ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్
ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హాజరు కానున్నారు. వైదిక కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారం మార్చి 6 నుండి 9 వరకు అన్ని ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయబడతాయని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ తెలిపారు. భక్తుల తరపున సర్కార్ సేవ విధానం కింద ఆచారాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించబడతాయి.
మార్చి 6 నుండి 8 వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేయబడుతుంది. భక్తులకు ముఖ మండపం నుండి సర్వ దర్శన క్యూల ద్వారా మాత్రమే దర్శనం అనుమతించబడుతుంది. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఊహించిన రద్దీని నిర్వహించడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఐదు వాటర్ స్టాక్ పాయింట్లు, 44 డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేయబడిందని, దాదాపు 12 లక్షల వాటర్ బాటిళ్లు ఏర్పాటు చేయబడిందని మున్సిపల్ కమిషనర్ ధ్యాన చంద్ర తెలిపారు. 44 ప్రదేశాలలో సుమారు 750 మంది పారిశుధ్య కార్మికులను నియమించనున్నారు.
కొండ గుడి చుట్టూ ఉన్న ఏడు కీలక ప్రదేశాలలో 100 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయని తెలిపారు. నిరంతరాయంగా నీటి సరఫరా, పారిశుధ్యం ఉండేలా అధికారులు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా 24 గంటల పర్యవేక్షణతో మూడు షిఫ్టులలో పని చేస్తారు. వేడుకలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాలని, మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ఆలయ అధికారులు భక్తులు విజ్ఞప్తి చేశారు.