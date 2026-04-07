వైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి: ఉజ్జయిన్ మహాకాలేశ్వర ఆలయంలో భస్మ హారతి
వైశాఖ కృష్ణ పక్ష పంచమి సందర్భంగా, మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూజలు అందుకునే జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీ మహాకాలేశ్వర ఆలయం వద్ద మంగళవారం భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఉదయం వేకువజామున, సంప్రదాయ భస్మ హారతిని పూర్తి వైభవంతో నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమం మహాకాల్ స్వామికి పవిత్రమైన జలాభిషేకంతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం శాస్త్ర సంప్రదాయాలకు కట్టుబడి ప్రత్యేక అలంకరణ జరిగింది. భస్మ హారతి సమయంలో భక్తులు దైవ స్వరూపమైన స్వామివారి దివ్య, మనోహరమైన రూపాన్ని చూసి భక్తులు పరవశించిపోయారు.
అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావించే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో శ్రీ మహాకాలేశ్వర ఆలయ ద్వారాలను తెరిచారు. భస్మ హారతి ముగిసిన తర్వాత, దేవునికి మళ్ళీ జలాభిషేకం చేసి, పంచభూతాల పవిత్ర మిశ్రమమైన పంచామృతంతో అభిషేకించారు.
భస్మ హారతికి ప్రగాఢమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. గోహరి, రావి, పలాష్, శమీ, బిల్వ వంటి చెట్ల కలపను కాల్చడం ద్వారా తయారుచేసిన పవిత్రమైన భస్మాన్ని ఉపయోగించడం దీని ప్రత్యేకత.