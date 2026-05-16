అమెరికా వెలుపల మొదటి రిసార్ట్ను సౌదీలోని షురా ద్వీపంలో ప్రారంభించిన మిరావల్ ది రెడ్ సీ
సౌదీ ఈ రోజు షురా ద్వీపంలో మిరావల్ ది రెడ్ సీకి స్వాగతం పలికింది. ఇది అమెరికా వెలుపల ఈ వెల్నెస్ బ్రాండ్ యొక్క మొదటి ప్రాపర్టీగా గుర్తింపు పొందుతుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవం, సౌదీ యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న లగ్జరీ, వెల్నెస్ పర్యాటక రంగంలో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. అదే సమయంలో, లీనమయ్యే, అనుభవ-ఆధారిత యాత్ర పై దృష్టి సారించే ఒక ప్రముఖ పునరుజ్జీవన గమ్యస్థానంగా ది రెడ్ సీ యొక్క స్థానాన్ని ఇది మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.
పెద్దల కోసం మాత్రమే ఉద్దేశించిన ఈ రిట్రీట్లో 180 గదులు, సూట్లు , విల్లాలు ఉన్నాయి. ఇవి మైండ్ఫుల్నెస్, కదలిక, పోషణ మరియు విశ్రాంతిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడ్డాయి. ఎర్ర సముద్ర తీరంలోని ఆహ్లాదకరమైన ప్రకృతి వాతావరణంలో ఇవి అతిథులకు వ్యక్తిగతీకరించిన వెల్నెస్ అనుభవాలను అందిస్తాయి. ఈ రిసార్ట్ విలాసవంతమైన ఆతిథ్యాన్ని, ఆరోగ్యం పై దృష్టి సారించే కార్యక్రమాలతో మిళితం చేస్తుంది.
వీటిలో బాడీ మైండ్ఫుల్నెస్ సెంటర్, లైఫ్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ కలినరీ కిచెన్, సెరెనిటీ, ఆక్వాటిక్ సెంటర్లు, స్పా సౌకర్యాలు, మైండ్ఫుల్నెస్ వర్క్షాప్లు, మూవ్మెంట్ అనుభవాలు, నీటి ఆధారిత కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాపర్టీ డిజిటల్ పరికరాలు లేని వాతావరణంగా కూడా పనిచేస్తుంది. ఇది వర్తమానంలో ఉండటాన్ని, పునరుద్ధరణను, స్వీయ-ఆవిష్కరణను ప్రోత్సహించడానికి రూపొందించబడింది.
ఈ ప్రారంభోత్సవం, అధిక విలువ కలిగిన పర్యాటక రంగాలలోకి సౌదీ నిరంతరంగా విస్తరిస్తున్న తీరును, అలాగే ఈ గమ్యస్థానం అందిస్తున్న విలాసవంతమైన, ఆరోగ్య సంబంధిత సేవలపై అంతర్జాతీయంగా పెరుగుతున్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అంతేకాకుండా, రాజ్యం అంతటా పర్యాటక రంగం జోరుగా సాగుతున్న తరుణంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది; ఈద్ అల్-అధా సమయంలో డిమాండ్ పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తుండగా, రంజాన్ చివరి 10 రోజుల్లో ది రెడ్ సీ పర్యాటక కేంద్రంలో ఆక్యుపెన్సీ స్థాయి 82 శాతానికి చేరుకుంది..
