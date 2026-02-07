శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 7 ఫిబ్రవరి 2026 (18:20 IST)

ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 18 వరకు శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

Srisailam
శ్రీశైలం ఆలయంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 8 నుండి 18 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా, ఎమ్మెల్యే బుద్ధ రాజశేఖర్ రెడ్డి, శ్రీశైలం దేవస్థానం బోర్డు ఛైర్మన్ రమేష్ నాయుడు, దేవస్థానం బోర్డు సభ్యులు మరియు అధికారులు క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి, ఉత్సవాలకు హాజరు కావాలని లాంఛనంగా ఆహ్వానించారు. 
 
ఈ బృందం ముఖ్యమంత్రికి మూలవిరాట్టు చిత్రపటాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందజేసింది. ఈ సమావేశం సందర్భంగా ఆలయ పూజారులు వేద మంత్రాలు పఠించి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. బ్రహ్మోత్సవాల కోసం చేస్తున్న ఏర్పాట్ల గురించి ఎమ్మెల్యే, ఆలయ బోర్డు సభ్యులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. 
 
ఉత్సవాల సమయంలో భక్తులకు సౌకర్యాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. మహానంది ఆలయంలో జరిగే మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు కూడా సీఎంను ఆహ్వానించారు.

Watch More Videos

తిరుమలకు సరఫరా చేసే నెయ్యిలో కొరియన్ మోనోగ్లిజరైడ్స్.. సిట్ విచారణలో వెల్లడి

తిరుమలకు సరఫరా చేసే నెయ్యిలో కొరియన్ మోనోగ్లిజరైడ్స్.. సిట్ విచారణలో వెల్లడితిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకున్న రసాయనాలతో కల్తీ జరిగిందని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణలో వెల్లడైంది. వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేసిన భోలే బాబా డెయిరీ, ఆ నెయ్యిలో మోనోగ్లిజరైడ్స్ అనే రసాయన పదార్థాన్ని భారీగా ఉపయోగించినట్లు తేలింది. ఢిల్లీకి చెందిన రఘుబీర్ శరణ్ ఓవర్సీస్ ఈ రసాయనాలను కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకుందని, వాటిని సుగంధ్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత భోలే బాబా డెయిరీకి సరఫరా చేసిందని కనుగొన్నారు.

కూనో జాతీయ పార్కులో ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చిన ఆశా చిరుత

కూనో జాతీయ పార్కులో ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చిన ఆశా చిరుతకూనో జాతీయ పార్కులో ఆశా అనే చిరుత ఐదు కూనలకు జన్మనిచ్చిందని, దీంతో భారతదేశంలో చిరుతల సంఖ్య 35కి చేరిందని మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ శనివారం మాట్లాడుతూ తెలిపారు. దశాబ్దాల క్రితం భారతదేశంలో అంతరించిపోయిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన జంతువుల జనాభాను పునరుద్ధరించే ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ఆశాను నమీబియా నుండి భారతదేశానికి తరలించారు.

Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ కేసు

Jogi Ramesh: జోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్ బెయిలబుల్ కేసుజోగి రమేష్‌పై మరోసారి నాన్-బెయిలబుల్ కేసు నమోదైంది. విజయవాడలో జగన్ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసుల విధులకు ఆటంకం కలిగించారనే ఆరోపణలపై ఈ కేసు నమోదైంది. అధికారుల ప్రకారం, జోగి రమేష్ ఒక గుంపును బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయన ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించారని, రోడ్లను దిగ్బంధించి సాధారణ పౌరులకు అసౌకర్యం కలిగించారని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన.. జాతీయ జర్నలిస్ట్

తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూల్లో రెండు రోజుల్లోనే దుర్వాసన.. జాతీయ జర్నలిస్ట్తిరుమల లడ్డూ వివాదం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను దాటి జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్రంలో రాజకీయ నిందారోపణలతో ప్రారంభమైన ఈ వ్యవహారం, ప్రైమ్ టైమ్ టెలివిజన్ చర్చా కార్యక్రమంలో తీవ్రమైన జాతీయ చర్చగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ చర్చ సందర్భంగా, ఒక జాతీయ జర్నలిస్ట్ 2021-2023 మధ్య కాలంలో తిరుమల లడ్డూల నాణ్యత గురించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రతినిధిని నేరుగా ప్రశ్నించారు.

