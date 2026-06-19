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తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?
కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.
అలా ఆళ్వారు శ్రీ రామానుజాచార్యుల ఆదేశం మేరకు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి నిత్య కైంకర్యాల కోసం ఒక తోటను పెంచేందుకు బావిని తవ్వడం ప్రారంభించారు. ఈ పనిలో గర్భిణీ అయిన ఆళ్వారు భార్య కూడా సాయం చేస్తూ తలపై మట్టిని మోస్తూ వుంది. అది చూసి తట్టుకోలేని స్వామివారు బాలుడి రూపంలో వచ్చి ఆమెకి సాయం చేసారు. ఇది చూసిన అనంతాళ్వారు భగవంతుని సేవలో మూడోవ్యక్తి జోక్యాన్ని ఆగ్రహించి బాలుడిని వెళ్లిపోవాలని ఆదేశించాడు. ఐనా ఆ బాలుడు వినకపోయేసరికి తన చేతిలో వున్న గడ్డపారను అతడిపైకి విసిరాడు.
అది నేరుగా బాలుడి గడ్డానికి తగిలి రక్తం కారుతూ వుంది. అయినా ఆ పిల్లవాడు నేరుగా గర్భగుడిలో ప్రవేశించి మాయమయ్యాడు. అనంతాళ్వారు గుడిలోకి వెళ్లి చూడగానే శ్రీవారి మూలవిరాట్ గడ్డం నుంచి రక్తం ధారలుగా కారుతోంది. అంతట తను సాక్షాత్తూ ఆ కలియుగ దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామినే గాయపరిచానని క్షమాపణలు వేడుకున్నాడు. స్వామివారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం అద్దారు. దాంతో గాయం తగ్గి రక్తం కారడం తగ్గింది.
Love Scam: ఒకే గ్రామం.. ఇద్దరమ్మాయిలను ఇన్స్టాతో మోసం చేసిన వ్యక్తి.. లక్షలతో పరార్
మెదక్ జిల్లాలో సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రేమ పేరుతో ఇద్దరు అమాయక యువతులను మోసం చేసిన ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. టెక్మల్ గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువతులను వేర్వేరు పేర్లతో బురిడీ కొట్టించి, వారి నుంచి లక్షల రూపాయలు కాజేసిన దుర్గేశ్ అనే యువకుడిపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై ఆకస్మిక దాడులు.. పాచిపోయిన ఫ్రైడ్ చికెన్ (video)
హెచ్-ఫాస్ట్గా పిలువబడే కొత్తగా ఏర్పడిన హైదరాబాద్ ఆహార భద్రతా టాస్క్ ఫోర్స్, శుక్రవారం ఉదయం ఓల్డ్ సిటీలోని చార్మినార్ ప్రాంతంలో ఉన్న రహస్య ఫాస్ట్-ఫుడ్ తయారీ యూనిట్లపై తీవ్రమైన, ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించింది. ఈ ఆకస్మిక తనిఖీలలో, సరైన వాణిజ్య లైసెన్సులు లేదా పారిశుధ్య అనుమతులు లేకుండా నివాస ప్రాంగణాలలో నడుస్తున్న దిగ్భ్రాంతికరమైన ప్రజారోగ్య ఉల్లంఘనలు బయటపడ్డాయి.
ఆ బిడ్డ నాకు పుట్టలేదు.. రెండు నెలల పసికందును చంపేసిన తండ్రి
నిజామాబాద్లో ఘోరం జరిగింది. నిజామాబాద్, అశోక్ నగర్లో రెండు నెలల కుమారుడు ప్రేమ్ను తనకు పుట్టలేదనే అనుమానంతో తండ్రి యువరాజ్ కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని రైల్వే ట్రాక్పై పడేశాడు. భార్య ప్రియాంక ఫిర్యాదుతో మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, విచారించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. మహారాష్ట్రలోని నయాగావ్కు చెందిన యువరాజ్, నిజామాబాద్లోని అశోక్నగర్ కాలనీకి చెందిన ప్రియాంక ఏడాది కిందట వివాహం చేసుకున్నారు. కొన్ని నెలలపాటు వారి బంధం అన్యోన్యంగా సాగింది. ఆ తర్వాత ప్రియాంకపై యువరాజ్ అనుమానం పెంచుకోవడం ప్రారంభించాడు.
