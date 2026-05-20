Tamil Nadu: కరుప్పుస్వామి ఆలయం... భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలు.. వీడియో వైరల్
తమిళనాడులోని ఒక ఆలయానికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలలో, ఆలయ పూజారులు భక్తులకు ప్రసాదంగా నాణేలను (డబ్బును) పంపిణీ చేయడం కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఆలయాలు భక్తుల నుండి కానుకల రూపంలో డబ్బును స్వీకరిస్తాయి. కానీ, ఈ ఆలయం, ఇక్కడి ఆచారాలు ఆ సాధారణ పద్ధతికి పూర్తి భిన్నంగా ఉండటం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వార్తల్లో నిలిచిన ఈ ఆలయం, తమిళనాడులోని తిరుచ్చి జిల్లా, నాగయ్యనల్లూరు గ్రామంలో ఉన్న 'శ్రీ వరం తరుమ్ పదినెట్టాంపడి కరుప్పుస్వామి ఆలయం'.
Money to Devotees
భక్తుల విశ్వాసం ప్రకారం, ఇక్కడి ప్రధాన దైవం కరుప్పుస్వామి. ఒక ఉగ్ర స్వరూప గ్రామ రక్షక దైవం, ఈయన ఆ ప్రాంత ప్రజలను, స్థానిక వంశాలను రక్షిస్తుంటారు. ఈ ఆలయంలో పూజారులు బ్రాహ్మణేతర వర్గాలకు చెందినవారు కాగా, ఇక్కడి పూజాదికాలలో మాంసం, మద్యం, దేశీయ సిగార్లు వంటి వాటిని నైవేద్యాలుగా సమర్పించడం ఆచారంగా ఉంది.
ఒక మతపరమైన ప్రదేశంలో 'డబ్బు' ప్రసాదం పంచుతూ పూజారి సిగరెట్ తాగుతున్న దృశ్యాలు వీడియోల్లో కనిపించాయి. తమిళనాడు ప్రభుత్వ పథకాల పరిధికి వెలుపల స్వతంత్రంగా పనిచేసే ఒక ప్రైవేటు ఆలయానికి సంబంధించిన అంశం ఇదని పేర్కొంటూ, ఆ వాదనలను టీఎన్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ యూనిట్ ఖండించింది.
ఇకపోతే సూర్య నటించిన 'కరుప్పు' తమిళనాడు థియేటర్లను షేక్ చేస్తోంది. ఒక దేవాలయం ఇంటర్నెట్లో విశేష ప్రాచుర్యం పొందుతున్న అదే సమయంలో, సూర్య కథానాయకుడిగా నటించిన 'కరుప్పు' చిత్రం తమిళనాడు థియేటర్లలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. మే 15న విడుదలైన ఈ చిత్రం, కేవలం 5 రోజుల్లోనే రూ. 160 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్గా సూర్యకు ఒక ఘనమైన పునరాగమన విజయంగా నిలిచింది.
కరుప్పు అనే ఈ ఫాంటసీ యాక్షన్ చిత్రం, ఆ దేవాలయం పేరునే తన శీర్షికగా కలిగి ఉంది. ఈ చిత్రంలో సూర్య, ఆ ప్రాంత ప్రజలను రక్షించే సంరక్షక దైవం కరుప్పుస్వామి అవతారంలో కనిపిస్తాడు. ఈ చిత్రం 2026 సంవత్సరంలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
Tamil Nadu temple goes viral for giving money as prasad while priest is smoking.— Based Monk ????(#Unreserved) (@thatindicmonk) May 13, 2026
This is what happens when you have All caste acharakas. None of them are hindus or care about tradition and culture. This is what RSS is aiming for pan india - TN modelpic.twitter.com/ZyuWJv9PDt
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఇంకా సీఎం అయ్యానన్న ఆనందం నుంచి బైటపడక ముందే ఆయనకు ఎక్కడలేని నిరుత్సాహాన్ని కలిగించే రాజకీయ విన్యాసాలు ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చిన పార్టీల నుంచి కనబడుతున్నాయి. అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని గట్టెక్కించిన అన్నాడీఎంకె రెబల్ ఎమ్మెల్యేల్లో పలువురు తమకు మంత్రి పదవులు దక్కనున్నాయంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారట. దీనితో టీవీకే పార్టీలోనే కాకుండా ఆ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతున్న వామపక్షాలు, వీసీకే నుంచి తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నట్లు సమాచారం.
అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి జైలు వద్ద పూలతో ఘన స్వాగతం, ప్రజలు ఆగ్రహం
ఓ యువతిపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో గత 9 నెలలుగా జైలులో వున్న ఓ నిందితుడు బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఆ నిందితుడు జైలు గేటు దాటి అడుగు బైట పెట్టగానే అతడి మద్దతుదారులు అతడికి పూలతో స్వాగతం పలికారు. మెడలో పూల మాలలు వేసి పెద్దపెట్టున ఊరేగించిన సంఘటన తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఘజియాబాద్లో హిందూ యువ వాహిని మాజీ సభ్యుడు సుశీల్ ప్రజాపతి గత 9 నెలల క్రితం ఓ న్యాయ విద్యార్థినికి పేరుమోసిన న్యాయవాదిని పరిచయం చేస్తానంటూ తన ఫ్లాటుకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేసాడు. బాధితురాలు తనపై సుశీల్ ప్రజాపతి చేసిన అఘాయిత్యాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ (డీఆర్ఐ), హైదరాబాద్ జోనల్ యూనిట్ అధికారులు మంగళవారం బ్యాంకాక్ నుండి శంషాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం వద్దకు వచ్చిన ఇద్దరు భారతీయ ప్రయాణికులను అడ్డగించారు. వారి చెక్-ఇన్ బ్యాగేజీని పద్ధతి ప్రకారం తనిఖీ చేయగా, ఘాటైన వాసనతో కూడిన ఆకుపచ్చని, గడ్డలుగడ్డలుగా ఉన్న పదార్థం గల 24 నల్లటి ప్యాకెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Chaturthi vrat: బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం పాటిస్తే..?
బుధవారం రోజున చతుర్థి వ్రతం రావడం విశేషం. బుధవారం పూట సామాన్యంగా గణపతిని పూజించడం ద్వారా ఆయన ఆశీస్సులతో నవగ్రహ దోషాలు తొలగిపోతాయి. గణపతికి ఈ రోజున భక్తులు పువ్వులు, మోదకాలు, పండ్లు, కొబ్బరికాయ సమర్పిస్తారు. గణేశుడికి ఇష్టమైన మంత్రాలతో జపిస్తారు. గణపతికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన తిధులలో ప్రధానమైనది చవితి తిథి. అయితే ఈ చవితి లేదా చతుర్థి పూజను రెండు రకములుగా ఆచరిస్తారు. మొదటిది వరదచతుర్థి, రెండవది సంకష్టహర చతుర్థి. అమావాస్య తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను వరదచతుర్థి అని, పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే చతుర్థిరోజున చేసే వ్రతంను సంకష్టహర చతుర్థి అంటారు.
Mantra for tuesday: మంగళవారం ఏ మంత్రం జపించాలి.. మంగళ గాయత్రీ పఠనంతో..?
మంత్రాలు ఆధ్యాత్మిక, ఆత్మవికాస ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన సాధనాలు. ఒకరి జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురావడానికి వీటిని శతాబ్దాలుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. వారంలోని ప్రతి రోజు ఒక నిర్దిష్ట గ్రహంతో ముడిపడి ఉంటుంది. అలా మంగళవారాలకు అధిపతి అంగారకుడు. వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, విజయం కోసం దాని శక్తిని ఉపయోగించుకోవడంలో మీకు సహాయపడే మంగళవారం కోసం ఒక శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని నేర్చుకుందాం. మంగళవారం అనే పేరు అంగారకుడి గ్రహం నుండి వచ్చింది. అంగారకుడు ధైర్యం, సంకల్పం, శక్తి వంటి గుణాలతో ముడిపడి ఉంటాడు. ఇది అగ్ని తత్వంతో కూడా సంబంధం కలిగి ఉంది, ఇది అభిరుచి, జీవశక్తికి ప్రతీక. అందువల్ల, ఆత్మవికాసం, శారీరక దృఢత్వం, జీవితంలోని వివిధ అంశాలలో చర్యలు తీసుకోవడానికి మంగళవారం ఒక ఆదర్శవంతమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది.