నారాయణవనం వేద నారాయణ స్వామి ఆలయంలో సూర్య పూజ మహోత్సవం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధీనంలోని నారాయణవనం వేదవల్లి తాయార్ సమేత వేద నారాయణ దేవాలయం ఉంది. కృత యుగంలో మహా విష్ణువు, మొదటి అవతారమైన మత్స్య అవతారంలో ఈ స్వామి దర్శనమిస్తారు.
కృత యుగంలో మహావిష్ణువు మత్స్య అవతారం ద్వారా సోమకుడనే రాక్షసుడిని వధించి.. వేదాలు, సప్త రుషులను కాపాడినట్లు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఇంకా మత్స్య అవతారంలో సముద్రపు నీటిలోనే ఆయన యుద్ధం చేశాడని, ఆ సమయంలో తడిగా వున్న మహావిష్ణువు శరీరంపై సూర్యకిరణాలు ప్రసరింపజేసి.. ఆయనను పూజించినట్లు స్థల పురాణాలు చెప్తున్నాయి. అందుచేత ప్రతి సంవత్సరం మార్చి నెల వేద నారాయణ స్వామి ఆలయంలో సూర్య వేడుక జరుగుతుంది. దీని ప్రకారం మార్చి 24 నుంచి 28వరకు సూర్య పూజలు జరుగుతాయి.
మొదటి 3 రోజుల సాయంత్రం సూర్య పూజ 5.30 - 6.30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. తొలి రోజు ఈ ఆలయ ప్రధాన గోపురం ద్వారా సూర్యుని కిరణాలు 630 అడుగుల దూరంలో వున్న ఆలయ గర్భగుడిలోని స్వామి వారి పాదాలను స్పర్శిస్తాయి.
ఇక రెండో రోజు స్వామి వారి నాభిని, మూడో రోజు వేద నారాయణుడి శిరస్సును సూర్య కిరణాలు తాకుతాయి. ఇక 24వ తేదీ నుంచి 28వ తేదీ వరకు రోజూ సాయంత్రం 06.30 నుంచి 07.30 గంటల వరకు తెప్పోత్సవం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శరవేగంగా చేస్తోంది.
ప్రతి ఏటా జరిగే ఈ అద్భుత దృశ్యం భారీ సంఖ్యలో భక్తులను ఆకర్షిస్తుంది. మార్చి 24 నుండి మార్చి 28 వరకు జరిగే ఆలయ ఉత్సవాలలో భాగంగా, ప్రతిరోజూ ఉదయం 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు స్వామివారికి మరియు అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించబడుతుంది.
సాయంత్రం 5:30 నుండి 6:30 గంటల వరకు భక్తులు సూర్య పూజ దర్శనం చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది. సాయంత్రం 6:30 నుండి 7:30 గంటల వరకు తెప్పోత్సవాలు, ఆ తర్వాత రాత్రి 7:30 నుండి 9 గంటల వరకు తిరువీధి ఉత్సవం జరుగుతాయి.
తెప్పోత్సవాల అనంతరం, మొదటి మూడు రోజుల పాటు స్వామివారికి, అమ్మవార్లకు తిరువీధి ఉత్సవం నిర్వహించబడుతుంది. నాలుగవ రోజున ముత్యపు పందిరి వాహన సేవ, ఐదవ రోజున పెద్ద శేష వాహన సేవ జరుగుతాయి.