ది రెడ్ సీ గమ్యస్థానం నడిబొడ్డున ఉన్న మిరావల్ ది రెడ్ సీకి, రెడ్ సీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం (RSI) ద్వారా చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుండి 25-30 నిమిషాల ఈవీ (ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్) ద్వారా ప్రయాణించాలి. రాబోయే ఈద్ పండుగ సందర్భంగా RSIకి అదనపు విమాన సర్వీసులను ఏర్పాటు చేశారు. దీనితో పాటు, ఈ గమ్యస్థానంలో బస చేసే అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా భోజనం, వినోదం, సాంస్కృతిక అనుభవాలతో కూడిన కార్యక్రమాలను కూడా రూపొందించారు. పరివర్తనాత్మక, ప్రకృతి ఆధారిత అనుభవాలను కోరుకునే విలాసవంతమైన, ఆరోగ్య సంబంధిత ప్రయాణికులలో ఈ గమ్యస్థానం యొక్క ఆకర్షణను బలోపేతం చేయడం ద్వారా, మిరావల్ ది రెడ్ సీ, సౌదీ యొక్క విస్తృత పర్యాటక వైవిధ్యీకరణ వ్యూహానికి కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మూడు రాజధానుల విషయంలో తన మొండి వైఖరితోనే ప్రధానంగా ప్రచారం పొందారు. మూడు రాజధానుల అభివృద్ధికి నిరంతరాయంగా ఎలాంటి సమష్టి కృషి జరగకపోగా, జగన్ అమరావతిని విడిచిపెట్టి, ఈ విషయంలో పాలుపంచుకున్న ప్రతిఒక్కరి జీవితాన్ని నరకం చూపించారు. కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి.
మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిన్ జిల్లా, తరానా ప్రాంతంలో ఆగ్రా-ముంబై జాతీయ రహదారిపై ఒక హోటల్ వద్ద నిలిపి ఉంచిన ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో గురువారం రాత్రి మంటలు చెలరేగడంతో నాలుగేళ్ల చిన్నారి సజీవ దహనం అయ్యాడు. బస్సులో 50 మందికి పైగా ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఇండోర్ నుంచి గ్వాలియర్కు వెళ్తున్న ఈ స్లీపర్ బస్సు, షాజాపూర్ పట్టణానికి సుమారు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న జైన్ పాత్ హోటల్ వద్ద టీ, స్నాక్స్ కోసం ఆగింది. ఆ సమయంలో బస్సు బోనెట్ నుంచి పొగ రావడం ప్రారంభమైంది. నిమిషాల వ్యవధిలోనే వాహనం మంటల్లో చిక్కుకుంది.
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని షియాపూర్లో పుచ్చకాయలు తిన్న తండ్రీకొడుకులు తీవ్ర అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. వారి ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించి తండ్రి మృతి చెందగా కొడుకు పరిస్థితి విషమంగా వుంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 43 ఏళ్ల ఇంద్రకుమార్, 21 ఏళ్ల వినోద్ తండ్రీకొడుకులు. ఎండలకు కాస్త బడలికగా వుండటంతో పుచ్చకాయలు కొనుక్కుని ఇద్దరూ తిన్నారు. అనంతరం ఇంటికి వచ్చిన వీరిద్దరూ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. దీనితో శుక్రవారం ఉదయం వీరిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే మార్గమధ్యంలోనే తండ్రి ఇంద్రకుమార్ కన్నుమూశాడు. కుమారుడు వినోద్ ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా విషమంగా వున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.
ఒక సాధారణ జెడ్పీటీసీ పదవి నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి రేవంత్ రెడ్డి సాగించిన ప్రయాణం అసాధారణమైనది. అయితే, ఆయనకు ఇంకా పెద్ద కలలు ఉన్నందున, రేవంత్ ఈ పదవికే పూర్తిగా కట్టుబడి లేనట్లు కనిపిస్తోంది. తాజాగా మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి, త్వరలోనే జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలనే తన ఆకాంక్షను స్పష్టంగా వెల్లడించారు. "నేను 2034 వరకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను, ఆ తర్వాత జాతీయ రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాలనే ఆకాంక్ష ఉంది. నా ప్రయాణం ఎంతో సంతృప్తినిచ్చింది, జాతీయ రాజకీయాల్లో నా అపారమైన సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను.." అని రేవంత్ అన్నారు.
