పెంపొందించడానికి అగ్ని.. అంటే దీపపు వెలుగు యొక్క ఉనికి సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు. ఈ విధంగా, దీపం వెలిగించడం అనేది కేవలం దేవుడిని పూజించడం మాత్రమే కాదు, ఇది మన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మరియు పర్యావరణాన్ని కూడా మెరుగుపరచడానికి ఉద్దేశించిన ఒక పురాతన శాస్త్రీయ పద్ధతి.