Yv Subba Reddy: అవును.. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగి వుండవచ్చు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డి

Yv Subba Reddy: అవును.. లడ్డూ నెయ్యిలో కల్తీ జరిగి వుండవచ్చు.. వైవీ సుబ్బారెడ్డితిరుమల లడ్డూ తయారీలో అనేక రసాయనాలను ఉపయోగించినట్లు సీబీఐ సిట్ నివేదిక నిర్ధారించడంతో, ఈ విషయం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలకు ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు. ఈ నేపథ్యంలో, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించినట్లుగా లడ్డూలో జంతువుల కొవ్వు లేదని చెబుతూ వైకాపా దృష్టి మరల్చే రాజకీయాలకు పాల్పడుతోంది. కానీ లడ్డూ నమూనాలలో హానికరమైన రసాయనాల ఆనవాళ్లు ఉన్నాయన్న వాస్తవాన్ని వారు విస్మరిస్తున్నారు.

05-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం...

05-02-2026 గురువారం ఫలితాలు - కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసిద్ధికి ఓర్పు ప్రధానం. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. ఆదాయం అంతంతమాత్రమే. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు.

తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీ

తిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు.. ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసిన టీటీడీతిరుమలలో వార్షిక తెప్పోత్సవాల కారణంగా టీటీడీ ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేసింది. రాబోయే రోజుల్లో తిరుమల సందర్శనకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్న భక్తులు తమ ప్రణాళికలను సర్దుబాటు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారుల ప్రకారం, సాంప్రదాయ తెప్పోత్సవం ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 2 వరకు జరుగుతుంది. ఈ ఐదు రోజులలో, ప్రతి సాయంత్రం 7 గంటల నుండి 8 గంటల మధ్య శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు తమ దేవేరులతో కలిసి పుష్కరిణిలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

04-02-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు, మీ కష్టం ఫలిస్తుంది

04-02-2026 బుధవారం రాశి ఫలితాలు, మీ కష్టం ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోన్ముఖులను చేస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. పెట్టుబడులు కలిసిరావు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేస్తారు. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు, స్వాగతం పలుకుతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అన్నివిధాలా అనుకూలమే. వాక్చాతుర్యంతో నెట్టుకొస్తారు. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. రావలసిన ధనాన్ని లౌక్యంగా వసూలు చేసుకోవాలి. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం. ఆప్తులకు ధనసహాయం చేస్తారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు.

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది

03-02-2026 మంగళవారం రాశి ఫలితాలు- రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతం. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పనులు ఒక పట్టాన సాగవు, దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. మీ బలహీనతలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రణాళికా బద్ధంగా ముందుకు సాగుతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. దంపతుల ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు వాగ్రత్త ఏకాగ్రతతో వాహనం నడవండి.

Ramzan: హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో జోరందుకున్న రంజాన్ షాపింగ్

Ramzan: హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో జోరందుకున్న రంజాన్ షాపింగ్హైదరాబాద్‌లోని ఓల్డ్ సిటీలో నివాసితులు రంజాన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నందున షాపింగ్ కార్యకలాపాలు ముందుగానే పుంజుకుంటున్నాయి. పవిత్ర మాసంలో ప్రార్థనలకు ఎక్కువ సమయం కేటాయించడానికి చాలా మంది దుకాణదారులు తమ కొనుగోళ్లను ముందుగానే పూర్తి చేస్తున్నారు. దీంతో నగరంలోని ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతాలలో షాపింగ్ సందడి నెమ్మదిగా ఊపందుకుంటోంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com