సోమవారం, 12 జనవరి 2026
సోమవారం, 12 జనవరి 2026 (14:27 IST)

Hyderabad sailor: అంతర్జాతీయ సెయిలింగ్ రెగట్టా: హైదరాబాద్ బాలుడికి కాంస్యం

హైదరాబాద్‌కు చెందిన పద్నాలుగేళ్ల రవి కుమార్ బోన్నెలు, చెన్నైలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సెయిలింగ్ రెగట్టాలో ఏడు దేశాల నావికులతో పోటీపడి, కఠినమైన సముద్ర పరిస్థితులను ఎదుర్కొని కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. ఈ ప్రదర్శన అంతర్జాతీయ వేదికపై హైదరాబాద్ సెయిలింగ్‌కు ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది. 
 
14 ఏళ్ల రవి కుమార్ బొన్నెలు ఇటీవల చెన్నైలో ముగిసిన ఇంటర్నేషనల్ సెయిలింగ్ రెగట్టాలో కాంస్య పతకం గెలుచుకోవడం ద్వారా హైదరాబాద్‌కు గర్వకారణంగా నిలిచాడు. ఈ పోటీలో ఏడు దేశాలు, స్వీడన్, ఐర్లాండ్, మలేషియా, శ్రీలంక, సీషెల్స్, మౌరిటీస్ నుండి 48 మంది నావికులు పాల్గొన్నారు.
 
నల్లకుంట ప్రభుత్వ పాఠశాల నుండి వచ్చిన ఉద్భవ్ పాఠశాల విద్యార్థి రవి.. కేవలం 34 కిలోల బరువుతో 15-20 నాట్ల గాలిలో నౌకాదళం గుండా దూసుకెళ్లాడు. చాలా వరకు సరస్సు నావికుడిగా ఉన్నప్పటికీ, చెన్నైలో రెండు మీటర్ల రుతుపవనాల అలలను ఎదుర్కొని బాలుర కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడని సికింద్రాబాద్ యాచ్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు మరియు ప్రధాన కోచ్ సుహీమ్ షేక్ చెప్పారు. 
 
రవి కుమార్ సెయిలింగ్‌లో స్థిరత్వం అనేది అతని ప్రత్యేకత. అతను అనేకసార్లు 2వ మరియు 3వ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటూ, రెగట్టా అంతటా ఐదవ స్థానం కంటే పైనే నిలిచాడు.

మాలధారణలో వుంటూ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తి (video)

మాలధారణలో వుంటూ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన వ్యక్తి (video)మాలధారణ అంటే ఎంతో నిష్టగా, నియమాలతో వుండాలని అంటుంటారు. ఐతే ఇప్పుడు పలువురు ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక నిష్టతో చేయాల్సిన క్రియను అపహాస్యం చేస్తున్నారు. మాలలో వుంటూనే వెకిలి చేష్టలు చేసేవారు కొందరైతే, మద్యం సేవించేవారు మరికొందరు. విశాఖ జగదాంబ సెంటరులో ఓ యువతి పట్ల మాలలో వున్న వ్యక్తి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. దీనితో ఆ యువతి దిశా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు సదరు వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ వ్యక్తిని ప్రశ్నించగా పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పాడు. పైగా అతడి మానసిక పరిస్థితి కూడా సరిగా లేదని గ్రహించారు. మానసిక వైద్యాలయానికి పంపిస్తామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

Krishna water: తిరుమల, తిరుపతి దాహార్తిని తీర్చనున్న కృష్ణాజలాలు

Krishna water: తిరుమల, తిరుపతి దాహార్తిని తీర్చనున్న కృష్ణాజలాలుతిరుపతి జిల్లాలో సాగునీరు, తాగునీటి సరఫరాను మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఒక భారీ నీటి ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ. 126 కోట్ల ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా హంద్రీ-నీవా బ్రాంచ్ కాలువ నుండి కృష్ణా నది నీటిని లిఫ్ట్, గ్రావిటీ పైప్‌లైన్‌ల కలయికతో కళ్యాణి డ్యామ్‌కు తరలిస్తారు. ఈ ప్రాజెక్టు 1,100 ఎకరాలకు పైగా సాగునీటిని అందించి, తిరుపతి, తిరుమలకు నిరంతరాయంగా తాగునీటి సరఫరాను నిర్ధారించడం ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో నీటి భద్రతను బలోపేతం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రతిపాదనకు అక్టోబర్ 2025లో రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను కూడా బంధిస్తే పోలా... నోరు తెరిచిన ట్రంప్

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను కూడా బంధిస్తే పోలా... నోరు తెరిచిన ట్రంప్నియంతల వెన్నును ఎలా విరగ్గొట్టాలో అమెరికాకు బాగా తెలుసు. నెక్ట్స్ ఏం చేయాలో కూడా వారికి బాగా తెలుసు అంటూ ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ పరోక్షంగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. వెనెజులా అధ్యక్షుడు మదురోను ఎలా బందీ చేసారో అలాగే రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను కూడా బందీ చేస్తే పోలా అన్నట్లు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మాటలకు ట్రంప్ నోరు నొక్కుకున్నారు. వెంటనే స్పందిస్తూ... పుతిన్‌తో కూర్చుని చక్కగా మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. రష్యాకు ఐరోపా దేశాలంటే అస్సలు భయం లేదు కానీ అమెరికా అంటే రష్యాకు గుండెల్లో దడ వస్తుంది. కనుక మేమిద్దరం ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటాం.

