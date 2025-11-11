Aishwary: ISSF World Championshipsలో ఒలింపియన్ ఐశ్వరి ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్కు రజతం
ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లో పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్ల ఈవెంట్లో ప్రపంచ రికార్డును సమం చేయడం ద్వారా ఒలింపియన్ ఐశ్వరి ప్రతాప్ సింగ్ తోమర్ రజత పతకాన్ని గెలుచుకున్నాడు. ఐశ్వరి 466.9 పాయింట్లు సాధించి పోటీలో రెండవ స్థానంలో నిలిచాడు.
చైనాకు చెందిన యుకున్ లియు (467.1) తర్వాత, ఫ్రాన్స్కు చెందిన రొమైన్ ఆఫ్రెరే (454.8) కంటే ముందుంది. ఫైనల్లో మరో భారతీయుడు నీరాజ్ కుమార్ 432.6 పాయింట్లు సాధించి ఐదవ స్థానంలో నిలిచాడు.
అంతకుముందు, 24 ఏళ్ల ఐశ్వరి ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్లో పురుషుల 50 మీటర్ల రైఫిల్ 3 పొజిషన్ల ఈవెంట్లో ఫైనల్కు అర్హత సాధించడానికి ప్రపంచ రికార్డును సమం చేశాడు. అర్హత పోటీల్లో ఐశ్వరి 597-40x స్కోరుతో ప్రపంచ రికార్డును చేరుకోగా, నీరాజ్ కూడా 592 స్కోరుతో ఫైనల్కు చేరుకున్నాడు.