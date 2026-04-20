సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (19:23 IST)

ఆలయాల నిర్మాణం కంటే.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించ వచ్చు కదా?

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన, ఆర్థికంగా సుసంపన్నమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం, భక్తులు సమర్పించే విరాళాలు, హుండీ కానుకల ద్వారా సమకూరే టీటీడీ నిధులను ఉపయోగించి, అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రజాహిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడుతుంటాయి.
 
ఈ క్రమంలోనే, టీటీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 ఆలయాలను నిర్మించనుందని తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రతికూల ప్రచారం మొదలైంది. ఆలయాల నిర్మాణం కంటే, ఈ నిధులను పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించవచ్చని కొందరు వ్యక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు.
 
ఈ 5000 ఆలయాల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని ఖర్చు చేస్తోందనే వైరల్ అవుతున్నాయి. తత్ఫలితంగా, ఊహించినట్లుగానే దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. కానీ ఈ విషయంపై ఉన్న అసలు స్పష్టత ఏమిటంటే, ఈ ఆలయాల నిర్మాణం కోసం టీటీడీ తన శ్రీవాణి నిధులను వినియోగించనుంది. 
 
ఇది పూర్తిగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి, దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గానీ, దాని ఆర్థిక వనరులతో గానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అంతేకాకుండా, ఆలయాల నిర్మాణ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం టీటీడీకి కొత్తేమీ కాదు. 
ఇది ప్రతి సంవత్సరం నిరంతరాయంగా కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ. దీనికి అనుగుణంగానే, టీటీడీకి చెందిన శ్రీవాణి నిధులను ఉపయోగించి ఈ 5000 ఆలయాలు నిర్మించబడుతున్నాయి. ఈ ట్రస్ట్ వద్ద రూ.1085 కోట్ల నిధి ఉంది. 
 
ఈ మొత్తం పూర్తిగా ప్రజలు విరాళాల రూపంలో సమర్పించినదే. ఇందులోంచి రూ.750 కోట్లను ఆలయాల నిర్మాణానికి కేటాయించారు. స్థలం పరిమాణాన్ని బట్టి ఒక్కో ఆలయ నిర్మాణానికి రూ.10 లక్షల నుండి రూ.30 లక్షల వరకు నిధులు సమకూర్చనున్నారు.

ట్రాన్స్‌జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. తను గర్భవతినయ్యానంటూ ఫోటోలు షేర్ చేసింది. పిల్లలు పుట్టేందుకు తను చేయించుకున్న ప్రత్యేక చికిత్స విజయవంతమైందనీ, త్వరలోనే తను తల్లి కాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ పెళ్లి జరిగి గత 20 రోజుల క్రితమే ఏడాది పూర్తి చేసుకున్నదనీ, ఇంతలోనే తను గర్భవతి కావడం ఎంతో ఆనందంగా వుందని పేర్కొన్నది. కాగా బాలుడిగా జన్మించి ముంబై మహానగరంలో లింగ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకుని మస్తాన్ నుంచి తమన్నా సింహాద్రిగా మారింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌసులోనూ అడుగుపెట్టింది.

ఆదివారం నాడు హైదరాబాద్ నుంచి హుబ్బళ్లికి వెళ్తున్న ఫ్లై91 ఎయిర్‌లైన్స్ ఐసి3401 విమానం నిర్ణీత సమయానికి ల్యాండ్ కాకుండా, దాదాపు నాలుగు గంటలు ఆలస్యంగా బెంగళూరులో దిగిన సంఘన వెలుగుచూసింది. కేవలం గంటన్నరలో బెంగళూరు వెళ్లాల్సిన ఈ విమానం 4 గంటల పాటు గాల్లోనే అటూఇటూ తిరుగుతుండటంతో అందులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. హాహాకారాలు చేసారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి బయలుదేరిన ఈ విమానం, సాయంత్రం 4:30 గంటలకు హుబ్బళ్లిలో ల్యాండ్ కావాల్సి ఉండగా, గాల్లో ఉండగా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినట్లు సమాచారం.

టీవీకే అధ్యక్షుడు, కోలీవుడ్ హీరో విజయ్‌కు మద్రాస్ హైకోర్టు సోమవారం నోటీసులు జారీ చేసింది. తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో రెండు నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తున్న ఆయన... దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాల్లో తన ఆస్తి విలువను వేర్వేరుగా చూపించారు. దీనిపై చెన్నైకు చెందిన వి.విగ్నేష్ అనే వ్యక్తి మద్రాస్ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. శాసనసభ ఎన్నికల్లో చెన్నై పెరంబూరు, తిరుచి సెంట్రల్ నియోజకవర్గాలో విజయ్ పోటీ చేస్తున్నారని, ఇందుకోసం ఆయన దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు సమర్పించిన అఫిడవిట్‌‍లలో ఆస్తి విలువలో తేడాలు ఉన్నాయని హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.

