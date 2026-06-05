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శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన భక్తులు.. రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం, హుండీ ఆదాయం
వేసవి సెలవుల రద్దీ కారణంగా, ఈ ఏడాది మే నెలలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం రికార్డు స్థాయి గణాంకాలను నమోదు చేసింది. మే నెలలో ఆలయం అత్యధికంగా 1,21,35,528 లడ్డూలను విక్రయించింది. 25.46 లక్షల మంది భక్తుల రాకతో నెలవారీ భక్తుల సంఖ్యలో రికార్డు సృష్టించింది. హుండీ ద్వారా రూ. 120.28 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. శ్రీవారి ఆలయాన్ని దాదాపు 25 లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించారు.
ఇది గత ఏడాది మే నెలతో పోలిస్తే 2.8 లక్షలు ఎక్కువ. భక్తుల కదలికలను పర్యవేక్షించే ఏఐ-ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్' (ఐసీసీసీ) సహాయంతో దర్శన ప్రక్రియ సజావుగా సాగిందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. క్యూ లైన్లకు అంతరాయం కలగకుండానే శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి నిత్య కైంకర్యాలు (ఆచారాలు) కొనసాగేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు.
భక్తులకు సుమారు 1.12 కోట్ల అన్నప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 15.71 లక్షలు ఎక్కువ. హుండీ ఆదాయం రూ. 120 కోట్లకు చేరగా, ఆ నెలలో రికార్డు స్థాయిలో 1.21 కోట్ల లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. 14 లక్షలకు పైగా తలనీలాల సమర్పణ జరిగింది. అలాగే బంగారం, వెండి డాలర్లు, రిసెప్షన్ సేవలు, ఇతర విభాగాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం కూడా రికార్డు స్థాయికి చేరుకుంది.
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) పవిత్ర వంటశాలలను నిర్వహించే పోటు విభాగం మే నెలలో దాదాపు 4.08 లక్షల లడ్డూలను తయారు చేసింది. సర్వదర్శనం కోసం భక్తులకు ప్రతిరోజూ సుమారు 17 గంటల 24 నిమిషాల సమయాన్ని కేటాయించారు. భక్తుల రాకపోకలను పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులు స్లాటెడ్ సర్వదర్శనం, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం టోకెన్ల వివరాలను కెమెరా ఫుటేజీతో సరిపోల్చి చూశారు.
మే 24న రికార్డు స్థాయిలో 98,058 మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నారు. మే నెలలో నాలుగు సార్లు భక్తుల సంఖ్య 90,000 మార్కును దాటింది. అలాగే, మే 3న హుండీ ఆదాయం కూడా రికార్డు స్థాయిలో రూ. 5.06 కోట్లకు చేరింది.
జేఈఈ అడ్వాన్స్ 2026 విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీక్
దేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షల్లో జేఈఈ అడ్వాన్స్ ఒకటి. అయితే, ఈ యేడాది జరిగిన జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా మొత్తం లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ వార్తలను ఐఐటీ రూర్కెలా ఖండించింది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షకు హాజరైన విద్యార్థుల వ్యక్తిగత డేటా లీకైనట్టు వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని స్పష్టం చేసింది.
జనసేన రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేష్
జనసేన పార్టీ రాజ్యసభ అభ్యర్థిగా లింగమనేని రమేశ్ పేరు దాదాపు ఖరారైంది. శుక్రవారం సాయంత్రం ఆయన పేరును పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ అధికారికంగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి. రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అయిన నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో మూడు తెదేపా, ఒకటి జనసేన తీసుకోవాలని నిర్ణయించాయి.
దక్షిణాదిలో పెరిగిపోతున్న వితంతువులు.. ఎందుకని?
గోవా స్టైల్లో ఏపీలో షాక్స్ బీచ్..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ, దానికి ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకురావడానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తోందన్న విషయం తెలిసిందే. భారీ సంఖ్యలో పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధానాన్ని రూపొందించడమే కీలకమైన అంశం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో, గోవాలో కనిపించే తరహాలోనే సముద్ర తీరంలో షాక్స్, మద్యం విక్రయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసే ఆలోచనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుండటం ఆసక్తికరమైన పరిణామం.
