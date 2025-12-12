శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025 (15:06 IST)

21 నెలల వయసున్న ఒక పసిబిడ్డ దేశంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఈతగాడిగా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్‌లో తన పేరును సాధించింది. 11 నెలల పాటు చురుకుగా శిక్షణ పొందిన తర్వాత, ఆమె రత్నగిరి మున్సిపల్ స్విమ్మింగ్ పూల్‌లో కేవలం 10 నిమిషాల 8 సెకన్లలో 100 మీటర్ల ఈత పూర్తి చేసింది. 
 
వేద సర్ఫేర్ తన వయస్సు, పుట్టిన తేదీ, అధికారుల నుండి అందుకున్న ప్రశంసలను అధికారికంగా పేర్కొంటూ ఇమెయిల్ పంపడం ద్వారా ఈతలో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 
 
సర్ఫేర్ తల్లిదండ్రులు ఆమె శిక్షణ ప్రయాణం అంచనాలపై ఆధారపడి లేదని తెలిపారు. ఆమె ఈత సాధన వంటి వివిధ వీడియోలు, పోస్ట్‌లను ఆమె తల్లిదండ్రులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో షేర్ చేశారు. 

సరిగా చదవడం లేదని అట్లకాడతో వాతలు పెట్టిన ట్యూషన్ టీచర్

సరిగా చదవడం లేదని అట్లకాడతో వాతలు పెట్టిన ట్యూషన్ టీచర్హైదరాబాద్ నగరంలోని ఫిల్మ్ నగర్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. ఓ చిన్నారిపై విచక్షణారహితంగా ప్రవర్తించింది. ట్యూషన్‌లోసరిగా చదడం లేదని ఆ చిన్నారికి అట్లగాడతో వాతలు పెట్టింది. హైదరాబాద్ ఫిల్మ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

నా పరువు తీస్తున్నారు... వారిపై చర్యలు తీసుకోండి : ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించిన పవర్ స్టార్

నా పరువు తీస్తున్నారు... వారిపై చర్యలు తీసుకోండి : ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించిన పవర్ స్టార్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తన వ్యక్తిగత పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగించేలా కొందరు వ్యవహరిస్తున్నారని అలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

నేను ఏదో ఒకరోజు తెలంగాణ సీఎం అవుతా, వారి తాట తీస్తా: కల్వకుంట్ల కవిత

నేను ఏదో ఒకరోజు తెలంగాణ సీఎం అవుతా, వారి తాట తీస్తా: కల్వకుంట్ల కవితతను ఏదో ఒకరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అవుతాననీ, ఆ అవకాశం వచ్చినప్పుడు అవినీతి నాయకుల తోలు తీస్తానని హెచ్చరించారు తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత. బీఆర్ఎస్ నాయకుల్లో వున్న గుంటనక్కలే తనను విమర్శిస్తున్నాయనీ, తాను ఇంకా చిట్టా విప్పకుండానే ఉలిక్కిపడుతున్నారంటూ విమర్శించారు. తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తే మాత్రం ఒక్కొక్కరి జాతకాలు బైటపెడతానంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. హరీశ్ రావును విమర్శిస్తుంటే భాజపా నాయకులు ఎందుకు ఉలిక్కిపడుతున్నారు, ఆయనకు మీకు సంబంధం ఏమిటి. మాధవరం కృష్ణారావుపై నాకేమీ కోపం లేదు. అవినీతి, అక్రమాలకు ఆయన కొడుకు పాల్పడుతున్నారు, దానికి ఆయన సమాధానం చెప్పాలి.

బావ సర్టిఫికేట్లు వాడుకొని డాక్టరుగా చెలామణి అవుతున్న బామ్మర్ది... ఎక్కడ?

బావ సర్టిఫికేట్లు వాడుకొని డాక్టరుగా చెలామణి అవుతున్న బామ్మర్ది... ఎక్కడ?ఓ వ్యక్తి తన బావ (అక్క భర్త) వైద్య సర్టిఫికేట్లను వాడుకుని డాక్టరుగా గత నాలుగేళ్లుగా చెలామణి అవుతున్నాడు. ఈ ఘటన మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌లో వెలుగులోకి వచ్చింది. తన తమ్ముడు చేస్తున్న అక్రమాలపై అక్క ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరుకాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, లోక్‌సభ మాజీ స్పీకర్, కేంద్ర హోం శాఖ మాజీ మంత్రి శివరాజ్ పాటిల్ ఇకలేరు. ఆయన వయసు 90 యేళ్లు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆయన... మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌లో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు కుటుంబ సభ్యులు వెల్లడించారు. తన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నో కీలక పదవులను అలంకరించిన శివరాజ్ పాటిల్, దేశ రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేశారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటి

Rana: టైం టెంపరరీ సినిమా అనేది ఫరెవర్ : రానా దగ్గుబాటిరోషన్ కనకాల తన రెండవ చిత్రం మోగ్లీ 2025 తో అలరించబోతున్నారు. సందీప్ రాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 13న రిలీజ్ కానుంది. ప్రీమియర్లు 12న ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో హీరో రానా దగ్గుబాటి, డైరెక్టర్ మారుతి ముఖ్య అతిధులుగా పాల్గొన్నారు.
