భద్రాచలంలోని శ్రీరామనవమి- కల్యాణోత్సవానికి రేవంత్ రెడ్డికి పిలుపు
భద్రాచలంలోని శ్రీరామనవమి తిరుకల్యాణ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా సీతారామ కల్యాణోత్సవానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డిని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ ఆహ్వానించారు. భద్రాచలం శ్రీ సీతా రామచంద్ర స్వామి ఆలయ తిరుకల్యాణ మహోత్సవం మార్చి 27న నిర్వహించనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.
వ్యవసాయ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మార్చి 19 నుంచి 22 వరకు జరిగే ‘ప్రజాపాలనలో రైతు ఉత్సవాలు’కు రేవంత్రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్కలను ఆహ్వానించగా.. ప్రభుత్వం మార్చి 22న రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేయనుంది.