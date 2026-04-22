బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (16:53 IST)

తెరుచుకున్న కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు -51 క్వింటాళ్ల పూలతో అలంకరణ

Shri Kedarnath Dham
అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటైన కేదార్‌నాథ్ ధామ్ ద్వారాలు బుధవారం తెరుచుకున్నాయి. ఇది వార్షిక యాత్రా కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం కాగా, భక్తులు ప్రార్థనలు చేసుకునేందుకు ఇది వీలు కల్పిస్తుంది. ప్రారంభోత్సవానికి ముందు, ఆలయాన్ని దాదాపు 51 క్వింటాళ్ల పూలతో అద్భుతంగా అలంకరించారు. ఇది ఒక ఉత్సాహభరితమైన, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది.
 
ఏప్రిల్ 20న, డోలీ ఫాటా నుండి గౌరీకుండ్‌కు బయలుదేరగా, ఏప్రిల్ 21న అది కేదార్‌నాథ్ వైపు తన చివరి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. శీతాకాల నెలల్లో కేదార్‌నాథ్ స్వామి విగ్రహాన్ని 178 రోజుల పాటు ఓంకారేశ్వర ఆలయంలో ఉంచారు.
భారత సైన్యానికి చెందిన గర్హ్వాల్ రైఫిల్స్ బ్యాండ్ ప్రదర్శనలతో పాటు, లోయ అంతటా జై బాబా కేదార్ నినాదాలు మారుమోగుతుండగా ఈ యాత్ర సాగింది.
 
మహా శివరాత్రి సందర్భంగా ఉఖిమఠ్‌లోని ఓంకారేశ్వర ఆలయంలో చార్ ధామ్ ఆలయ కమిటీ కేదార్‌నాథ్ ఆలయ ప్రారంభ తేదీని నిర్ణయిస్తుంది. 2026లో, మహా శివరాత్రిని ఫిబ్రవరి 15న జరుపుకున్నారు. ఏప్రిల్ 23న బద్రీనాథ్ ధామ్ పునఃప్రారంభంతో ఉత్తరాఖండ్‌లో 2026 చార్ ధామ్ యాత్ర పూర్తిస్థాయిలో ప్రారంభమవుతుంది. 
 
బద్రీనాథ్ ఆలయ పునఃప్రారంభానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే జరుగుతున్నాయి. ఆది శంకరాచార్యుల ఉత్సవ పీఠంగా పనిచేసే నరసింహ ఆలయం నుండి, గరుడుని పల్లకి, ఇతర పూజా సామగ్రిని బద్రీనాథ్ వైపు పంపించారు.
 
అన్ని ఉత్సవ పల్లకీలు రాత్రి బస కోసం పాండుకేశ్వర్‌లో సమావేశమవుతాయి. బుధవారం పూజా కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత, అవి బద్రీనాథ్ వైపు బయలుదేరి, 42 కిలోమీటర్ల ప్రయాణం తర్వాత సాయంత్రానికి చేరుకుంటాయని అంచనా. ఏప్రిల్ 23వ తేదీ ఉదయం 6:15 గంటలకు భక్తుల కోసం ఆలయ ద్వారాలు తెరవనున్నారు.
 
 ఈ పవిత్ర యాత్రను చేపట్టేందుకు భారతదేశం నలుమూలల నుండి, విదేశాల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలిరావడంతో, యాత్రికులలో ఉత్సాహం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దేశంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఆధ్యాత్మిక యాత్రలలో ఒకటిగా పరిగణించబడే చార్ ధామ్ యాత్ర, ఆరు నెలల శీతాకాలపు మూసివేత తర్వాత అక్షయ తృతీయ పవిత్రమైన సందర్భంగా గంగోత్రి, యమునోత్రి ఆలయాలను తిరిగి తెరవడంతో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది.
 
వేద మంత్రాలు, సాంప్రదాయ ఆచారాల నడుమ ఆలయ ద్వారాలు తెరుచుకున్నాయి. లక్షలాది మంది భక్తులను ఆకర్షిస్తుందని అంచనా వేస్తున్న కొత్త యాత్రా కాలానికి ఇది నాంది పలికింది. ఈ యాత్ర హిమాలయాల్లోని నాలుగు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రాలైన యమునోత్రి, గంగోత్రి, కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్‌లను కలుపుతుంది.
 
ఈ పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ మంచుతో కప్పబడిన శిఖరాలు, నదులు, సుందరమైన పర్వత ప్రకృతి దృశ్యాలతో చుట్టుముట్టబడి ఉంటాయి. సాంప్రదాయకంగా, ఈ యాత్ర పడమర నుండి తూర్పు దిశగా సాగుతూ, యమునోత్రిలో ప్రారంభమై, గంగోత్రి, ఆ తర్వాత కేదార్‌నాథ్, బద్రీనాథ్‌లో ముగుస్తుంది. 
 
సురక్షితమైన, సజావైన యాత్రా అనుభవాన్ని అందించడానికి అధికారులు విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. యాత్రా మార్గం పొడవునా భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవల కోసం చర్యలు అమలు చేయబడ్డాయి. పారిశుధ్యం, పార్కింగ్, వసతి వంటి సౌకర్యాలను పటిష్టం చేశారు. 
 
అలాగే, భారీ సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులను నిర్వహించడానికి ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. విపత్తు సన్నద్ధతపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తూ, పోలీసు సిబ్బందిని, రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళ బృందాలను కీలక ప్రదేశాలలో మోహరించారు.
 
యాత్రికులకు సహాయపడటానికి, యాత్ర సమయంలో అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి హెల్ప్‌లైన్‌లు మరియు కంట్రోల్ రూమ్‌లను కూడా క్రియాశీలం చేశారు.

