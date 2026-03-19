శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (22:51 IST)

ఇరాన్‌పై దాడి: తిరుమలలో మూతపడిన హోటల్స్.. టీ కూడా దొరక్కట్లేదు.. భక్తుల కష్టాలు

Tirumala
ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడం దానికి ప్రతిగా ఇరాన్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్ముజ్‌ను మూసివేయడంతో వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. ఈ కొరత వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పలు రెస్టారెంట్లు, స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ మూతపడుతున్నాయి.
 
ఇదే పరిస్థితి తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కొనసాగుతోంది. ఇంకా తిరుమలలోని ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు, టీ దుకాణాలలో దాదాపు మూడింట ఒక వంతు గురువారం నాడు తెరుచుకోలేదు. మొత్తం 150 ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలలో సుమారు 60, అలాగే 126 టీ దుకాణాలలో 50 వరకు సిలిండర్లు అందుబాటులో లేకపోవడంతో మూసివేయబడ్డాయి. 
 
సిలిండర్ల కోసం ముందస్తు బుకింగ్‌లు చేసుకున్నప్పటికీ, పంపిణీ కేంద్రాల వద్ద గంటల తరబడి వేచి ఉన్నప్పటికీ సిలిండర్లను పొందలేకపోతున్నామని వ్యాపారులు తెలిపారు. తక్కువ సంఖ్యలో దుకాణాలు పనిచేస్తుండటంతో, తిరుమలలో ఆహార లభ్యత గణనీయంగా పడిపోయింది. ఇది వేలాది మంది భక్తులపై ప్రభావం చూపుతోంది. 
 
దర్శనం పూర్తయ్యాక, తమకు కనీసం టీ దొరకడం కూడా కష్టమైపోయిందని భక్తులు వాపోతున్నారు. తెరిచి ఉన్న అతికొద్ది దుకాణాల వద్ద విపరీతమైన రద్దీ ఉంది. పైగా వారు అధిక ధరలు వసూలు చేస్తున్నారని భక్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గతంలో రూ.15 ఉన్న టీ ధర ఇప్పుడు రూ.20 నుండి రూ.25కు పెరిగింది.
 
కాఫీ ధర రూ.25 నుండి రూ.30 వరకు పలుకుతోంది. టిఫిన్ పదార్థాలు, భోజనాల ధరలు రూ.10 నుండి రూ.50 వరకు పెరిగాయి. ఫ్రైడ్ రైస్, మంచూరియన్ వంటి వంటకాల ధరలు దాదాపు రూ.50 వరకు పెరిగాయి. 
 
పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధరలను భరించే స్థోమత లేకపోవడంతో, ఈ పరిస్థితి తమను వ్యాపారం నుండి పూర్తిగా వైదొలిగేలా చేసిందని చిన్న వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని టీ దుకాణాలు బొగ్గుతో మండే పొయ్యిలకు మారాయి.
 
ఎల్పీజీ కొరత ప్రభావం తిరుమల ఆహార సరఫరా వ్యవస్థలోని మౌలిక లోపాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. మొదట్లో వ్యక్తిగత లైసెన్సుదారులకు కేటాయించిన అనేక ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు ప్రస్తుతం వారి నిర్వహణలో లేవు. ఆ లైసెన్సుదారులు తమ దుకాణాలను, బహుళ కేంద్రాలను నియంత్రించే సిండికేట్లకు అనధికారికంగా లీజుకు ఇచ్చేశారు. 
 
గ్యాస్ కొరత ఉన్నప్పటికీ, సిండికేట్ల ఆధ్వర్యంలో నడిచే ఫాస్ట్-ఫుడ్ కేంద్రాలు మాత్రం ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా తమ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నాయి. కాలక్రమేణా ఏర్పడిన ఒక 'సమాంతర నియంత్రణ వ్యవస్థే' ఇందుకు కారణమని వ్యాపారులు ఆరోపిస్తున్నారు. 
 
సుమారు 7-8 మంది నిర్వాహకులు అనధికారికంగా అనేక విక్రయ కేంద్రాలను నియంత్రిస్తూ, పంపిణీ సంస్థలతో తమకున్న సంబంధాల ద్వారా భారీ మొత్తంలో ఎల్పీజీ సరఫరాలను సమకూర్చుకుంటున్నారు. గ్యాస్ కొరత ఏర్పడిన ఏ సందర్భంలోనైనా ఇది వారికి ఒక అదనపు ప్రయోజనాన్ని కల్పిస్తోందని ఒక వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురుఅత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపిస్తున్నట్లు ఇరాన్ దేశం తన ఆగ్రహాన్ని అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ మీద కాకుండా గల్ఫ్ దేశాలపై చూపిస్తోంది. ఆ దేశాల్లోని అమెరికా స్థావరాలను తొలుత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇరాన్, ఆ తర్వాత తన ప్రణాళిక మార్చింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని ఆయిల్ రిఫైనరీల మీద బాంబులు వేస్తోంది. తాజాగా ఖతార్ లోని ఓ చమురు కర్మాగారంపై దాడి చేయడంతో అది కాస్తా నాటో దేశాలకు తీవ్ర ఆగ్రహం తెప్పించింది. దీనితో బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఇటలీ, నెదర్లాండ్స్, జపాన్ దేశాలు ఇరాన్ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించాయి.