ఆరు లేన్ల కారిడార్గా నెల్లూరు- తడా హైవే 16.. ఇక ట్రాఫిక్కు బైబై
నెల్లూరు- తడా మధ్య జాతీయ రహదారి-16 (ఎన్హెచ్-16)పై ప్రయాణించే వాహనదారులు త్వరలో ట్రాఫిక్ రద్దీ సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం నాలుగు లేన్లుగా ఉన్న ఈ రహదారి భాగాన్ని ఆరు లేన్ల కారిడార్గా విస్తరించేందుకు నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఎన్హెచ్ఏఐ) చర్యలు చేపట్టింది. టాడా నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఉన్న ఎన్హెచ్-16లో చాలా వరకు ఇప్పటికే ఆరు లేన్లుగా విస్తరించినప్పటికీ, కీలకమైన నెల్లూరు-టాడా విభాగం మాత్రం రద్దీకి నిలయంగా మిగిలిపోయింది.
కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను గుండు గీయించి మూత్రం తాగించిన భర్త
ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో కోరియా జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఓ వ్యక్తి తన భార్య పట్ల అత్యంత పాశవికంగా ప్రవర్తించాడు. కన్నబిడ్డల ముందే భార్యను చిత్ర హింసలకు గురిచేశాడు. ఆమెకు గుండు గీయడంతోపాటు బలవంతంగా మూత్రం తాగించాడు. జూన్ 14న ఈ ఘటన చోటుచేసుకోగా ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.
తిరుమల శ్రీవారి గడ్డానికి పచ్చకర్పూరం ఎందుకు రాస్తారు?
కలియుగ దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరుని గడ్డానికి గాయం అవ్వడానికి కారణమైన గడ్డపారను ఎంతమంది చూసి వుంటారు? ఆ గడ్డపార ఆలయం మహా ద్వారం వద్ద నుంచి లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు కుడి వైపు గోడకు దానిని వేలాడదీసి వుంచారు. పూర్వ జన్మలో గొప్ప యోగి అయిన అనంతాళ్వార్ శ్రీనివాసుని భక్తునిగా జన్మిస్తాడు. దీనికి కారణం గత జన్మలో యోగిగా వున్నప్పుడు ఆయన స్వామివారి కైంకర్యంలో అహంకారంతో చిన్న పొరబాటు చేస్తాడు. ఆ కారణం చేత కలియుగంలో తను అవతారం దాల్చినప్పుడు స్వహస్తాలతో కష్టపడి తన కోసం తోటను పెంచి సేవ చేయమన్న భగవంతుని శాపం కారణంగా అనంతాళ్వారుగా జన్మిస్తారు.
కేవలం రూ.120 ఖర్చుతో శ్రీవారిని దగ్గరగా దర్శనం చేసుకోవచ్చు..
Budhaditya Yog 2026: బుధాధిత్య రాజయోగం.. ఏ రాశులకు లాభమో తెలుసా?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అరుదైన యోగాలు ఏర్పడినప్పుడు మానవ జీవితాల మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. జూన్ 19వ తేదీన మిథున రాశిలో బుధాధిత్య రాజయోగం, భద్ర రాజయోగాలు ఒకదాని తరవాత ఒకటి ఏర్పడనున్నాయి. ఈ రెండు యోగాలు ఒకేరాశిలో ఏర్పడటం వలన రెండు రాశుల వారికి కొత్తగా ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం వుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. తులా రాశి జాతకులకు ఈ బుధాధిపత్య యోగం.. శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభం వుంది. కొత్తగా ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికీ ఈ సమయం అనుకూలంగా వుంటుంది. ప్రమోషన్లు, బదిలీలు ఏర్పడతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది.
19-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టొద్దు...
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ఏ విషయంలోను రాజీపడద్దు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో ఆపివేయొద్దు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు సావకాశంగా పూర్తి చేస్తారు. ఖర్చులు విపరీతం. చెల్లింపులు వాయిదా పడతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి.
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్
తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖకు రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాయి. ఈ నిర్ణయం గురించి టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ బుధవారం ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం)కు తెలియజేశారు.