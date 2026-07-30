Shakambhari : ఇంద్రకీలాద్రిపై శాకంబరీ ఉత్సవాలు
విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన ప్రసిద్ధ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో మూడు రోజుల పాటు జరిగిన శాకంబరీ ఉత్సవాలకు రెండు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు తరలివచ్చారు. ఆలయ యంత్రాంగం చేపట్టిన విస్తృత ఏర్పాట్ల మధ్య ఈ ఉత్సవాలు బుధవారం విజయవంతంగా ముగిశాయి.
శాకంబరీ మహోత్సవాల ముగింపు రోజున గురు పౌర్ణమి, ఆషాఢ సారె వేడుకలు కూడా కలిసి రావడంతో ఆలయం వద్ద అపూర్వమైన రద్దీ నెలకొంది. బుధవారం తెల్లవారుజాము నుండే ఆంధ్రప్రదేశ్, పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు తరలివచ్చారు.
ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణమంతా "జై కనక దుర్గమ్మ" అనే నినాదాలతో మార్మోగింది. ఆలయ అధికారుల వివరాల ప్రకారం, జూలై 27 నుండి జూలై 29 వరకు జరిగిన ఉత్సవాల్లో రెండు లక్షల మందికి పైగా భక్తులు శ్రీ కనక దుర్గా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. సుమారు 79,800 మంది భక్తులు ఉచిత కదంబ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించగా, 20,790 మంది భక్తులు ఆలయం అందించిన ఉచిత అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు.
భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో దర్శనం త్వరగా సాగేలా చేసేందుకు, దేవస్థానం అంతరాలయ దర్శనాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. కేవలం బంగారు వాకిలి ద్వారా మాత్రమే ప్రవేశాన్ని అనుమతించింది. అలాగే వీఐపీ, ప్రోటోకాల్, సిఫార్సు ఆధారిత దర్శనాలను కూడా నిలిపివేసింది.