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవితతెలంగాణ జాగృతి అధినేత్రి కవిత తెలుగు ప్రజలకు తన ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. తన పోరాటం "డాడీ, మోదీ, చిన్న మోదీ"లకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని "చిన్న మోదీ"గా సంబోధించడం కవితకు పరిపాటి. ఉగాది పండుగ ముగియడంతో, శ్రీరామనవమి పర్వదినం నాడు కవిత తన పార్టీ 'తెలంగాణ ప్రజా జాగృతి'ని ప్రారంభించవచ్చని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఒక శుభ ముహూర్తాన తన పార్టీని అధికారికంగా ప్రకటిస్తానని కవిత సూచనప్రాయంగా మాత్రమే చెప్పారు. పార్టీ లోగో విషయానికి వస్తే, ఆమె "ధర్మ గంట"ను ఎంచుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?ఒక పెళ్లిలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన జరిగింది. రసగుల్లా గొంతులో ఇరుక్కోవడంతో ఒక వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. రసగుల్లా తింటుండగా అకస్మాత్తుగా ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడటంతో, అక్కడున్న వారందరూ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేలోపే ఆయన మరణించారు. ఆహారం పూర్తిగా శ్వాసనాళాన్ని బ్లాక్ చేయడంతో ఆక్సిజన్ శరీరానికి చేరలేదని వైద్యులు తెలిపారు. జార్ఖండ్‌లోని జంషెడ్‌పూర్‌లో జరిగిన ఒక పెళ్లి వేడుకలో ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చుచావు అంచున వున్నవాడికి చస్తే ఎంత, బ్రతికితే ఎంత. ఇప్పుడు ఇట్లానే వున్నది ఇరాన్ పరిస్థితి. చేతిలో వున్న బాంబులను ఎట్లాబడితే అట్లా, అమెరికా దేశానికి మద్దతుగా వున్న దేశాలపై వేసేస్తోంది. ఆ బాంబులు ఎటుబడితే అటు పడి ఇరాన్ పొరుగున వున్న గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. తాజాగా ఇరాన్ వేసిన క్షిపణి ఒకటి ఖతార్‌లోని అతిపెద్ద ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ప్లాంట్ అయిన రాస్ లఫాన్‌పై పడటంతో ఆ కేంద్రానికి నిప్పు అంటుకున్నది. ఈ ప్లాంట్ నుంచి ప్రపంచానికి అందే 50 శాతం చమురు, గ్యాస్ సరఫరాకి అంతరాయం ఏర్పడనుంది.

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?వైసీపీకి చెందిన కొందరు సభ్యులు కేంద్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి నితిన్ గడ్కారిని కలిశారు. ఈ ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, మద్దాలి గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజా రాణి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు. అయితే, వైసీపీ శ్రేణులలో మత సామరస్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హానికరమైన అంశంగా గుర్తించారు. ఈ చిత్రంలో, నితిన్ గడ్కరీ, వరుసలో మిథున్ రెడ్డి, రోజా ఆసీనులై ఉండగా, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజ మాత్రం నిలబడి ఉండటాన్ని ప్రజలు ఎత్తి చూపుతున్నారు.

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకతవసంత రుతువు రాకతో, భారతదేశం అంతటా భక్తులు దుర్గాదేవికి అంకితం చేయబడిన తొమ్మిది రోజుల పవిత్రమైన చైత్ర నవరాత్రి పండుగను స్వాగతిస్తారు. సాధారణంగా మార్చి, ఏప్రిల్ నెలల మధ్య ఈ పండుగ వస్తుంది. చైత్ర నవరాత్రి పునరుద్ధరణ, ఎదుగుదల, నూతన ఆరంభాలకు ప్రతీక. చైత్ర నవరాత్రులు ప్రకృతిలోనే మార్పులు చోటుచేసుకునే కాలంతో ఏకీభవిస్తాయి. ఈ తొమ్మిది రోజులను తమ మనస్సును, అలవాట్లను, దినచర్యలను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ పండుగ సమయంలో ఉపవాసం, ధ్యానం, ప్రార్థన వంటి అభ్యాసాలను సమకాలీన ఆరోగ్య కోణంతో కూడా చూడవచ్చు.

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుందిమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. పట్టుదలతో యత్నాలు కొనసాగించండి. ఏ విషయానికీ నిరుత్సాహపడవద్దు. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. మనోధైర్యంతో మెలగండి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగించండి. మీ ఉన్నతిని చాటుకోవటానికి వ్యయం చేస్తారు. పొగిడే వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి.

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యంమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ప్రతికూలంగా ఉంది. ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సంప్రదింపులు వాయిదా పడతాయి. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. బెట్టింగ్ జోలికిపోవద్దు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. కష్టించినా ఫలితం శూన్యం. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు కార్యోర్ముఖులను చేస్తాయి. ధైర్యంగా ఆరుగు ముందుకు వస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి.

18న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా - 24న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు రిలీజ్శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టిక్కెట్లు ఈ నెల 18వ తేదీన విడుదల చేయనున్నారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం జూన్ నెలకు సంబంధించిన సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి ఆర్జిత సేవా టికెట్లకు ఎలక్ట్రానిక్‌ డిప్‌లో పేర్ల నమోదు ఈ నెల 18న ఉదయం 10 గంటలకు తితిదే వెబ్‌సైట్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ టికెట్లకు ఈ నెల 20న ఉదయం 10 గంటల వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం డిప్‌లో ఎంపిక చేస్తారు.

16-03-2026 మీ రాశి ఫలితాలు, అవకాశం చేజారినా మంచికే...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం సంకల్పదీక్షతో శ్రమించండి. ఫలితం ఆశించవద్దు. పట్టుదలే మీకు శ్రీరామరక్ష. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. శకునాలు పట్టించుకోవద్దు. ధనం సకాలంలో అందదు. అప్రమత్తంగా వుండాల్సిన సమయం. కొత్తవారితో మితంగా సంభాషించండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత కష్టపడాలి. అవకాశం చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. సన్నిహితుల హితవు మీపై పనిచేస్తుంది. మొండిధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. పిల్లల కదలికలను గమనిస్తుండాలి. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
