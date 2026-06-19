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  4. Why is edible camphor applied to the chin of Lord Srivaru at Tirumala?
Written By జయ
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (20:14 IST)

తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?

Lord Venkateswara
BY: జయ
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (20:14 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (20:16 IST)
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కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.
 
అలా ఆళ్వారు శ్రీ రామానుజాచార్యుల ఆదేశం మేరకు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి నిత్య కైంకర్యాల కోసం ఒక తోటను పెంచేందుకు బావిని తవ్వడం ప్రారంభించారు. ఈ పనిలో గర్భిణీ అయిన ఆళ్వారు భార్య కూడా సాయం చేస్తూ తలపై మట్టిని మోస్తూ వుంది. అది చూసి తట్టుకోలేని స్వామివారు బాలుడి రూపంలో వచ్చి ఆమెకి సాయం చేసారు. ఇది చూసిన అనంతాళ్వారు భగవంతుని సేవలో మూడోవ్యక్తి జోక్యాన్ని ఆగ్రహించి బాలుడిని వెళ్లిపోవాలని ఆదేశించాడు. ఐనా ఆ బాలుడు వినకపోయేసరికి తన చేతిలో వున్న గడ్డపారను అతడిపైకి విసిరాడు.
 
అది నేరుగా బాలుడి గడ్డానికి తగిలి రక్తం కారుతూ వుంది. అయినా ఆ పిల్లవాడు నేరుగా గర్భగుడిలో ప్రవేశించి మాయమయ్యాడు. అనంతాళ్వారు గుడిలోకి వెళ్లి చూడగానే శ్రీవారి మూలవిరాట్ గడ్డం నుంచి రక్తం ధారలుగా కారుతోంది. అంతట తను సాక్షాత్తూ ఆ కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే గాయపరిచానని క్షమాపణలు వేడుకున్నాడు. స్వామివారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం అద్దారు. దాంతో గాయం తగ్గి రక్తం కారడం తగ్గింది.
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