పెంచలకోన.. భారీ సర్ప ఆకారపు కొండ.. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు

నెల్లూరు జిల్లాలోని పెంచలకోనలో వెలసిన ప్రసిద్ధ పెనుశిల లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో, ఏప్రిల్ 27 నుండి మే 3 వరకు జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల కోసం భారీ ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. నవ నరసింహ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలకు వేలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు.
నెల్లూరుకు పశ్చిమాన సుమారు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో, రాపూర్ మండలం సమీపంలో నెలకొని ఉన్న ఈ శతాబ్దాల నాటి పుణ్యక్షేత్రం, పెనుశిల నరసింహ స్వామి పేరుతోనే పిలువబడే వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రం నడుమ లోపలి భాగంలో కొలువై ఉంది.
పచ్చని వెలిగొండ పర్వత శ్రేణుల నడుమ, అగ్నిశిలల నిర్మాణాలు, జాలువారే జలపాతాలతో కనువిందు చేసే ఈ ఆలయం, ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి సౌందర్యం అనే అరుదైన సమ్మేళనాన్ని భక్తులకు అందిస్తుంది. పురాతన గాథలలో లోతుగా పాతుకుపోయిన ఈ పుణ్యక్షేత్రం, శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహావతారంతో ముడిపడి ఉంది. ఇది చెడుపై మంచి సాధించిన విజయాన్ని, భక్తులకు లభించే రక్షణను సూచిస్తుంది.
తూర్పు కనుమలలో దాదాపు 3,000 అడుగుల ఎత్తులో కొలువై ఉన్న ఈ పవిత్ర స్థలం, నెల్లూరు, కడప జిల్లాల మీదుగా విస్తరించి ఉన్న ఒక భారీ సర్ప ఆకారపు కొండ శ్రేణిచే ఆవరించబడి ఉంది. ఈ కొండల నుండి కిందికి ప్రవహించే సెలయేళ్లు కండలేరు జలాశయంలో చేరి, సమీప గ్రామాలకు జీవనాధారంగా నిలుస్తున్నాయి.
స్థానిక నదీ తీరంలో మహర్షి కణ్వ ముని తపస్సు ఆచరించారని, ఆ మహర్షి సాన్నిధ్యం ఈ ఆలయంలో ఉందని పురాణ గాథలు చెబుతున్నాయి. నెల్లూరు, దాని పొరుగు జిల్లాల్లోని వేలాది కుటుంబాలకు ఐలవేల్పుగా ఈ పుణ్యక్షేత్రం అపారమైన సాంస్కృతిక ప్రాధాన్యతను కలిగి ఉంది. ఎంతోమంది భక్తులు ఈ దైవం పేరిట తమ పిల్లలకు పెంచలయ్య, పెంచలమ్మ అని నామకరణం చేస్తుంటారు.
ఒక సుదీర్ఘ సంప్రదాయంలో భాగంగా, ఈ ప్రాంత ప్రజలు తాము ఎక్కడ నివసిస్తున్నప్పటికీ బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో, అమావాస్య నుండి పౌర్ణమి వరకు మొత్తం 15 రోజుల పాటు మాంసాహారాన్ని వీడి, కేవలం శాకాహారాన్ని మాత్రమే స్వీకరిస్తారు.
నిత్య కైంకర్యాలు, త్రికాల పూజలు ఈ బ్రహ్మోత్సవాల ప్రధాన విశేషాలుగా నిలుస్తాయి. శుద్ధ ఏకాదశి నాడు ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సవాలు, వైభవంగా జరిగే గరుడ సేవతో కూడిన నరసింహ జయంతి పర్వదినంతో పరిసమాప్తమవుతాయి.
ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో, క్షేత్రపాలకుడిగా (క్షేత్ర రక్షక దైవంగా) భావించబడే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఉపాలయం కొలువై ఉంది. ప్రధాన దైవాన్ని దర్శించుకుని ప్రార్థించే ముందు, సమీపంలో ఉన్న 'గొల్లబోయ' ఆలయంలో మొదట పూజలు చేయడం ఇక్కడి భక్తులు పాటిస్తున్న ఒక సంప్రదాయం.
ఏప్రిల్ 27 (సోమవారం): ఉత్సవాల ప్రారంభం
ఏప్రిల్ 29 (బుధవారం): స్వర్ణ హనుమ సేవ – ఉదయం 10:00 గంటలకు
ఏప్రిల్ 30 (గురువారం): నృసింహ జయంతి, స్వర్ణ గరుడ సేవ – ఉదయం 11:00 గంటలకు
మే 1 (శుక్రవారం): కల్యాణోత్సవం (ఉదయం) మరియు రథోత్సవం (సాయంత్రం)
మే 2 (శనివారం): చక్రస్నానం, తెప్పోత్సవం (రాత్రి)
మే 3 (ఆదివారం): ఉత్సవాల ముగింపు.