కర్నాటకలో మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు.. సీఎం వద్దే ఆర్థిక శాఖ
కర్నాటక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ తాజాగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత తన మంత్రివర్గంలో చేరిన మంత్రులకు గురువారం రాత్రి శాఖలను కేటాయించారు. శాఖల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్థిక శాఖను తన వద్దే ఉంచుకోగా, హోం మంత్విత్వ శాఖను మాత్రం ప్రియాంక్ ఖర్గేకు ఇచ్చారు. ఈ మేరకు ఆ రాష్ట్ర గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాట్ ఆమోదించిన అధికారిక జాబితా గురువారం రాత్రి విడుదలైంది.
శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన భక్తులు.. రికార్డు స్థాయిలో లడ్డూల విక్రయం, హుండీ ఆదాయం
వేసవి సెలవుల రద్దీ కారణంగా, ఈ ఏడాది మే నెలలో తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం రికార్డు స్థాయి గణాంకాలను నమోదు చేసింది. మే నెలలో ఆలయం అత్యధికంగా 1,21,35,528 లడ్డూలను విక్రయించింది. 25.46 లక్షల మంది భక్తుల రాకతో నెలవారీ భక్తుల సంఖ్యలో రికార్డు సృష్టించింది. హుండీ ద్వారా రూ. 120.28 కోట్ల ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుంది. శ్రీవారి ఆలయాన్ని దాదాపు 25 లక్షల మంది భక్తులు సందర్శించారు.
05-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు- రావలసిన ధనాన్ని చాకచక్యంగా రాబట్టుకోవాలి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఆచితూచి అడుగేయాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. వివాదాల్లో మీ ప్రమేయం లేకుండా చూసుకోండి. అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు. మితంగా సంభాషించండి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత ఉండదు. చీటికిమాటికి చికాకుపడతారు. ఖర్చులు విపరీతం. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది.
హనుమంతుడు అక్కడే వుంటాడు
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం - తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్. అంటే, ఎక్కడెక్కడ రామ నామ సంకీర్తనం జరుగుతుందో, అక్కడ హనుమంతుడు రెండు చేతులు జోడించి, ఆనంద బాష్పాలతో మైమరిచి కూర్చుని ఉంటాడట. అందుకే ప్రతి రామ భక్తుడి హృదయంలో ఆంజనేయుడు కొలువై ఉంటాడు. శ్రీరాముడు వైకుంఠానికి వెళ్లే సమయంలో హనుమంతుడిని భూమిపైనే ఉండి ధర్మాన్ని రక్షించమని కోరాడు. అప్పటి నుండి హనుమయ్య హిమాలయాలలోని గంధమాదన పర్వతంపై తపస్సు చేసుకుంటూ నివసిస్తున్నాడని భక్తుల విశ్వాసం. ఇప్పటికీ కొందరు యోగులకు అక్కడ ఆయన దర్శనం కలుగుతుందని చెబుతుంటారు.
Vibhuvana Sankashti 2026: విభువన సంకష్టి చతుర్థి.. గరిక, బిల్వ పత్రాలతో పూజిస్తే?
సంకష్టి చతుర్థి అనేది విఘ్నహర్త (సమస్త సమస్యలను నాశనం చేసేవాడు) అని కూడా పిలువబడే గణేశుడికి అంకితం చేయబడిన ఒక పవిత్రమైన పండుగ. ప్రతి చాంద్రమాసంలో కృష్ణ పక్షం నాల్గవ రోజున వచ్చే ఈ రోజును భక్తులు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. విష్ణు, లక్ష్మి, శివుడు, పార్వతి మినహా, తన కుమారుడైన గణేశుడు మిగతా దేవతలందరి కంటే శ్రేష్ఠుడని పరమేశ్వరుడు శివుడు ప్రకటించినందున, ఈ రోజు గణేశుడిని పూజించడం ద్వారా సర్వశుభాలు చేకూరుతాయి. ఈ రోజున గణేశుడు తన భక్తుల కోరికలన్నింటినీ తీర్చడానికి భూమిపై అవతరించాడని నమ్ముతారు.
04-06-2026 గురువారం ఫలితాలు- రుణ ఒత్తిళ్లు ఆందోళన కలిగిస్తాయి
మేషం: అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. సంప్రదింపులతో తీరిక ఉండదు. మీ అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా తెలియజేయండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. మీ శ్రీమతి ధోరణి చికాకుపరుస్తుంది. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి. స్థల వివాదం కొలిక్కివస్తుంది. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు రుణ విముక్తులవుతారు. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. పనులు సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. దుబారా ఖర్చులు అధికం. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆప్తులతో కాలక్షేపం చేస్తారు.