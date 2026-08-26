కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్ర, ఎందుకు?
సాక్షాత్తూ ఆ పరమేశ్వరుడు కొలువై వుండే పుణ్యభూమిగా కైలాస పర్వతగిరులని పురాణాల్లో చెప్పబడింది. ఆ పరమేశ్వరుడి ఆశీస్సుల కోసం చేసే కైలాస మానససరోవర యాత్ర ప్రపంచంలోనే అత్యంత సాహసోపేతమైన, ప్రమాదకరమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటిగా చెబుతారు. సముద్ర మట్టానికి అత్యధిక ఎత్తులో, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పుల మధ్య కఠినమైన టిబెటన్ పీఠభూమిపై ఈ యాత్ర సాగుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
అత్యధిక ఎత్తులో వుండటంతో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ స్థాయి తక్కువగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు అందదు. ఎందుకంటే ఈ యాత్ర సముద్ర మట్టానికి దాదాపు 19,500 అడుగుల (5,900 మీటర్లు) ఎత్తు వరకు సాగుతుంది. అంత ఎత్తులో గాలిలో ఆక్సిజన్ పరిమాణం 50 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల అక్యూట్ మౌంటెన్ సిక్నెస్, ఊపిరితిత్తుల్లో నీరు చేరడం, లేదా మెదడు వాపు వంటి ప్రాణాంతక ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువ.
కైలాస పర్వతం చుట్టూ చేసే 52 కిలోమీటర్ల గిరిప్రదక్షిణలో 18,600 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న 'డోల్మా లా పాస్'ను దాటడం అత్యంత కష్టమైన ఘట్టం. నిటారైన మంచు కొండలు, పదునైన రాళ్ల మధ్య మైళ్ల కొద్దీ నడవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ వాతావరణం నిమిషాల వ్యవధిలోనే మారిపోతుంది. హఠాత్తుగా వచ్చే మంచు తుఫానులు, గడ్డకట్టించే ఈదురుగాలులు, -10°C నుండి -20°C వరకు పడిపోయే ఉష్ణోగ్రతల వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పడిపోవడం లేదా కాళ్లు, చేతులు గడ్డకట్టుకుపోవడం వంటి ముప్పు ఉంటుంది.
యాత్ర సాగే ప్రాంతాలు అత్యంత నిర్జనమైనవి. తీవ్ర అనారోగ్యం పాలైతే తక్షణమే అత్యాధునిక వైద్య సహాయం దొరకడం కష్టం. వాతావరణం అనుకూలించకపోతే హెలికాప్టర్ ద్వారా రక్షించడం కూడా సాధ్యం కాదు. భారత్ వైపు నుండి వెళ్లే ఉత్తరాఖండ్ లిపులేఖ్ లేదా నాథూ లా(సిక్కిం) మార్గాల్లో నిటారైన పర్వతాలు ఉంటాయి. వర్షాలు, మంచు కరగడం వల్ల కొండచరియలు విరిగిపడి మార్గాలు మూసుకుపోవడం సాధారణం. ఈ కారణాల వల్లనే కైలాస మానససరోవర యాత్రకు వెళ్లేవారికి కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఆస్పత్రులు కఠినమైన శారీరక, మానసిక ఫిట్నెస్ పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాతే అనుమతి ఇస్తాయి.
#Kailash #KailashWithSadhguru2026 pic.twitter.com/OA7LMXjjm5— Sadhguru (@SadhguruJV) August 25, 2026