శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 11 అక్టోబరు 2025 (19:27 IST)

సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతర.. హుండీలో డబ్బులు వేయాలంటే క్యూ ఆర్ కోడ్

Medaram
Medaram
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2026 జనవరిలో మేడారంలో జరిగే ద్వైవార్షిక సమ్మక్క సారలమ్మ మహా జాతరను అద్భుతంగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తుండగా, ఆలయం భక్తులకు డిజిటల్‌గా హుండీ కానుకలు చెల్లించడానికి అవకాశం కల్పిస్తోంది. హుండీలలో కరెన్సీ నోట్లను భౌతికంగా లెక్కించడం ఆలయానికి భారంగా మారినందున, ఈసారి డిజిటల్ చెల్లింపులను హుండీ కానుకలుగా అంగీకరించే సౌకర్యాన్ని ఆలయం ప్రవేశపెట్టింది. 
 
భక్తులు కరెన్సీ నోట్లకు బదులుగా హుండీలో డబ్బును స్కాన్ చేసి విరాళంగా ఇవ్వడానికి వీలుగా ఆలయ సమీపంలోని వివిధ ప్రదేశాలలో క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్లను అతికించారు. సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర గిరిజన పూజారుల సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్దబోయిన జగ్గారావు ఈ చర్య పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని నిర్ధారిస్తుందని అన్నారు. 
 
రద్దీలో హుండీని కనుగొనే బదులు, భక్తులు క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేసి డబ్బు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు. వారాంతాల్లో పౌర్ణమి రోజున ఆలయానికి రూ.10 లక్షల నుండి రూ.15 లక్షల వరకు హుండీ కానుకలు వస్తాయని జగ్గారావు వివరించారు. ప్రధాన పండుగ సమయంలో, కానుకలు లక్షల్లో ఉంటాయని తెలిపారు. 
 
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, పరిసర రాష్ట్రాలలోని అనేక ప్రాంతాల నుండి భక్తులు జాతర సమయంలో ఆలయానికి తరలివచ్చి సమ్మక్క, సారలమ్మ దేవతల ఆశీస్సులు పొందుతారని ఆయన అన్నారు. ఈ జాతర ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మతపరమైన సమాజం. 
 
జాతర విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి ముగుళ్లు జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి ఆలయాన్ని సందర్శించి పనులను సమీక్షించిన తర్వాత పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. సమ్మక్క-సారలమ్మ ఆలయ ప్రాంగణ పునరుద్ధరణ, పునరాభివృద్ధి కోసం మాస్టర్ ప్లాన్‌ను కూడా ఆయన ఆవిష్కరించారు. 
 
సమ్మక్క, సారలమ్మ, పగిడిద్దరాజు, గోవిందరాజుల గద్దెలు ఉన్న పవిత్ర స్థలాలను విస్తరించడంతో పాటు ఆదివాసీ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను కాపాడటంపై ఈ ప్రణాళిక దృష్టి సారించింది. లక్షలాది మంది భక్తులు సౌకర్యవంతంగా ప్రార్థనలు చేసుకునేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది.

Watch More Videos

స్నేహితుడితో వున్న వైద్య విద్యార్థినిపై దాడి చేసి లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారం

స్నేహితుడితో వున్న వైద్య విద్యార్థినిపై దాడి చేసి లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారంపశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మరో వైద్య విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. శుక్రవారం రాత్రి పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని దుర్గాపూర్‌లోని ఒక ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీ సమీపంలో ఒడిశాకు చెందిన ఎంబీబీఎస్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థినిపై సామూహిక అత్యాచారం జరిగింది. ఒడిశాలోని జలేశ్వర్‌కు చెందిన విద్యార్థిని దుర్గాపూర్ శివపూర్ ప్రాంతంలోని ఐక్యూ సిటీ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుతోంది. శుక్రవారం రాత్రి 8.30 గంటల ప్రాంతంలో కళాశాల గేటు దగ్గర నుంచి ఆమె తన స్నేహితుడితో బయటకు వెళ్లింది. ఐతే వారిని కొంతమంది దుండగులు వెంబడించారు. ఆ తర్వాత మెడికో పైన దాడి చేస్తుండగా ఆమె స్నేహితుడు అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

వివాహేతర సంబంధాలు.. భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన భార్య

వివాహేతర సంబంధాలు.. భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపేసిన భార్యవివాహేతర సంబంధాల కారణంగా అనేక సంఘటనలు జరగ్గా..తాజాగా చిత్తూరు జిల్లాలో మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడితో కలిసి తన భర్తను ఓ మహిళ దారుణంగా చంపేసింది. ఏపీలోని చిత్తూరు పట్టణంలోని దుర్గమ్మ గుడి వీధిలో అక్టోబరు 6వ తేదీన బి. వెంకటేష్ అనే వ్యక్తి అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. పోలీసుల విచారణలో భార్యే హంతకురాలని తేలింది. వెంకటేష్ రెండవ భార్య తులసి మునియమ్మ అలియాస్ కావ్య(22)పై అనుమానం రావడంతో పోలీసులు విచారణ జరిపారు.

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

కొవ్వూరులో ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా.. 40మంది ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?శనివారం జిల్లాలోని కొవ్వూరు సమీపంలో జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ బస్సులో దాదాపు 40 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఒడిశా నుండి బెంగళూరుకు ప్రయాణిస్తున్నారు.

