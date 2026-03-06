శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026
  ఆధ్యాత్మికం
  ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 6 మార్చి 2026 (10:27 IST)

ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై మహాకుంభాభిషేకం... హాజరుకానున్న చంద్రబాబు, పవన్

durga temple
ఇంద్రకీలాద్రి కొండపై ఉన్న ప్రఖ్యాత శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మార్చి 6 నుండి 8 వరకు మహాకుంభాభిషేకం జరగనుంది. ఇది 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే అత్యంత ముఖ్యమైన వేడుకలలో ఒకటి. ఈ కార్యక్రమం మార్చి 8న ఉదయం 9.24 గంటలకు 12 పవిత్ర నదుల నుండి సేకరించిన పవిత్ర జలాలను ఉపయోగించి ఆలయ బంగారు గోపురానికి అభిషేకంతో ముగుస్తుంది. 
 
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ హాజరు కానున్నారు. వైదిక కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారం మార్చి 6 నుండి 9 వరకు అన్ని ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేయబడతాయని ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి వి.కె. సీనా నాయక్ తెలిపారు. భక్తుల తరపున సర్కార్ సేవ విధానం కింద ఆచారాలు, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించబడతాయి. 
 
మార్చి 6 నుండి 8 వరకు అంతరాలయ దర్శనం నిలిపివేయబడుతుంది. భక్తులకు ముఖ మండపం నుండి సర్వ దర్శన క్యూల ద్వారా మాత్రమే దర్శనం అనుమతించబడుతుంది. విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఊహించిన రద్దీని నిర్వహించడానికి విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. 
 
ఐదు వాటర్ స్టాక్ పాయింట్లు, 44 డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేయబడిందని, దాదాపు 12 లక్షల వాటర్ బాటిళ్లు ఏర్పాటు చేయబడిందని మున్సిపల్ కమిషనర్ ధ్యాన చంద్ర తెలిపారు. 44 ప్రదేశాలలో సుమారు 750 మంది పారిశుధ్య కార్మికులను నియమించనున్నారు.
 
కొండ గుడి చుట్టూ ఉన్న ఏడు కీలక ప్రదేశాలలో 100 తాత్కాలిక మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయని తెలిపారు. నిరంతరాయంగా నీటి సరఫరా, పారిశుధ్యం ఉండేలా అధికారులు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా 24 గంటల పర్యవేక్షణతో మూడు షిఫ్టులలో పని చేస్తారు. వేడుకలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాలని, మార్గదర్శకాలను పాటించాలని ఆలయ అధికారులు భక్తులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారు

మూడో సంతానం కంటే రూ.25 వేలు... 18 యేళ్ల వరకు ఉచిత విద్య : ఏపీ సర్కారుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జనాభా సమతుల్యతను కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో పడిపోతున్న జననాల రేటును అరికట్టి, జనాభా వృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు సరికొత్త జనాభా నిర్వహణ విధానం ముసాయిదాను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం అసెంబ్లీలో ఆవిష్కరించారు. ఇందులోభాగంగా, మూడో బిడ్డను కనే దంపతులకు రూ.25 వేల ప్రోత్సాహం అందించాలని నిర్ణయించింది.

ZP Polls: కొత్త జిల్లాల ఆధారంగా జెడ్పీ ఎన్నికలు.. పవన్ కల్యాణ్

ZP Polls: కొత్త జిల్లాల ఆధారంగా జెడ్పీ ఎన్నికలు.. పవన్ కల్యాణ్కొత్తగా పునర్వ్యవస్థీకరించబడిన జిల్లాల ఆధారంగా రాబోయే జిల్లా పరిషత్ (జెడ్‌పి) ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ గురువారం ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు తెలియజేశారు. ఈ చర్యకు ప్రభుత్వం అవసరమైన సన్నాహాలు చేస్తోందని, కొత్త జిల్లా నిర్మాణానికి అనుగుణంగా పంచాయతీలను పునర్వ్యవస్థీకరించడంలో ఎటువంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్‌లో 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం

హైదరాబాద్‌లో 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయంమంజీర ఫేజ్-III వ్యవస్థలో మరమ్మతులు, భర్తీ పనుల కారణంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో శనివారం ఉదయం నుండి 36 గంటల పాటు తాగునీటి సరఫరాకు అంతరాయం కలుగుతుంది. పెద్దాపూర్‌లోని పంప్ హౌస్‌లోని 35 సంవత్సరాలకు పైగా పాతబడిన హై టెన్షన్ (HT) విద్యుత్ ప్యానెల్‌లను తొలగించి కొత్త ప్యానెల్‌లతో భర్తీ చేస్తామని హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్‌బీ అధికారులు తెలిపారు.

