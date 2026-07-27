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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 27 July 2026 (13:41 IST)

రూ.11.70 కోట్ల వ్యయంతో సింహాచలంలో గిరి ప్రదక్షణ రహదారి

Simhachalam
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 27 Jul 2026 (13:41 IST)
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సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వార్షిక గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొనే లక్షలాది మంది భక్తులకు రవాణా సౌలభ్యాన్ని కల్పించేందుకు, విశాఖపట్నంలోని ఎన్ఎస్‌టీఎల్ నుండి సింహాచలం వరకు కొత్తగా అభివృద్ధి చేసిన 1.4 కిలోమీటర్ల రహదారిని విశాఖపట్నం ఎంపీ ఎం. శ్రీభారత్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. 
 
గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ రూ.11.70 కోట్ల వ్యయంతో ఈ రహదారిని 40 అడుగుల వెడల్పుకు విస్తరించింది. దీనికి లక్ష్మీనరసింహ మార్గ్ అని పేరు పెట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్, విశాఖపట్నం పశ్చిమ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే పి.జి.వి.ఆర్. నాయుడు (గణబాబు), జిల్లా కలెక్టర్, జివిఎంసి (జీవీఎంసీ) ప్రత్యేక అధికారి ఎం. అభిషిక్త్ కిషోర్, జివిఎంసి కమిషనర్ కేతన్ గార్గ్, ప్రజా ప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు. 
 
ఎన్ఎస్‌టీఎల్ నుండి గోపాలపట్నం కుమారి కల్యాణ మండపం వరకు విస్తరించిన ఈ రహదారి వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ తగ్గుతుంది, అత్యవసర సేవల నిర్వహణ మెరుగుపడుతుంది. ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ బలపడుతుంది. భక్తులు ఏటా నిర్వహించే కొండపై ఉన్న ఆలయ గిరి ప్రదక్షిణ సులభతరం అవుతుంది. 
 
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా రోడ్డు విస్తరణ పనులకు రూ.7.21 కోట్లు, అలాగే 770 మీటర్ల రిటైనింగ్ వాల్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థలు తారు రోడ్డు పనులకు రూ.4.49 కోట్లు ఖర్చయినట్లు అభిషిక్త్ కిషోర్ వివరించారు. భక్తులు, స్థానిక ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా లక్ష్మీనరసింహ మార్గ్ ప్రాజెక్టును యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేశామని కేతన్ గార్గ్ పేర్కొన్నారు. 
 
అంతేకాకుండా, విస్తరించిన ఈ రహదారి భోగాపురంలో రాబోయే అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి అనుసంధానాన్ని కల్పిస్తుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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