21 నెలల బాబు.. ఈతగాడిగా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు
21 నెలల వయసున్న ఒక పసిబిడ్డ దేశంలోనే అతి పిన్న వయస్కురాలైన ఈతగాడిగా ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో తన పేరును సాధించింది. 11 నెలల పాటు చురుకుగా శిక్షణ పొందిన తర్వాత, ఆమె రత్నగిరి మున్సిపల్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో కేవలం 10 నిమిషాల 8 సెకన్లలో 100 మీటర్ల ఈత పూర్తి చేసింది.
వేద సర్ఫేర్ తన వయస్సు, పుట్టిన తేదీ, అధికారుల నుండి అందుకున్న ప్రశంసలను అధికారికంగా పేర్కొంటూ ఇమెయిల్ పంపడం ద్వారా ఈతలో తన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది.
సర్ఫేర్ తల్లిదండ్రులు ఆమె శిక్షణ ప్రయాణం అంచనాలపై ఆధారపడి లేదని తెలిపారు. ఆమె ఈత సాధన వంటి వివిధ వీడియోలు, పోస్ట్లను ఆమె తల్లిదండ్రులు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో షేర్ చేశారు.