పెళ్లికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మరణించాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చిన్న శంకరంపేట మండలం, అంబాజీపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. జంగరై నివాసి అయిన వరప్రసాద్ (30), పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి అంబాజీపేటకు వెళ్తుండగా, ఒక వీధి కుక్క అతని దారికి అడ్డంగా వచ్చింది. కుక్కను ఢీకొట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పగా, అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది.

నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పెద్దకపర్తి సరస్సులో డెవిల్ ఫిష్ మూక మత్స్యకారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చేపలు పట్టేందుకు సరసులో వలలు వేస్తుంటే ఆ వలల్ని ముక్కముక్కలుగా కొరికేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇతర చేపలను తినేస్తున్నాయి. దీనితో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చేపలు పట్టేవారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సరసులో చేపల వేటకు వెళితే రాకాసి చేపలు దొరుకుతున్నాయి. 3 నుంచి 4 టన్నులు వరకూ ఈ చేపలే పడుతున్నాయి. 100 కుటుంబాలు ఈ చేపల వేట మీద ఆధారపడి వున్నామని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

అక్షయ తృతీయ రోజున దానధర్మాల ద్వారా పుణ్యఫలం చేకూరుతుంది. మేషం నుంచి మీన రాశుల వారు దానధర్మాలు చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా శక్తి, సామర్థ్యాల మేరకు నల్లని చెప్పులు లేదా బూట్లు దానం చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల శని నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. తద్వారా శనిదోషాలు తొలగిపోతాయి. అలాగే అన్నదానం చేయడం, తాగునీటిని అందించడం, మజ్జిగను దానం చేయడం వంటివి శుభ ఫలితాలను అందిస్తాయి. దీంతో పాటు నువ్వులు కలిపిన నీటితో స్నానం చేసి, అనంతరం నువ్వులను దానం చేయడం వల్ల శుభఫలితాలు రానున్నాయి.

19-04-2026 నుంచి 25-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రతికూలతలు అధికం. ఓర్పుతో మెలగండి. ఏ విషయాన్నీ తీవ్రంగా భావించవద్దు. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఆదాయం నిరాశాజనకం. పురోగతి లేక నిస్తేజానికి లోనవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. ఒక అవసరానికి ఉంచిన ధనం మరోదానికి వ్యయం చేస్తారు. బంధువుల ఆకస్మిక రాక చికాకు కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతిని కష్టపెట్టవద్దు. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహించండి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం విజయం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. సన్నిహితులతో తరచుగా సంభాషిస్తుంటారు. ఫోన్ సందేశాలు విశ్వసించవద్దు. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు రూపొందిస్తారు షాపుల స్థలమార్పు అనివార్యం. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ధనప్రలోభాలకు తలొగ్గవద్దు, వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

18-04-2026 శనివారం ఫలితాలు - కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. అవకాశాలు చేజారిగా కుంగిపోవద్దు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింప

Tirumala: పాలకడలిని పోలిన పొగమంచు.. తిరుమలలో అరుదైన దృశ్యంతిరుమలలో అద్భుత దృశ్యం భక్తులకు కనిపించింది. శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు ఆ దృశ్యం కనువిందు చేసింది. ఇంతకీ ఆ దృశ్యం ఏంటంటే.. తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డు చివరి మలుపు వద్ద పొగమంచు పాలకడలి వలే కనిపించింది. పాలకడలే శ్రీవారికి దర్శించుకునేందుకు తిరుమల కొండలకు వచ్చిందా అనే చందంగా పొగమంచు కనిపించింది. వేసవికాలంలో దూదిపింజల్లాంటి మేఘాలు కనిపించడంతో భక్తులు పులకించిపోయారు.

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ...త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ఈ శ్లోకానికి భావం ఏమిటంటే.. ఓ దేవదేవా! నా తల్లి నీవే, నా తండ్రి నీవే. నా బంధువు నీవే, నా స్నేహితుడు నీవే. నా విద్య నీవే, నా ధనము నీవే. ఓ దేవా, నీవే సర్వస్వం నాకిక.