కూలిపోయిన సుఖోయ్-30 యుద్ధ విమానం.. పైలెట్లు మృతి

కూలిపోయిన సుఖోయ్-30 యుద్ధ విమానం.. పైలెట్లు మృతిభారత వాయుసేనకు చెందిన సుఖోయ్-30 రకం యుద్ధ విమానం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో అందులోని ఇద్దరు పైలెట్లు దుర్మరణం పాలయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ఇండియన్ ఎయిర్‌ఫోర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అస్సాం రాష్ట్రంలోని కర్బి ఆంగ్లాంగ్ జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగినట్టు తెలిపింది.

ఇరాన్ యుద్ధ నౌకను అలా కాపాడిన భారత్ శ్రీలంక నావీ.. ఏం జరిగింది?

ఇరాన్ యుద్ధ నౌకను అలా కాపాడిన భారత్ శ్రీలంక నావీ.. ఏం జరిగింది?ఇరాన్ నావికాదళానికి చెందిన ఫ్రిగేట్ ఐరిస్ డెనా శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో అమెరికా దాడికి గురై మునిగిపోవడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటనపై భారత నౌకాదళం గురువారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆపదలో ఉన్న నావికులను రక్షించేందుకు శ్రీలంక నావికాదళంతో కలిసి సంయుక్తంగా సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ఇరాన్ నౌక ఇటీవల విశాఖపట్నంలో భారత నౌకాదళం భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన మిలాన్-2026 విన్యాసాల్లో పాల్గొని తిరిగి వెళుతుండగా ఈ దాడి చోటుచేసుకుంది.

03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..

03-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం ఖాయం..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆర్ధికస్థితి నిరాశాజనకం. ఖర్చులు విపరీతం. లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. నోటీసులు అందుకుంటారు. రాజీమార్గంలో సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. శుభకార్యానికి హాజరవుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిరాటంకంగా సాగుతాయి. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. పనుల్లో శ్రమ అధికం. ముఖ్యమైన పత్రాలు సమయానికి కనిపించవు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు.

హోలీ మార్చి 4వ తేదీన జరుపుకోవాలట.. ఎందుకంటే.. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం?

హోలీ మార్చి 4వ తేదీన జరుపుకోవాలట.. ఎందుకంటే.. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం?హోలీ పండుగ సాధారణంగా ఫాల్గుణ పౌర్ణమి రోజున జరుగుతుంది. అదే రోజు చంద్రగ్రహణం ఉంటే, ఆ పండుగను గ్రహణం తర్వాతి రోజు లేదా శుభ ముహూర్తంలో జరుపుకోవాలని శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి. చంద్రగ్రహణానికి సుమారు 9 గంటల ముందే సూతక కాలం ప్రారంభమవుతుంది. గ్రహణం పూర్తయ్యే వరకు ఈ సూతకం కొనసాగుతుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు. ఈ సమయంలో వర్ణాలు వేసుకోవడం, ఆహారం తీసుకోవడం, పూజలు చేయడం, ఆనంద వేడుకలు నిర్వహించడం మంచిది కాదని జోతిష్య పండితులు అంటున్నారు.

మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం-మళ్లీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబరు 31న మాత్రమే

మార్చి 3న చంద్రగ్రహణం-మళ్లీ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం 2028 డిసెంబరు 31న మాత్రమేచంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. మార్చి 3, మధ్యాహ్నం 3.20 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై, సాయంత్రం 6.48 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా సాయంత్రం 4.34 నుంచి 5.33 గంటల వరకు సంపూర్ణ గ్రహణ కాలంగా ఉంటుంది. అయితే, భారత్‌లో ఇది సాయంత్రం 6.20 గంటల నుండి సుమారు 27 నిమిషాల పాటు కనిపిస్తుంది.

02-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం...

02-03-2026 సోమవారం ఫలితాలు : కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి సంకల్ప బలం ముఖ్యం. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. మీ ఇబ్బందులను ఆప్తులకు తెలియజేయండి. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ సాధ్యపడదు.

01-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. పనులు ముందుకు సాగవు...

01-03-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఖర్చులు విపరీతం.. పనులు ముందుకు సాగవు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అవకాశాలు చేజారిపోతాయి. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండదు. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
