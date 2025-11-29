శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయం.. మాజీ తిరువాభరణం కమిషనర్ వద్ద విచారణ
శబరిమల ఆలయం నుండి బంగారం మాయమైన కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్, మాజీ తిరువాభరణం కమిషనర్ కె ఎస్ బైజును ప్రశ్నించినట్లు అధికారులు శనివారం తెలిపారు. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా, కొల్లం విజిలెన్స్ కోర్టు బైజును సాయంత్రం వరకు కస్టడీకి అనుమతించింది.
జూలై 2019లో ద్వారపాలక విగ్రహాల బంగారు పూతను తొలగించి ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ కోసం తీసుకెళ్లినప్పుడు సర్వీస్ నుండి రిటైర్డ్ అయిన బైజు తిరువాభరణం కమిషనర్గా ఉన్నారు. జూలై 19, 20 తేదీలలో బైజు సెలవులో ఉన్నప్పుడు శబరిమల నుండి విగ్రహాలను తొలగించి, ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ పనిని స్పాన్సర్ చేసిన ప్రధాన నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పొట్టికి అప్పగించినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ నెల ప్రారంభంలో బైజును సిట్ అరెస్టు చేసింది. బంగారు పూత పూసిన కవరింగ్లను పొట్టికి తీసుకెళ్లడానికి అనుమతించిన విధానం గురించి బైజును మళ్ళీ ప్రశ్నించినట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
ఇంతలో, శ్రీకోవిల్ (గర్భగుడి) తలుపు ఫ్రేముల నుండి బంగారం పోగొట్టుకున్నందుకు సంబంధించిన రెండవ కేసులో బైజు దాఖలు చేసిన బెయిల్ దరఖాస్తును విజిలెన్స్ కోర్టు తోసిపుచ్చింది. దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని, ఈ దశలో నిందితుడిని విడుదల చేయడం దర్యాప్తును ప్రభావితం చేస్తుందని వాదిస్తూ, బెయిల్ పిటిషన్ను సిట్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించింది.
అయితే, ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ కోసం పాటీకి ఇచ్చిన తలుపు ఫ్రేముల నుండి బంగారు ప్లేట్లను తొలగించడంలో బైజు ప్రమేయం లేదని బైజు న్యాయవాది సమర్పించారు. కొనసాగుతున్న దర్యాప్తును పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, బెయిల్ పిటిషన్ను తోసిపుచ్చింది. ఇప్పటివరకు, రెండు కేసుల్లో ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డుకు చెందిన ఇద్దరు మాజీ అధ్యక్షులు సహా ఆరుగురు వ్యక్తులను సిట్ అరెస్టు చేసింది.