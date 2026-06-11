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అస్సాంలో తిరుపతి నమూనాను పోలి ఉండేలా.. శ్రీవారి ఆలయం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మరో ప్రతిష్టాత్మక అడుగు ముందుకేసింది. ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో టీటీడీకి అత్యంత విలువైన 10.33 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించింది. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లాకు చెందిన సోనాపూర్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ భూమిని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి భవ్య ఆలయ సముదాయ నిర్మాణం కొరకు అధికారికంగా మంజూరు చేశారు.
ఈ కేటాయింపులకు సంబంధించి టీటీడీ అధికారులు గురువారం నాడు అస్సాం ప్రభుత్వ రెవెన్యూ అధికారుల నుండి సదరు భూమిని అధికారికంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అస్సాం మెట్రోపాలిటన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ (DC) స్వయంగా అధికారిక భూ స్వాధీన ధృవీకరణ పత్రాన్ని టీటీడీ ప్రతినిధులకు అందజేశారు. తిరుపతి ప్రధాన ఆలయ నమూనాను పోలి ఉండేలా.. అచ్చమైన ద్రావిడ నిర్మాణ శైలిలో, కృష్ణశిలలతో ఈ అస్సాం శ్రీవారి ఆలయాన్ని నిర్మించనున్నారు.
మామిడి కాయ తినాలంటే భయమేస్తుందంటున్న కేంద్ర మంత్రి.. ఎందుకు.. ఎవరు?
మామిడి కాయ తినాలంటే భయమేస్తుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అంటున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ఏర్పాటు చేసిన రైతు సమ్మేళనంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. 'హైదరాబాద్లో పాలు తాగి 3 రోజులు ఆసుపత్రి పాలయ్యా. 20 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ నాకు జ్వరం రాలేదు. బీపీ, షుగర్ లేదు. నరేంద్ర మోడీయే నాకు స్ఫూర్తి. ప్రస్తుతం.. భూమి అంతా రసాయనాలతో నిండిపోయింది. రోగానికి కారకులం మనమే.. నివారించగలిగేది మనమే.
వైకాపా ప్రభుత్వంలో రెచ్చిపోయిన తురకా రమేష్పై నకిలీ పట్టా కేసు
Missing Girl Case in Tuni: చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన ఆ కుక్క.. ఆ కీలక పురోగతి
కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం దొండవాక పంచాయతీలోని సి.హెచ్. అగ్రహారం నుండి అదృశ్యమైన జ్ఞానేశ్వరి అనే రెండేళ్ల చిన్నారి కేసులో కీలక పురోగతి లభించింది. కుటుంబానికి చెందిన పెంపుడు కుక్క ఈ కేసులో ముఖ్యమైన ఆధారంగా మారింది. గత శనివారం చిన్నారితో పాటు అదృశ్యమైన ఆ కుక్క, మంగళవారం మధ్యాహ్నం ఒక తోట ప్రాంతం వద్ద కాసేపు కనిపించింది.
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు భారతీరాజా : ప్రధాని మోడీ
గ్రామీణ జీవితాన్ని వెండితెరపై ఆవిష్కరించిన కళాకారుడు దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా కోలీవుడ్ దర్శకుడు భారతీరాజా బుధవారం ఉదయం చెన్నైలో మరణించిన విషయం తెల్సిందే. ఆయన మృతిపై ప్రధాని మోడీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా మృతి చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటని వ్యాఖ్యానించారు.
Hyderabad: బెయిల్పై విడుదలైన రియల్టర్.. భార్యను కాల్చి చంపేశాడు..
మల్కాజ్గిరిలో, అక్రమ ఆయుధానికి సంబంధించిన కేసులో ఇటీవల బెయిల్పై విడుదలైన ఒక రియల్టర్, తన భార్యను కాల్చి చంపినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అక్రమ ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి చేసిన పథకం ప్రకారమైన హత్యగా పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. నిందితుడు పరారీలో ఉన్నాడు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఈ హత్య ముందస్తు ప్రణాళికతో జరిగిందని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. అలాగే, నేరం జరిగిన సమయంలో నిందితుడితో పాటు ఉన్నట్లు భావిస్తున్న మరో వ్యక్తి పాత్రపై కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలు.. చాలా మంచి రోజులున్నాయి
పండగ వాతావరణంలో శుభకార్యాలు జరపడానికి ఇది సరైన సమయం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలవుతున్నాయి. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ముగియడంతో పెళ్లిళ్లకు, ఇతర శుభకార్యాలకు మార్గం సుగమం అయింది. జూన్ 19 నుంచి 30 తేదీల మధ్య వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే జులై నెలలో పెళ్లిళ్ల కోసం చాలా మంచి రోజులు ఉన్నాయి. జులై 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీలు శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అలాగే ఆగస్టు నెలలో కూడా ఎక్కువ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అస్సాంలో తిరుపతి నమూనాను పోలి ఉండేలా.. శ్రీవారి ఆలయం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మరో ప్రతిష్టాత్మక అడుగు ముందుకేసింది. ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో టీటీడీకి అత్యంత విలువైన 10.33 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించింది. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లాకు చెందిన సోనాపూర్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ భూమిని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి భవ్య ఆలయ సముదాయ నిర్మాణం కొరకు అధికారికంగా మంజూరు చేశారు.
11-06-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆర్థికంగా బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు...
10-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు- విశేష ఫలితాలున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. సాయం ఆశించవచ్చు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
Positive Energyని నాశనం చేసే రాక్షస స్నానం, ఏమిటి ఈ స్నానం?
శాస్త్రాల ప్రకారం మానవులు చేసే స్నానాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు. ఇప్పటి బిజీ జీవితాల్లో చాలామంది మొదటి రెండు రకములైన ఉత్తమ స్నానాలను చేయడం సాధ్యం కావడంలేదని చెప్తుంటారు. ఇక మూడోరకమైన స్నానం కాస్త అటుఇటూ ఆచరిస్తున్నారు. ఎక్కువగా చేస్తున్నది మాత్రం రాక్షస స్నానాలే వుంటున్నాయి. అసలు 'రాక్షస స్నానం' అంటే ఏమిటి? హిందూ సాంప్రదాయం, పురాణాల ప్రకారం, సూర్యోదయం అయిపోయిన చాలా సేపటికి... అంటే ఉదయం 8 లేదా 9 గంటల తర్వాత ఆలస్యంగా నిద్రలేచి, అప్పటివరకు స్నానం చేయకుండా కాలం గడిపి, ఆ రోజూ చేసే మొదటి స్నానాన్ని 'రాక్షస స్నానం' అంటారు.