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణ

శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం - కేరళ సీఎం వివరణశబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగం జరుగుతోంది. కోట్లాది మంది భక్తుల ఆరాధ్య దైవమైన శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారం దుర్వినియోగంపై చెలరేగిన వివాదం తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆలయ నిర్వహణ చూస్తున్న ట్రావెన్‌కోర్ దేవస్థానం బోర్డు కార్యకలాపాలపై తీవ్ర ఆరోపణలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో కేరళ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు జారీచేసింది.

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్

Caravan Tourism: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం.. బాపట్ల, విశాఖలో ట్రయల్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కారవాన్ టూరిజం పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందనుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సంస్థ అయిన ఓజీ గ్రూప్, రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థతో వచ్చే వారం ఒక అవగాహన ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తోంది. ఈ బృందం ఒక బస్సును కొనుగోలు చేసింది. దీనిని బాపట్ల, విశాఖపట్నంలో ట్రయల్‌లో ఉంచారు. 12 మంది ప్రయాణీకులను తీసుకెళ్లగల సామర్థ్యం కలిగిన బస్సు వారికి నిద్ర స్థలం, మైక్రో-ఓవెన్, టాయిలెట్, రిఫ్రిజిరేటర్, టెంట్లను అందిస్తుంది. తాము పర్యాటకులను 150 కి.మీ దూరం వరకు తీసుకెళ్లి 24 గంటల్లో తిరిగి తీసుకొస్తాం. ఈ ఆఫర్‌లో రాత్రిపూట బస, శిబిరాల్లో (టెంట్లు) లేదా బస్సులో నిద్ర కూడా ఉంటుందని ఓజీ గ్రూప్ సీఈవో శివాజీ అన్నారు.

వాల్మీకి జయంతి : బోయవాడు వాల్మీకి ఎలా అయ్యాడు.. రామ మంత్ర మహిమ..

వాల్మీకి జయంతి : బోయవాడు వాల్మీకి ఎలా అయ్యాడు.. రామ మంత్ర మహిమ..వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం రాయడానికి ధ్యానం చేసి కూర్చోగానే బ్రహ్మ ఇచ్చిన వరం మేరకు రామాయణంలోని పాత్రలు, మాట్లాడుకునే విషయాలతో సహా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా కనిపించేది. ఆ విధంగా వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించడం ప్రారంభించి మొత్తం 24 వేల శ్లోకాలతో 6 కాండలు, ఉత్తరకాండతో సహా రామాయణ మహాకావ్యాన్ని రచించి లోకానికి అందించాడు.

07-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...

07-10-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు సామాన్యం. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. మితంగా సంభాషించండి. పరిచయస్తులు వ్యాఖ్యలనను వక్రీకరిస్తారు. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటారు. వివాదాలు సద్దుమణుగుతాయి.

బ్రహ్మ రాక్షసిని శిక్షించిన పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి

బ్రహ్మ రాక్షసిని శిక్షించిన పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామిశ్రీ శ్రీ శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారు నంద్యాల విడిది ముగించుకుని, శిష్యులతోపాటు అహోబిలం చేరి కొద్ది దినములు ఉండి ఆ పుణ్యక్షేత్రమందు శ్రీ నరసింహస్వామివారిని దర్శించుకుని, సేవలు చేసారు. అహోబిలం క్షేత్రమును సంపూర్ణముగా దర్శింకున్న తరువాత అక్కడ నుండి బయలుదేరి అరణ్య మార్గము గుండా పయనిస్తూ, భోజనాదులకై ఒక వటవృక్షం క్రింద మకాం వేసారు. శిష్యులు వంట ఏర్పాట్లు చేస్తుండగా స్వామివారు, సిద్దయ్యను తీసుకుని సమీపమున ఉన్న జలాశయానికి స్నానమునకు వెళ్ళారు. ఈలోపల ఆకులు కోసి విస్తర్లు తయారుచెయ్యడానికి ఒక శిష్యుడు ఆ మహావృక్షమునెక్కాడు. మీద కెక్కిన తరువాత భయముతో కేకలు వేస్తూ క్రిoదపడిపోయి తెలివి కోల్పోయాడు.

కాముని పున్నమి.. లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించిన పూర్ణిమ.. పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించి?

కాముని పున్నమి.. లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించిన పూర్ణిమ.. పాయసాన్ని నైవేద్యంగా సమర్పించి?ప్రతి నెల వచ్చే పౌర్ణమి తిథికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి తిథికి మాత్రం మరికొంత విశేషమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. దీనిని అదే శరద్‌ పూర్ణిమ, కాముని పున్నమి అని కూడా అంటారు. ఈ ఏడాది ఈ పూర్ణిమ 2025 అక్టోబర్ 6వ తేదీ సోమవారం వచ్చింది. ఈ పూర్ణిమ రోజున చంద్రుడి నుంచి అమృత వర్షం కురుస్తుందని విశ్వాసం. అంతేకాదు ఈ శరద్‌ పూర్ణిమ రోజున లక్ష్మీదేవి సాగర మథనం నుంచి ఉద్భవించిందని పురాణ గాథ.

06-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి వస్తారు...

06-10-2025 సోమవారం ఫలితాలు - దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి వస్తారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఖర్చులు సామాన్యం. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. ప్రముఖుల సందర్శనం వీలుపడదు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి వస్తారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com