తిరుమల 7వ మైలు వద్ద శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ.. అలా కనిపెట్టేశారు..
తిరుమల మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం చోరీ ఘటనను తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు 15 గంటల వ్యవధిలోనే ఛేదించారు. బుధవారం రాత్రి ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్లో పోలీసులు నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు. ఘాట్ రోడ్డులో కిందకు వెళ్లే మార్గంలోని 7వ మైలు వద్ద ఉన్న ఒక అడుగు ఎత్తు గల ఆంజనేయ స్వామి రాతి విగ్రహం కనిపించకుండా పోవడంతో ఈ చోరీ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
Hanuman
2000 సంవత్సరం తర్వాత భక్తుల బృందం ఒకటి అక్కడ ఉన్న పెద్ద హనుమంతుని విగ్రహం సమీపంలో ఈ చిన్న విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించింది. ఘాట్ రోడ్డులో ప్రయాణించేవారు, అలిపిరి నడక మార్గంలో వెళ్లే యాత్రికులు దీనిని పూజించేవారు.
పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, బుధవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో గోవింద మాల ధరించిన ఒక మధ్య వయస్కుడు ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకువెళుతున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీలో నమోదయ్యాయి. ఈ చోరీని గమనించిన టీటీడీ నిఘా, భద్రతా అధికారులు పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది.
ఈ కేసును అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినదిగా పరిగణించిన తిరుపతి ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు, నిందితుడిని వీలైనంత త్వరగా పట్టుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పోలీసులు మొదట 10 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ పరిధిని 20 బృందాలకు విస్తరించారు.
ఈ బృందాలు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించి, సాంకేతిక ఆధారాలను విశ్లేషించి, అనుమానితుడి కదలికలను ట్రాక్ చేశాయి. విశాఖపట్నానికి చెందిన నిందితుడు జశ్వంత్ కుమార్, ఒంగోలు రైల్వే స్టేషన్ వద్ద హౌరా ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణిస్తుండగా రైల్వే పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అనంతరం తిరుపతి పోలీసులు అతడిని తమ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. నిందితుడిని తిరుపతికి తరలిస్తున్నట్లు ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు తెలిపారు.