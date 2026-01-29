Mega Medaram Maha Jathara: మేడారం మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు

ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆదివాసీ ఆధ్యాత్మిక సమ్మేళనాలలో ఒకటిగా పేరొందిన గిరిజన దేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మల నాలుగు రోజుల మహా జాతర ఈ జిల్లాలోని మేడారంలో ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది జరిగే ఈ రెండేళ్లకోసారి జరిగే మహా జాతరకు సుమారు మూడు కోట్ల మంది భక్తులు హాజరవుతారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
సంప్రదాయాల ప్రకారం, గిరిజన పూజారులు బుధవారం రాత్రి సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్దరాజు దేవతామూర్తులను గద్దెలపై ప్రతిష్టించారు. జనవరి 29న సమ్మక్క దేవతను గద్దెపై ప్రతిష్టిస్తారు. మేడారంలోని జంపన్న వాగులో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేశారు.
వాగులో సేకరించిన ఇసుకతో దేవతా విగ్రహాలను తయారు చేసి పూజలు నిర్వహించారు. కొంతమంది మహిళా భక్తులు దేవతలను ఆవహించినట్లు ప్రవర్తించడంతో మహా జాతర ప్రాంగణంలో భక్తి వాతావరణం నెలకొంది. భక్తులు దేవతలకు నైవేద్యంగా బెల్లాన్ని తీసుకువచ్చారు.
ఏటా మహా జాతరకు వచ్చే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి అనసూయ సీతక్క అన్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా మేడారాన్ని సుమారు 20 లక్షల మంది సందర్శించి ఉంటారని ఆమె అంచనా వేశారు. కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి జువల్ ఓరం జనవరి 29న మహా జాతరను సందర్శించనున్నారు.
తెలంగాణ గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ ఈ కార్యక్రమం ప్రాముఖ్యతను కేంద్ర మంత్రికి వివరించి, హాజరు కావాలని ఆహ్వానించారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రకటన తెలిపింది. సుమారు ఆరు నెలల క్రితం ప్రారంభమైన మహా జాతర కోసం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు.
జనవరి 19న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సమ్మక్క, సారలమ్మ దేవతల పునరుద్ధరించిన ఆలయాన్ని ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.101 కోట్లు ఖర్చు చేసి గిరిజన దేవతలైన సమ్మక్క, సారలమ్మ, గోవిందరాజు, పగిడిద్ద రాజుల బలిపీఠాలను పునర్నిర్మించింది.
2026 మహా జాతరకు వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం రూ.150 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులను చేపట్టింది. భక్తుల రాకపోకలు, ప్రాథమిక సౌకర్యాల కల్పన, భద్రత, పారిశుద్ధ్యం వైద్య సౌకర్యాలతో సహా ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడంలో 21 ప్రభుత్వ విభాగాలు, సుమారు 42,000 మంది సిబ్బంది పాలుపంచుకుంటున్నారు.
పండుగ సమయంలో వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం వైద్య శిబిరాలు, అంబులెన్స్లు, బైక్ అంబులెన్స్లను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. డిజిటల్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భక్తుల సౌకర్యార్థం ఒక అధికారిక వెబ్సైట్, మొబైల్ అప్లికేషన్, వాట్సాప్ చాట్బాట్ను ప్రారంభించింది.
భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా, ప్రభుత్వం యాప్లో ఒక సేఫ్టీ మాడ్యూల్ను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో SOS హెచ్చరిక పంపడం, ఫిర్యాదులను నమోదు చేయడం వంటివి ఉన్నాయి.
పండుగలో ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని నివారించడానికి, పర్యావరణ అనుకూల చర్యలను అవలంబించడానికి కూడా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రూపొందించింది. గిరిజనుల దేవతలు తమను సందర్శిస్తారని నమ్మే సమయంలో మేడారంలో 'మహా జాతర'ను జరుపుకుంటారు.
మేడారం అనేది ములుగులోని అతిపెద్ద అటవీ ప్రాంతమైన దండకారణ్యంలో భాగమైన ఏటూరునాగారం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యంలో ఉన్న ఒక మారుమూల ప్రాంతం.
12వ శతాబ్దంలో కాకతీయ పాలకుల కాలంలో కరువు సమయంలో గిరిజన ప్రజలపై పన్నులు విధించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సమ్మక్క, సారలమ్మ అనే తల్లి-కూతుళ్లు చేసిన తిరుగుబాటుకు గుర్తుగా ఈ 'జాతర'ను జరుపుకుంటారు.