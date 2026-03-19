ఇరాన్పై దాడి: తిరుమలలో మూతపడిన హోటల్స్.. టీ కూడా దొరక్కట్లేదు.. భక్తుల కష్టాలు
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడం దానికి ప్రతిగా ఇరాన్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ను మూసివేయడంతో వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. ఈ కొరత వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పలు రెస్టారెంట్లు, స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ మూతపడుతున్నాయి.
ఇదే పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఇంకా తిరుమలలోని ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు, టీ దుకాణాలలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు గురువారం నాడు తెరుచుకోలేదు. మొత్తం 150 ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలలో సుమారు 60, అలాగే 126 టీ దుకాణాలలో 50 వరకు సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో మూసివేయబడ్డాయి.
సిలిండర్ల కోసం ముందస్తు బుకింగ్లు చేసుకున్నప్పటికీ, పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద గంటల తరబడి వేచి ఉన్నప్పటికీ సిలిండర్లను పొందలేకపోతున్నామని వ్యాపారులు తెలిపారు. తక్కువ సంఖ్యలో దుకాణాలు పనిచేస్తుండటంతో, తిరుమలలో ఆహార లభ్యత గణనీయంగా పడిపోయింది. ఇది వేలాది మంది భక్తులపై ప్రభావం చూపుతోంది.
దర్శనం పూర్తయ్యాక, తమకు కనీసం టీ దొరకడం కూడా కష్టమైపోయిందని భక్తులు వాపోతున్నారు. తెరిచి ఉన్న అతికొద్ది దుకాణాల వద్ద విపరీతమైన రద్దీ ఉంది. పైగా వారు అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్నారని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో రూ.15 ఉన్న టీ ధర ఇప్పుడు రూ.20 నుండి రూ.25కు పెరిగింది.
కాఫీ ధర రూ.25 నుండి రూ.30 వరకు పలుకుతోంది. టిఫిన్ పదార్థాలు, భోజనాల ధరలు రూ.10 నుండి రూ.50 వరకు పెరిగాయి. ఫ్రైడ్ రైస్, మంచూరియన్ వంటి వంటకాల ధరలు దాదాపు రూ.50 వరకు పెరిగాయి.
పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను భరించే స్థోమత లేకపోవడంతో, ఈ పరిస్థితి తమను వ్యాపారం నుండి పూర్తిగా వైదొలిగేలా చేసిందని చిన్న వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని టీ దుకాణాలు బొగ్గుతో మండే పొయ్యిలకు మారాయి.
ఎల్పీజీ కొరత ప్రభావం తిరుమల ఆహార సరఫరా వ్యవస్థలోని మౌలిక లోపాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. మొదట్లో వ్యక్తిగత లైసెన్సుదారులకు కేటాయించిన అనేక ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు ప్రస్తుతం వారి నిర్వహణలో లేవు. ఆ లైసెన్సుదారులు తమ దుకాణాలను, బహుళ కేంద్రాలను నియంత్రించే సిండికేట్లకు అనధికారికంగా లీజుకు ఇచ్చేశారు.
గ్యాస్ కొరత ఉన్నప్పటికీ, సిండికేట్ల ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు మాత్రం ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. కాలక్రమేణా ఏర్పడిన ఒక 'సమాంతర నియంత్రణ వ్యవస్థే' ఇందుకు కారణమని వ్యాపారులు ఆరోపిస్తున్నారు.
సుమారు 7-8 మంది నిర్వాహకులు అనధికారికంగా అనేక విక్రయ కేంద్రాలను నియంత్రిస్తూ, పంపిణీ సంస్థలతో తమకున్న సంబంధాల ద్వారా భారీ మొత్తంలో ఎల్పీజీ సరఫరాలను సమకూర్చుకుంటున్నారు. గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిన ఏ సందర్భంలోనైనా ఇది వారికి ఒక అదనపు ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తోందని ఒక వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.