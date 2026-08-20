2040 నాటికి తిరుమల ఎలా ఉండబోతోంది? వీడియో వైరల్ (video)
2040 నాటికి తిరుమల ఎలా ఉండబోతోందోననే వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. భవిష్యత్తు తిరుమల రూపురేఖలను కళ్లకు కట్టేలా వున్న ఏఐ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుండి టోల్ గేట్ వరకు భవిష్యత్ దృశ్యాలను ఈ వీడియో చూపిస్తోంది.
భవిష్యత్తులో తిరుమలలో రోడ్డు నిర్వహణ ఎలా ఉండవచ్చో తెలిపే దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, ఏఐ సాంకేతికత వినియోగాన్ని కూడా ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు. భక్తుల దర్శన నిరీక్షణ సమయం ఎలా తగ్గే అవకాశం వుందో ఈ వీడియో తెలియజేస్తుంది. ఏఐ ఆధారిత సాంకేతికతతో శ్రీవారి దర్శనం మరింత వేగంగా ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఊహించే దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో ఆకట్టుకున్నాయి.
తిరుమలపై ఏఐ వీడియో వైరల్...!— RTV (@RTVnewsnetwork) August 20, 2026
తిరుమల 2040లో ఎలా ఉండొచ్చో చూపిస్తున్న ఏఐ వీడియో వైరల్…
భవిష్యత్ తిరుమల రూపురేఖలను ఊహిస్తూ రూపొందించిన ఏఐ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్…
అలిపిరి మెట్ల మార్గం నుంచి టోల్గేట్ వరకు భవిష్యత్ రూపాన్ని చూపించిన వీడియో…
భవిష్యత్తులో తిరుమలలో… pic.twitter.com/tMiP529Jyd