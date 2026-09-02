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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 2 September 2026 (19:33 IST)

Nepal flash flood 2026: నేపాల్ వరదలు.. ముందుగానే పలాంచోక్ భగవతి అమ్మవారికి చెమటలు.. హెచ్చరిక? (video)

Palanchok Bhagawati mandir
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (19:33 IST)
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Palanchok Bhagawati mandir
నేపాల్‌లో సంభవించిన భారీ వరద ప్రపంచాన్నే దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఇందులో చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలా మంది గల్లంతయ్యారు. ఈలోపు నేపాల్‌లో ఆకస్మికంగా వచ్చిన వరదకు గల కారణాలపై శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. అదే సమయంలో నేపాల్‌లో రాబోయే భారీ వరద గురించి అక్కడి అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన భగవతి అమ్మవారు హెచ్చరిక జారీ చేసిందని భక్తులు చెబుతున్న వార్త చాలా మందిని ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తింది. ఈ ఆలయం ఎక్కడ ఉంది, భగవతి అమ్మవారు వరద గురించి ఎలా హెచ్చరించింది అనే విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం.
 
నేపాల్‌లో ఆకస్మిక వరదలు రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందు పలాంచోక్ భగవతి అమ్మవారి విగ్రహం నుండి నీటి బిందువులు (అంటే చెమట లాగా) కారిన సంఘటనను భక్తులు ఒక దైవిక హెచ్చరికగా నమ్ముతున్నారు. నేపాల్‌లోని కావ్రేపలాంచోక్ జిల్లాలో కొండ శిఖరంపై ఉన్న పలాంచోక్ భగవతి ఆలయం, దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పురాతన శక్తి పీఠాలలో ఒకటిగా విలసిల్లుతోంది. ఈ ఆలయం నేపాల్‌లోని అత్యంత పురాతనమైన, ప్రసిద్ధ ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక ప్రదేశంగా పరిగణించబడుతుంది. 
 
ఈ ఆలయంలో ఉన్న భగవతి అమ్మవారి విగ్రహం ఒకే నల్లరాతితో అందంగా చెక్కబడిన మూడు అడుగుల ఎత్తు కలిగినది. ఈ అమ్మవారి విగ్రహం పద్దెనిమిది చేతులతో దర్శనమివ్వడం ప్రత్యేకత. అంతేకాకుండా ఇది చాలా పురాతనమైనది, అంటే సుమారు 1300 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పురాతనమైనది. ఈ భగవతి అమ్మవారు, నేపాల్‌లోని ఇతర భగవతి అమ్మవార్లందరికీ పెద్దగా పరిగణించబడుతుంది.
 
నేపాల్ రాజు మానదేవుని పాలనా కాలంలో, అంటే క్రీ.శ. 5వ శతాబ్దంలో ఈ ఆలయం నిర్మించబడిందని నమ్ముతారు. ఈ క్షేత్రంలోని అమ్మవారిని నేపాల్ ప్రజలు తమ దేశాన్ని కాపాడే దేవతగా, కష్టాలను తొలగించే దేవతగా భావించి పూజిస్తారు. మంగళవారం, శనివారాల్లో ఇక్కడ భక్తుల రద్దీ పోటెత్తుతుంది. ఇక్కడి పూజల సమయంలో వేద మంత్రాలతో పాటు బౌద్ధ తాంత్రిక పద్ధతులు కూడా పాటించడం మరెక్కడా లేని ఒక ఆధ్యాత్మిక అద్భుతంగా భావిస్తారు. ఈ ఆలయంలో పౌర్ణమి రోజుల్లో జంతువులను బలి ఇచ్చి తమ మొక్కులను తీర్చుకోవడం ఇక్కడి ప్రజల ఆచారంగా ఉంది. 
 
ముఖ్యంగా అక్కడి దశైన్ అనే పండుగ సమయంలో లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటారు. విజయం, ధైర్యం, రక్షణ, కుటుంబ క్షేమం కోసం భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. పలాంచోక్ భగవతి మాతను మనసారా పూజిస్తే కష్టాలు తొలగిపోతాయనేది భక్తుల అచంచల విశ్వాసం. 
 
ఈ నేపథ్యంలో ఈ అమ్మవారు వరదతో ముప్పు వుందని ముందుగానే హెచ్చరించారు. ఈ ఉపద్రవానికి రెండు రోజుల ముందు పలాంచోక్ భగవతి ఆలయ విగ్రహంపై నీటి బిందువులు కనిపించాయని భక్తులు తెలిపారు. దీనిని అపశకునంగా భక్తులు భావిస్తారు. భగవతి అమ్మవారి విగ్రహంపై నీటి బిందువులు కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇంతకు ముందు 1972, 1988, 2015 వంటి సంవత్సరాలలో పెద్ద విపత్తులు, భూకంపాలకు ముందు కూడా ఇలాంటి సంకేతాలు కనిపించాయని స్థానిక ప్రజలు చెబుతున్నారు. 
 
శాస్త్రీయ కారణం ఏమిటి?
నేపాల్‌లో సంభవించిన ఆకస్మిక భారీ వరదకు మంచు శిఖరాలు విరిగి, కరగడమే కారణమని శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు. వాతావరణంలో ఉన్న అధిక తేమ, రాతి విగ్రహాల ఉష్ణోగ్రతలో వచ్చే మార్పుల వల్ల నీటి ఆవిరి ఘనీభవించి విగ్రహంపై నీటి బిందువులు ఏర్పడతాయని శాస్త్రవేత్తలు వివరిస్తున్నారు.

75 కిలోమీటర్ల దూరంలో టిబెట్‌లో సంభవించిన భూకంపం లేదా మంచుచరియలు విరిగిపడటం వల్ల భూగర్భంలో కలిగిన కంపనాలు, తేమ మారి ఉండవచ్చని కూడా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ తన ప్రజలను కాపాడటం కోసం భగవతి అమ్మవారు ప్రతిసారీ ప్రకృతి వైపరీత్యం సంభవించే ముందు హెచ్చరిస్తూ వస్తోందనేది ఈ ఆలయంలో సాధారణంగా జరుగుతూ వస్తోందని భక్తులు గాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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