చెడు కొవ్వు లేదా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా ఆంగ్లంలో LDL. ఇది శరీరంలో విపరీతంగా పెరిగినప్పుడు గుండెపోటు, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఇంకా ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చివరికి వ్యక్తి మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ను అదుపు చేసేందుకు పలు చర్యలు చేపట్టాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కొలెస్ట్రాల్ పెరిగినప్పుడు వ్యాయామం చేయాలి, ఇలా చేస్తే శరీరంలో చెడు కొవ్వు తగ్గుతుంది. అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది కనుక బరువును కంట్రోల్ చేయాలి. పొగతాగేవారిలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ పేరుకుపోతుంది, తద్వారా గుండెపోటు అవకాశాలు ఎక్కువవుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు లేదంటే ఉదయం వేళ పచ్చి వెల్లుల్లి రెబ్బను తింటే అది కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో సాయపడుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఎక్కువమంది ఇష్టపడే తేయాకు బ్రాండ్ అయిన టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని, టీ నాణ్యత ప్రాముఖ్యత గురించి, కల్తీ లేదా కృత్రిమ రంగులు కలిపిన టీ పొడి వల్ల కలిగే ఆహార భద్రతా ప్రమాదాల గురించి వినియోగదారులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. టీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన హెచ్చరికల ప్రకారం, మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో రసాయన రంగులు కలిపిన టీలు ఆందోళన కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.
విజయవాడలో తీవ్రమైన, అనూహ్యమైన వాతావరణ మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఈ వేసవిలో అధిక వడగాలులు, అధిక తేమ, దుమ్ముతో కూడిన వాతావరణ పరిస్థితులు వంటివి కనిపిస్తున్నాయి. వేగవంతమైన ఈ పర్యావరణ మార్పులు ఇప్పుడు ప్రజారోగ్యానికి, ముఖ్యంగా నేత్ర ఆరోగ్య పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారుతున్నాయి. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, ఎక్కువసేపు యూవీ కిరణాల బారిన పడటం, అధికమవుతున్న వాయు కాలుష్యం, నిల్వ నీటి సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల అన్ని వయసుల వారిలో నేత్ర ఉపరితలం, మొత్తం నేత్ర ఆరోగ్యం ప్రభావితం కావచ్చు.
ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది గోధుమలతో చేసిన రోటీలను తినడం చేస్తున్నారు. ఐతే పరిమితికి లోబడి తింటే ఫర్వాలేదు కానీ మోతాదుకి మించి అదే పనిగా గోధు రోటీలను తింటే అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రొట్టె అధికంగా తింటే అది శరీరంలో కార్బోహైడ్రేట్లను పెంచి శరీరంలో కొవ్వు ఏర్పడటానికి కారణమవుతుంది. రోటీలు ఎక్కువ తింటే శరీరంలో వేడి ఉత్పత్తి పెరిగి అధిక చెమట పట్టడం, శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రోటీలు ఎక్కువగా తింటే వాటిలో వుండే అదనపు కార్బోహైడ్రేట్లు కొవ్వుగా మారుతుంది. ఫలితంగా గుండె జబ్బులు, ఊబకాయం, మధుమేహం సమస్యలకు కారణమవుతుంది. గోధుమ రోటీలను అధిక మోతాదులో తింటే జీర్ణ సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.
వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి చాలామంది డీహైడ్రేషన్ లేదా నిర్జలీకరణానికి గురవుతుంటారు. దీనివల్ల గందరగోళం, మూర్ఛ, మూత్రవిసర్జన లేకపోవడం, వేగవంతమైన హృదయ స్పందన, వేగవంతమైన శ్వాస, షాక్కి గురైతే వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి. అసలు శరీరం డీహైడ్రేషన్ కి గురి కాకుండా వుండేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. అవేంటో తెలుసుకుందాము. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు మీ వెంట మంచినీటి బాటిల్ని తీసుకుని దప్పికగా వున్నప్పుడు తాగుతుండాలి. కేలరీలను తగ్గించడానికి, శరీర బరువును నిర్వహించడానికి చక్కెర పానీయాల కంటే నీటిని ఎంచుకోండి.