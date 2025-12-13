Messi, మెస్సీని 5 నిమిషాలు చూసేందుకు రూ.10,000 టిక్కెట్టా? స్టేడియంలో వాటర్ బాటిల్స్ విసిరిన అభిమానులు
గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియాలో భాగంగా ఫుట్ బాల్ దిగ్గజ ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ కోల్ కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంకి వచ్చాడు. ఐతే అక్కడ భద్రతాపరమైన లోపాలు వుండటంతో కేవలం 5 నిమిషాలకే మెస్సీ అక్కడి నుంచి నిష్క్రమించాడు. దీనితో గ్యాలరీలోని అభిమానులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. మెస్సీని 5 నిమిషాల పాటు మైదానంలో చూసేందుకు రూ. 10,000 చెల్లించాలా అంటూ మండిపడ్డారు. వాటర్ బాటిల్స్, కుర్చీలు తీసి స్టేడయం లోపలికి విసిరేసారు. తీవ్ర ఆగ్రహంతో నిర్వాహకులను తిట్టిపోసారు.
ఈ వ్యవహారంపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ స్పందిస్తూ... నిర్వహణాలోపాలు జరిగాయనీ, దీనిపై విచారణ కమిటీని వేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అభిమానులకు క్షమాపణలు చెబుతున్నానని అన్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనతో భారతదేశం పరువు తీసారంటూ భాజపా విమర్శించింది. ప్రపంచస్థాయి ఆటగాడు వస్తున్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన కనీస భద్రతా చర్యలు కూడా లేకపోవడం దారుణమన్నారు. సీఎం మమత కనీసం ఒక్క కార్యక్రమం కూడా సజావుగా నిర్వహించడం చేతకాదనీ, అక్కడి వచ్చిన అభిమానులకు అతిథులకు ఏమైనా జరిగి వుంటే బాధ్యత ఎవరిది అని ప్రశ్నించారు.