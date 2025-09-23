భారతీయ జూడోకా హిమాన్షి టోకాస్ చరిత్ర.. 20 ఏళ్లకే ఆ ర్యాంకుల్లో అగ్రస్థానం
20 ఏళ్ల చిన్న వయసులోనే, జూనియర్ మహిళల 63 కిలోల విభాగంలో ప్రపంచ నంబర్ 1 ర్యాంక్ సాధించిన తొలి భారతీయ జూడోకాగా జుడోకా హిమాన్షి టోకాస్ చరిత్ర సృష్టించింది. సెప్టెంబర్ 13న జకార్తాలో జరిగిన ఆసియా జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆమె మొదటి స్థానాన్ని గెలుచుకుంది. మంగళవారం, హిమాన్షి 610 పాయింట్లతో అంతర్జాతీయ జూడో సమాఖ్య (IJF) జూనియర్ల ర్యాంకింగ్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
హిమాన్షి టోకాస్ ఎవరు?
దక్షిణ ఢిల్లీలోని మునిర్కాకు చెందిన హిమాన్షి టోకాస్ 18 సంవత్సరాల వయసులో తన కెరీర్ను ప్రారంభించింది. జూడోలో పాల్గొనాలనే ఆమె నిర్ణయాన్ని ఆమె కుటుంబం అంగీకరించలేదు. కానీ ఆమె తల్లి ఆమెకు మద్దతుగా నిలిచి.. ఆమెకు ధైర్యాన్నిచ్చి ప్రోత్సహించింది. ఆమె స్థానిక రెజ్లింగ్ పిట్స్లో శిక్షణ పొంది, జూడో ప్రాథమికాలను నేర్చుకుంది. ఆమె కంటికి గాయమైనప్పుడు కూడా, హిమాన్షి తన సంకల్పంలో దృఢంగా నిలిచింది.
ఈ క్రమంలో సబ్-జూనియర్ నేషనల్స్ 2019లో, హిమాన్షి రజత పతకాన్ని గెలుచుకుంది. 2020 ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో ఆమె 5వ స్థానంలో నిలిచినప్పుడు మాత్రమే రిక్రూటర్లు ఆమె ప్రతిభను గుర్తించారు.