Telangana : తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు.. పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలు

Telangana : తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు.. పడిపోయిన ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణ తీవ్రమైన చలిగాలులు ఏర్పడ్డాయి. కొన్ని చోట్ల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 10 డిగ్రీల సెల్సియస్ కంటే తక్కువకు పడిపోయింది. భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) ప్రకారం, ఆదిలాబాద్‌లో ఆదివారం అత్యల్పంగా 7.7 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సంగారెడ్డి జిల్లాలోని కోహిర్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 7.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది. హైదరాబాద్ సమీపంలోని పటాన్‌చెరులో ఉష్ణోగ్రత 9.2 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు పడిపోగా, హైదరాబాద్ శివార్లలోని రాజేంద్రనగర్, హయత్‌నగర్‌లో వరుసగా 10.5, 12.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..

Vijayawada : భార్యను సంసారానికి పంపలేదని.. అత్తను చంపేశాడు..భార్యను కాపురానికి పంపడం లేదన్న కోపంతో ఓ అల్లుడు అత్తను కత్తితో పొడిచి హత్య చేసిన ఘటన విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సింగ్ నగర్‌కు చెందిన కోలా దుర్గ కుమార్తెకు నాగసాయితో వివాహం జరిగింది. అయితే దంపతుల మధ్య కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. గొడవల నేపథ్యంలో ఆమె పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణి

Karate Kalyani: హరికథా కళాకారులకు అండగా కరాటే కళ్యాణిహైదరాబాద్: శ్రీ ఆదిభట్ల శ్రీకళాపీఠం, తెలుగు భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, శ్రీ శృంగేరి శారద శంకరమఠం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హరికథా పితామహుడు శ్రీ ఆదిభట్ల నారాయణదాస వరేన్యుల 81వ వర్ధంతి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జ‌రిగాయి. ఈ నెల 2వ తేదీ నుండి 8వ తేదీ వరకు వారం రోజుల పాటు జరిగిన 'రామాయణ హరికథా సప్తాహం' ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని నింపింది.

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరి

Meenakshi Chaudhary: సినీ ప్రయాణం ముగింపు లేని పరుగు పందెం లాంటిది : మీనాక్షి చౌదరిఈ సంక్రాంతికి జనవరి 14న 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. నవీన్‌ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి ప్రేమికులుగా నటిస్తున్నారు. సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తుండగా, దర్శకుడు మారి దర్శకత్వం వహించారు. మిక్కీ జె మేయర్ సంగీతం అందించారు. మూడు వరుస ఘన విజయాల తర్వాత నవీన్‌ పొలిశెట్టి నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో 'అనగనగా ఒక రాజు'పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

Ravi Teja: సునీల్ తో దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు : రవితేజ

Ravi Teja: సునీల్ తో దుబాయ్ శీను లాంటి ఫన్ చూడబోతున్నారు : రవితేజమాస్ మహారాజా రవితేజ, కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో, సుధాకర్ చెరుకూరి ఎస్ఎల్‌వి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి'. డింపుల్ హయతి, ఆషిక రంగనాథ్ కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం, ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్, పాటలతో హ్యుజ్ బజ్‌ను సృష్టించింది. ఈ సినిమా జనవరి 13న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Jayakrishna: తాతయ్య కృష్ణ గారు గర్వపడేలా చేయడమే నా జీవితాశయం: జయకృష్ణ

Jayakrishna: తాతయ్య కృష్ణ గారు గర్వపడేలా చేయడమే నా జీవితాశయం: జయకృష్ణభారతీయ సినీ పరిశ్రమకి అపూర్వమైన సేవలు అందించిన పద్మభూషణ్ సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి కాంస్య విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం విజయవాడలోని లెనిన్ సెంటర్‌లో అత్యంత ఘనంగా జరిగింది. కృష్ణ గారి మనవడు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కృష్ణగారి సోదరుడు ఘట్టమనేని ఆదిశేషగిరిరావు, అగ్ర నిర్మాత అశ్వినిదత్, సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు, సూపర్ స్టార్ అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కృష్ణ గారికి ఘన నివాళులు అర్పించారు.

Mana Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూ

Mana Shankar Varaprasad Review: సరదాగా సాగిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం - రివ్యూమెగాస్టార్ చిరంజీవి విశ్వంభర అనే సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం విడుదల వాయిదా పడడంతో వెంకటేష్ నటించిన సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కొట్టాక దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈసారికి చిరంజీవిపై చేసిన చిత్రమే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఇందులో వెంకటేష్ కూడా తోడుకావడంతో నయనతార నటించడంతో చిత్రంపై ఆసక్తికలిగేలా చేసింది చిత్ర బృందం. మరి ఈరోజే అనగా జనవరి 12న విడుదలయిన ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
