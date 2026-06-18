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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 18 June 2026 (21:34 IST)

తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్

Tirumala Lord Sri venkateswra
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (21:29 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (21:34 IST)
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తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖకు రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాయి. ఈ నిర్ణయం గురించి టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ బుధవారం ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం)కు తెలియజేశారు. 
 
శాసన సంపద ద్వారా భారతదేశపు గొప్ప చారిత్రక, సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ఈ మ్యూజియం ప్రదర్శిస్తుందని ఏఎస్ఐ డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం) కె. మునిరత్నం రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రతిపాదిత సంస్థ పండితులు, పరిశోధకులు, విద్యార్థులు, సామాన్య ప్రజలకు ఒక ప్రధాన పరిశోధనా కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుందని ఆయన తెలిపారు. దేశంలోని శాసన సంపదను పరిరక్షించడం, ప్రోత్సహించడంతో పాటు, సాంస్కృతిక, చారిత్రక అధ్యయన కేంద్రంగా తిరుపతి ప్రాముఖ్యతను ఈ మ్యూజియం మరింత పెంచుతుందని భావిస్తున్నారు.
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సెల్వి

గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్‌లోని పాదచారుల సబ్‌వే మూసివేత

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హైదరాబాదులో 825 కిలోల కల్తీ పనీర్‌‌ను సీజ్ చేసిన పోలీసులు

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తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్

తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటుకు టీటీడీ గ్రీన్ సిగ్నల్తిరుపతిలో జాతీయ శాసన మ్యూజియం ఏర్పాటు కోసం కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖకు రెండు ఎకరాల భూమిని కేటాయించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించాయి. ఈ నిర్ణయం గురించి టీటీడీ జాయింట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ బుధవారం ఆర్కియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (ఏఎస్ఐ) డైరెక్టర్ (శాసన విభాగం)కు తెలియజేశారు.

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