శ్రీవారికి కానుకగా 753 గ్రాముల బంగారు పతకాలను ఇచ్చిన బెంగళూరు భక్తురాలు
బెంగళూరుకు చెందిన ఒక భక్తురాలు తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి శుక్రవారం నాడు రూ. 95 లక్షల విలువైన ఏడు బంగారు పతకాలను విరాళంగా సమర్పించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నుండి వెలువడిన ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ఎం. మహాదేవమ్మ అనే భక్తురాలు 753 గ్రాముల బరువు గల ఈ పతకాలను విరాళంగా ఇచ్చారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం లోపల ఉన్న రంగనాయకుల మండపంలో, ఆ భక్తురాలు ఈ పతకాలను టీటీడీ కార్యనిర్వాహక అధికారి ఎం. రవిచంద్ర, అదనపు కార్యనిర్వాహక అధికారి చి. వెంకయ్య చౌదరిలకు అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ మహాదేవమ్మ ఎంతో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తాను సంపాదించిన సంపదలో కొంత భాగాన్ని ఆ ఏడుకొండల వాడికే అర్పించడం తన పూర్వజన్మ సుకృతమని ఆమె కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. టీటీడీ అధికారులు ఆమెను సాదరంగా ఆహ్వానించి, స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేసి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.