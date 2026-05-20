Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (16:58 IST)

Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్

తమిళనాడులోని ఒక ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, ఆలయ పూజారులు భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలను (డబ్బును) పంపిణీ చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఆలయాలు భక్తుల నుండి కానుకల రూపంలో డబ్బును స్వీకరిస్తాయి. కానీ, ఈ ఆలయం, ఇక్కడి ఆచారాలు ఆ సాధారణ పద్ధతికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ఆలయం, తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా, నాగయ్యనల్లూరు గ్రామంలో ఉన్న 'శ్రీ వరం తరుమ్ పదినెట్టాంపడి కరుప్పుస్వామి ఆలయం'. 
 
భక్తుల విశ్వాసం ప్రకారం, ఇక్కడి ప్రధాన దైవం కరుప్పుస్వామి. ఒక ఉగ్ర స్వరూప గ్రామ రక్షక దైవం, ఈయన ఆ ప్రాంత ప్రజలను, స్థానిక వంశాలను రక్షిస్తుంటారు. ఈ ఆలయంలో పూజారులు బ్రాహ్మణేతర వర్గాలకు చెందినవారు కాగా, ఇక్కడి పూజాదికాలలో మాంసం, మద్యం, దేశీయ సిగార్లు వంటి వాటిని నైవేద్యాలుగా సమర్పించడం ఆచారంగా ఉంది. 
 
ఒక మతపరమైన ప్రదేశంలో 'డబ్బు' ప్రసాదం పంచుతూ పూజారి సిగరెట్ తాగుతున్న దృశ్యాలు వీడియోల్లో కనిపించాయి. తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకాల పరిధికి వెలుపల స్వతంత్రంగా పనిచేసే ఒక ప్రైవేటు ఆలయానికి సంబంధించిన అంశం ఇదని పేర్కొంటూ, ఆ వాదనలను టీఎన్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ యూనిట్ ఖండించింది. 
 
ఇకపోతే సూర్య నటించిన 'కరుప్పు' తమిళనాడు థియేటర్లను షేక్ చేస్తోంది. ఒక దేవాలయం ఇంటర్నెట్‌లో విశేష ప్రాచుర్యం పొందుతున్న అదే సమయంలో, సూర్య కథానాయకుడిగా నటించిన 'కరుప్పు' చిత్రం తమిళనాడు థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. మే 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం, కేవలం 5 రోజుల్లోనే రూ. 160 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్‌గా సూర్యకు ఒక ఘనమైన పునరాగమన విజయంగా నిలిచింది. 
 
కరుప్పు అనే ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ చిత్రం, ఆ దేవాలయం పేరునే తన శీర్షికగా కలిగి ఉంది. ఈ చిత్రంలో సూర్య, ఆ ప్రాంత ప్రజలను రక్షించే సంరక్షక దైవం కరుప్పుస్వామి అవతారంలో కనిపిస్తాడు. ఈ చిత్రం 2026 సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
