మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 12 మే 2026 (10:07 IST)

చమురు సంక్షోభ భయాలు : కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభ భయాలు నెలకొన్నాయి. ఈ కారణంగా దేశీయంగా స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలిపోయింది. ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన శాంతి మంత్రానికి అమెరికా అంగీకరించలేదు. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల ముగింపుపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో చమురు ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగా రూపాయి జీవనకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని మిశ్రమ సంకేతాలతో సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. 
 
మంగళవారం ఉదయం 9.37 గంటల సమయంలో సెన్సెక్స్ 656 పాయింట్లు కోల్పోయి, 75,369 వద్ద కదలాడుతోంది. నిఫ్టీ 171 పాయింట్లు క్షీణించి, 23,641 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ సూచీలో ఓఎన్‌జీసీ, హిండాల్కో, భారతీ ఎయిర్‌టెల్‌, టాటా కన్జూమర్ ప్రొడక్ట్స్‌, బజాజ్ ఆటో షేర్లు లాభాల్లో ఉండగా.. ఇన్ఫోసిస్‌, టీసీఎస్‌, టెక్ మహీంద్రా, విప్రో, హెచ్‌సీఎల్‌ షేర్లు నష్టపోతున్నాయి. డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ మరింత పతనమైంది. జీవనకాల కనిష్ఠానికి చేరి, 95.63గా నమోదైంది. 

Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతిశర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు.

Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోందిబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రత్యర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

మా అన్న సూర్య 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారు.. హీరో కార్తి (Video)కోలీవుడ్ నటుడు కార్తి తన అన్న సూర్య నటించిన 'వీరభద్రుడు' చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వివాదాస్పదమయ్యాయి. తన అన్న 'గాడ్ మోడ్‌'లో ఉన్నారని, ఆయన తప్ప మరెవరూ ఈ తరహా పాత్రలు చేయలేరని అన్నారు.

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

