Hyderabad sailor: అంతర్జాతీయ సెయిలింగ్ రెగట్టా: హైదరాబాద్ బాలుడికి కాంస్యం
హైదరాబాద్కు చెందిన పద్నాలుగేళ్ల రవి కుమార్ బోన్నెలు, చెన్నైలో జరిగిన అంతర్జాతీయ సెయిలింగ్ రెగట్టాలో ఏడు దేశాల నావికులతో పోటీపడి, కఠినమైన సముద్ర పరిస్థితులను ఎదుర్కొని కాంస్య పతకాన్ని సాధించాడు. ఈ ప్రదర్శన అంతర్జాతీయ వేదికపై హైదరాబాద్ సెయిలింగ్కు ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.
14 ఏళ్ల రవి కుమార్ బొన్నెలు ఇటీవల చెన్నైలో ముగిసిన ఇంటర్నేషనల్ సెయిలింగ్ రెగట్టాలో కాంస్య పతకం గెలుచుకోవడం ద్వారా హైదరాబాద్కు గర్వకారణంగా నిలిచాడు. ఈ పోటీలో ఏడు దేశాలు, స్వీడన్, ఐర్లాండ్, మలేషియా, శ్రీలంక, సీషెల్స్, మౌరిటీస్ నుండి 48 మంది నావికులు పాల్గొన్నారు.
నల్లకుంట ప్రభుత్వ పాఠశాల నుండి వచ్చిన ఉద్భవ్ పాఠశాల విద్యార్థి రవి.. కేవలం 34 కిలోల బరువుతో 15-20 నాట్ల గాలిలో నౌకాదళం గుండా దూసుకెళ్లాడు. చాలా వరకు సరస్సు నావికుడిగా ఉన్నప్పటికీ, చెన్నైలో రెండు మీటర్ల రుతుపవనాల అలలను ఎదుర్కొని బాలుర కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడని సికింద్రాబాద్ యాచ్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు మరియు ప్రధాన కోచ్ సుహీమ్ షేక్ చెప్పారు.
రవి కుమార్ సెయిలింగ్లో స్థిరత్వం అనేది అతని ప్రత్యేకత. అతను అనేకసార్లు 2వ మరియు 3వ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటూ, రెగట్టా అంతటా ఐదవ స్థానం కంటే పైనే నిలిచాడు.