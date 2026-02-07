ఫిబ్రవరి 8 నుంచి 18 వరకు శ్రీశైలంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
శ్రీశైలం ఆలయంలో మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఫిబ్రవరి 8 నుండి 18 వరకు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా, ఎమ్మెల్యే బుద్ధ రాజశేఖర్ రెడ్డి, శ్రీశైలం దేవస్థానం బోర్డు ఛైర్మన్ రమేష్ నాయుడు, దేవస్థానం బోర్డు సభ్యులు మరియు అధికారులు క్యాంపు కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి, ఉత్సవాలకు హాజరు కావాలని లాంఛనంగా ఆహ్వానించారు.
ఈ బృందం ముఖ్యమంత్రికి మూలవిరాట్టు చిత్రపటాన్ని, ప్రసాదాన్ని అందజేసింది. ఈ సమావేశం సందర్భంగా ఆలయ పూజారులు వేద మంత్రాలు పఠించి ఆశీర్వచనాలు అందించారు. బ్రహ్మోత్సవాల కోసం చేస్తున్న ఏర్పాట్ల గురించి ఎమ్మెల్యే, ఆలయ బోర్డు సభ్యులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
ఉత్సవాల సమయంలో భక్తులకు సౌకర్యాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. మహానంది ఆలయంలో జరిగే మహా శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు కూడా సీఎంను ఆహ్వానించారు.