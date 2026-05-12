చమురు సంక్షోభ భయాలు : కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్
పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు సంక్షోభ భయాలు నెలకొన్నాయి. ఈ కారణంగా దేశీయంగా స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలిపోయింది. ఇరాన్ ప్రతిపాదించిన శాంతి మంత్రానికి అమెరికా అంగీకరించలేదు. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల ముగింపుపై అనిశ్చితి నెలకొనడంతో చమురు ధరలు భగ్గుమంటున్నాయి. ఈ కారణంగా రూపాయి జీవనకాల కనిష్ఠానికి పడిపోయింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోని మిశ్రమ సంకేతాలతో సూచీలు నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
మంగళవారం ఉదయం 9.37 గంటల సమయంలో సెన్సెక్స్ 656 పాయింట్లు కోల్పోయి, 75,369 వద్ద కదలాడుతోంది. నిఫ్టీ 171 పాయింట్లు క్షీణించి, 23,641 వద్ద ట్రేడవుతోంది. నిఫ్టీ సూచీలో ఓఎన్జీసీ, హిండాల్కో, భారతీ ఎయిర్టెల్, టాటా కన్జూమర్ ప్రొడక్ట్స్, బజాజ్ ఆటో షేర్లు లాభాల్లో ఉండగా.. ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్, టెక్ మహీంద్రా, విప్రో, హెచ్సీఎల్ షేర్లు నష్టపోతున్నాయి. డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి మారకం విలువ మరింత పతనమైంది. జీవనకాల కనిష్ఠానికి చేరి, 95.63గా నమోదైంది.