సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 జనవరిలో మేడారంలో జరిగే ద్వైవార్షిక సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరను అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తుండగా, ఆలయం భక్తులకు డిజిటల్గా హుండీ కానుకలు చెల్లించడానికి అవకాశం కల్పిస్తోంది. హుండీలలో కరెన్సీ నోట్లను భౌతికంగా లెక్కించడం ఆలయానికి భారంగా మారినందున, ఈసారి డిజిటల్ చెల్లింపులను హుండీ కానుకలుగా అంగీకరించే సౌకర్యాన్ని ఆలయం ప్రవేశపెట్టింది.
భక్తులు కరెన్సీ నోట్లకు బదులుగా హుండీలో డబ్బును స్కాన్ చేసి విరాళంగా ఇవ్వడానికి వీలుగా ఆలయ సమీపంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్లను అతికించారు. సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర గిరిజన పూజారుల సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్దబోయిన జగ్గారావు ఈ చర్య పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారిస్తుందని అన్నారు.
రద్దీలో హుండీని కనుగొనే బదులు, భక్తులు క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి డబ్బు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. వారాంతాల్లో పౌర్ణమి రోజున ఆలయానికి రూ.10 లక్షల నుండి రూ.15 లక్షల వరకు హుండీ కానుకలు వస్తాయని జగ్గారావు వివరించారు. ప్రధాన పండుగ సమయంలో, కానుకలు లక్షల్లో ఉంటాయని తెలిపారు.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పరిసర రాష్ట్రాలలోని అనేక ప్రాంతాల నుండి భక్తులు జాతర సమయంలో ఆలయానికి తరలివచ్చి సమ్మక్క, సారలమ్మ దేవతల ఆశీస్సులు పొందుతారని ఆయన అన్నారు. ఈ జాతర ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మతపరమైన సమాజం.
జాతర విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి ముగుళ్లు జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి ఆలయాన్ని సందర్శించి పనులను సమీక్షించిన తర్వాత పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ ప్రాంగణ పునరుద్ధరణ, పునరాభివృద్ధి కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ను కూడా ఆయన ఆవిష్కరించారు.
సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల గద్దెలు ఉన్న పవిత్ర స్థలాలను విస్తరించడంతో పాటు ఆదివాసీ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటంపై ఈ ప్రణాళిక దృష్టి సారించింది. లక్షలాది మంది భక్తులు సౌకర్యవంతంగా ప్రార్థనలు చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.