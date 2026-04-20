ఆలయాల నిర్మాణం కంటే.. పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించ వచ్చు కదా?
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) ప్రపంచంలోనే అత్యంత పవిత్రమైన, ఆర్థికంగా సుసంపన్నమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటి. ప్రతి సంవత్సరం, భక్తులు సమర్పించే విరాళాలు, హుండీ కానుకల ద్వారా సమకూరే టీటీడీ నిధులను ఉపయోగించి, అనేక సేవా కార్యక్రమాలు, ప్రజాహిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించబడుతుంటాయి.
ఈ క్రమంలోనే, టీటీడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 5000 ఆలయాలను నిర్మించనుందని తాజా పరిణామాలు సూచిస్తున్నాయి. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ప్రతికూల ప్రచారం మొదలైంది. ఆలయాల నిర్మాణం కంటే, ఈ నిధులను పాఠశాలలు, ఆసుపత్రుల అభివృద్ధికి వినియోగించవచ్చని కొందరు వ్యక్తులు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ 5000 ఆలయాల నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని ఖర్చు చేస్తోందనే వైరల్ అవుతున్నాయి. తత్ఫలితంగా, ఊహించినట్లుగానే దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. కానీ ఈ విషయంపై ఉన్న అసలు స్పష్టత ఏమిటంటే, ఈ ఆలయాల నిర్మాణం కోసం టీటీడీ తన శ్రీవాణి నిధులను వినియోగించనుంది.
ఇది పూర్తిగా టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమం కాబట్టి, దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో గానీ, దాని ఆర్థిక వనరులతో గానీ ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అంతేకాకుండా, ఆలయాల నిర్మాణ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం టీటీడీకి కొత్తేమీ కాదు.
ఇది ప్రతి సంవత్సరం నిరంతరాయంగా కొనసాగే ఒక ప్రక్రియ. దీనికి అనుగుణంగానే, టీటీడీకి చెందిన శ్రీవాణి నిధులను ఉపయోగించి ఈ 5000 ఆలయాలు నిర్మించబడుతున్నాయి. ఈ ట్రస్ట్ వద్ద రూ.1085 కోట్ల నిధి ఉంది.
ఈ మొత్తం పూర్తిగా ప్రజలు విరాళాల రూపంలో సమర్పించినదే. ఇందులోంచి రూ.750 కోట్లను ఆలయాల నిర్మాణానికి కేటాయించారు. స్థలం పరిమాణాన్ని బట్టి ఒక్కో ఆలయ నిర్మాణానికి రూ.10 లక్షల నుండి రూ.30 లక్షల వరకు నిధులు సమకూర్చనున్నారు.