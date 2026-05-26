Eid Al-Adha 2026 date: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మే 28, 2026 గురువారం బక్రీద్.. సెలవు దినం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది బక్రీద్ పండుగ ప్రభుత్వ సెలవు దినంగా మారింది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం పవిత్రమైన దుల్-హిజ్జా నెలవంక దర్శనం ఒక రోజు ఆలస్యం కావడంతో, మే 28, 2026 (గురువారం) సెలవు వర్తించేలా మార్పు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ సెలవు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, బ్యాంకులకు వర్తించనుంది.
చంద్రుని దర్శనం ఆధారంగా సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలలో మాత్రం మనకంటే ఒక రోజు ముందుగానే, అంటే మే 27న (బుధవారం) బక్రీద్ పండుగను జరుపుకోనున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం కూడా చంద్రదర్శనం ఆలస్యం కావడంపై ముస్లిం మతపెద్దల నుంచి వచ్చిన సూచనల మేరకు రెండు రోజుల క్రితమే స్పందించింది.
తెలంగాణ కంటే ముందే ఏపీ ప్రభుత్వం మే 28న (గురువారం) బక్రీద్ సాధారణ సెలవుగా ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. దీంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ మే 28, 2026 (గురువారం) నాడే అధికారికంగా బక్రీద్ పండుగను జరుపుకోనున్నారు. అలాగే ఆ రోజే సాధారణ సెలవు దినం ఉండనుంది.
రైతులకు రుణమాఫీ.. రోజుకు ఐదు సినిమా షోలు.. సీఎం విజయ్
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రి, సినీ నటుడు విజయ్ సోమవారం జరిగిన ఉన్నత స్థాయి మంత్రివర్గ సమీక్షా సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు, రైతులకు, సినీ పరిశ్రమకు ఊరటనిచ్చే పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో రైతులు తీసుకున్న పంట రుణాల మాఫీతో పాటు, సినిమా ప్రదర్శనలు, అంతర్రాష్ట్ర జల వివాదాలు, శాంతిభద్రతలపై సీఎం విజయ్ తనదైన శైలిలో ముద్ర వేశారు.
నిప్పుల కుంపటిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ - భానుడి ప్రతాపానికి తల్లడిల్లిపోతున్న జనం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిప్పుల కుంపటిగా మారిపోయింది. గత కొన్ని రోజులుగా భానుడు ప్రతాపానికి తల్లడిల్లీపోతోంది. ఓ వైపు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతున్నాయి. మరోవైపు, వడాల్పులకు ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. ఇంకోవైపు ద్రోణి ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులతో రాష్ట్ర ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. శనివారం వరకు ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతుందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం.. పార్టీ కార్యవర్గం రద్దు
ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా పార్టీ కార్యవర్గాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు. ఇకపై పార్టీలో క్రమశిక్షణ తప్పితే ఉపేక్షించేది లేదని ఆయన తీవ్ర స్వరంతో హెచ్చరించారు. పార్టీని ఒక సైనిక పటాలంలా ముందుకు నడిపించేందకు కఠిన నిర్ణయాలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు.
మద్యం సేవించి ఇంటికొచ్చి గొడవ... భర్తను చున్నీతో చంపేసిన భార్య .. ఎక్కడ?
కాంతి రేఖలా ఇండియా పాకిస్థాన్ సరిహద్దు.. వీడియోను షేర్ చేసిన ఇండిగో పైలెట్ (వీడియో)
భారత్ పాకిస్థాన్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు రాత్రివేళ కాంతిరేఖలా ప్రకాశవంతంగా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఇండియా పైలెట్ ఒకరు షేర్ చేశారు. ప్రయాణికులకు సరిహద్దును చూపిస్తూ పైలెట్ ప్రకటన చేశారు. ఇరు దేసాల మధ్య రాజకీయ విభజనకు ఇది నిదర్శనమంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇపుడు కాక్పిట్ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
26-05-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - ధనసహాయం తగదు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు ఆలోచింపచేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. మితంగా సంభాషించండి. కొన్ని విషయాలు పట్టించుకోవద్దు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వ్యవహారదక్షతతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. మీ జోక్యంతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.
25-05-2026 సోమవారం ఫలితాలు - ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు.. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు...
24-05-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పెట్టుబడులరు తరుణం కాదు. ముఖ్యులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ముందుచూపుతో తీసుకున్న నిర్ణయం సత్ఫలితాలిస్తాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. యత్నాలు కొనసాగించండి. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయవద్దు. కీలక అంశాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అందరితో మితంగా సంభాషించండి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
24-05-2026 నుంచి 30-05-2026 వరకు ఫలితాలు - రుణ ఒత్తిళ్లతో మనశ్శాంతి ఉండదు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. నేడు అనుకూలించనిది. రేపు ఫలిస్తుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు. చేబదుళ్లు స్వీకరించాల్సి వస్తుంది. బుధవారం నాడు చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. దంపతుల మధ్య స్వల్ప కలహం బంధువర్గాలతో విభేదిస్తారు. సామరస్యంగా సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. సంతానం చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు, వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు చేపడతారు. సరుకు నిల్వల్లో జాగ్రత్త. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం, విశ్రాంతిలోపం. ఆశావహదృక్పథంతో ఇంటర్వ్యూలకు హాజరుకండి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.