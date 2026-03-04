బుధవారం, 4 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (20:21 IST)

ఆల్ ఇంగ్లండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీ- లక్ష్యసేన్ శుభారంభం

Lakshya Sen
Lakshya Sen
ఆల్ ఇంగ్లండ్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నీలో భారత స్టార్ ప్లేయర్ లక్ష్యసేన్ శుభారంభం చేశాడు. తొలి రౌండ్‌లోనే ఏకంగా వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ షి యుకిను మట్టికరిపించాడు. మంగళవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లోనే సేన్ 23-21, 19-21, 21-17 తేడాతో షి యుకి పై విజయం సాధించాడు.
 
తొలి రౌండ్లోనే ప్రపంచ నెం.1 ప్లేయర్‌ను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ సేన్ పట్టుదలతో రాణించాడు. చైనా ప్లేయర్ గట్టిపోటీనే ఇచ్చాడు. గంటా 18 నిమిషాల పాటు సాగిన మ్యాచ్‌లో చివరికి విజయం సేన్‌నే వరించిది. దీంతో అతను రెండో రౌండ్‌కు చేరుకున్నాడు. ఇక ఉమెన్స్ సింగిల్స్‌లో భారత్‌కు నిరాశ ఫలితాలే వచ్చాయి. 

యుద్ధంలో ఇరాన్ ఓడితే తర్వాత టార్గెట్ మేమే: పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి

యుద్ధంలో ఇరాన్ ఓడితే తర్వాత టార్గెట్ మేమే: పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రిఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్త దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ భీకర దాడుల్లో ఇరాన్ బాగా దెబ్బ తింటోంది. ఐతే ఇరాన్ కూడా తగ్గడంలేదు. తన శక్తిమేర ఇజ్రాయెల్ దేశంపైనా, గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా బేస్ ల పైనా బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఐతే ఇరాన్ పని అయిపోతుందని ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ నేపధ్యంలో పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. పాకిస్తాన్ దేశాన్ని ఓ తోక దేశంగా మార్చేందుకు ఇజ్రాయెల్ కుట్ర చేస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. అంతేకాదు.. ఈ కుట్రలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్, భారత్ భాగస్వామిగా వున్నాయని అన్నారు.

ఎంకె స్టాలిన్‌తో జగన్ సంబంధాలు.. బీజేపీని ఎదిరించే ధైర్యం ఆయనకుందా?

ఎంకె స్టాలిన్‌తో జగన్ సంబంధాలు.. బీజేపీని ఎదిరించే ధైర్యం ఆయనకుందా?తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగున్నాయి. వేసవిలో జరగనున్న ఈ ఎన్నికలు బీజేపీకి చాలా కీలకమైనవి. ఎందుకంటే కేరళతో పాటు తమిళనాడు కూడా బీజేపీ విజయం సాధించని ఏకైక రాష్ట్రం. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా ఇప్పటికే ద్రవిడ పాలనను ఎలాగైనా అంతం చేయడానికి తమ వంద శాతం కృషి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో, చిన్న పార్టీలను కూడా తమ పార్టీలోకి చేర్చుకుంటున్నారు. బీజేపీ ఇటీవల టీటీవీ దినకరన్ పార్టీని కూడా చేర్చుకుంది. ఈ పార్టీకి ఓటు బ్యాంకు అస్సలు లేదు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మదురైలో జరిగిన ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు.

వరుసకు చెల్లితో ప్రేమాయణం.. పురుగుల మందు తాగింది.. చివరికి ఏమైంది?

వరుసకు చెల్లితో ప్రేమాయణం.. పురుగుల మందు తాగింది.. చివరికి ఏమైంది?వరుసకు చెల్లి.. కానీ ఆమెను కోరిక తీర్చమని వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఆమెను ప్రేమిస్తున్నానని వేధించాడు. దీంతో ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది ఆమె. జగిత్యాల జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. చెల్లిలి వరస అయిన అక్షయ అమ్మాయిని మనోజ్ కుమార్ అనే యువకుడు ప్రేమిస్తున్నానని వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఈ క్రమంలో ఆమెను బలవంతంగా లొంగదీసుకున్నాడు. అయితే ఈ విషయాన్ని ఎవరికైనా చెబితే అక్షయను.. ఆమె తమ్ముడిని చంపుతానని బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. ఏం చేయాలో తెలియని దిక్కుతోచని స్థితిలో సూసైడ్ నోట్ రాసి, పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది అక్షయ.

ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు, కానీ ఇక్కడకొచ్చి చూస్తే: విదేశీయురాలి అనుభవం

ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు, కానీ ఇక్కడకొచ్చి చూస్తే: విదేశీయురాలి అనుభవంఇండియా వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్త అని నా బంధువులు, స్నేహితులు భయపెట్టారు. కానీ అవేమీ పట్టించుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఇక్కడంతా చూసిన తర్వాత వాళ్లు చెప్పినట్లు ఇక్కడ అలాంటివేమీ లేవని నాకనిపించింది అంటూ ఓ విదేశీ పర్యాటకురాలు తన అనుభవాన్ని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... ఇండియా వెళ్లేప్పుడు జాగ్రత్త అన్నారు. జాగ్రత్త అని వాళ్లు ఎందుకు అన్నారో నాకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడివాళ్లు అద్భుతం. ఒక నిరుపేద వ్యక్తి తనకు వాటర్ బాటిల్ కొని ఇచ్చి దాహం తీర్చుకోండి అని చెప్పాడు. ఇక్కడ అందరూ సహాయం చేసేవారుగానే కనిపించారు. భారతదేశం చాలా అందమైన దేశం.

అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి

అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడిపశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా దుబాయ్‌లోని అమెరికా కాన్సులేట్ లక్ష్యంగా ఇరాన్ డ్రోన్ దాడి చేసింది. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి.

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుంది

Pawan kalyan: మార్చి నెల ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్‌కు కలిసి వచ్చేలా వుందిపవర్ స్టార్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ గబ్బర్ సింగ్ చిత్రానికి సంగీత దర్శకులు థమన్, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంయుక్తంగా పనిచేయడం విశేషం. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాత ప్రకటించారు. ఇదిలా వుండగా, ఏదైనా సినిమా పెద్ద సినిమా విడుదల అంటే చిన్న సినిమాలు కూడా వాయిదా పడుతుండేవి. ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు కూడా వాయిదా పడ్డారు. కారణం ఏదైనా యశ్ సినిమా టాక్సిక్.. సినిమా జూన్ కు వెళ్ళిపోయింది.

Sathya: నాగ చైతన్య చిత్రం వృషకర్మ లో సత్య లుక్‌

Sathya: నాగ చైతన్య చిత్రం వృషకర్మ లో సత్య లుక్‌సోషల్ మీడియాలో సినిమా అధికారిక హ్యాండిల్‌ని ఉపయోగించి, బాలాజీగా సత్య యొక్క ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసి, "టీం వృషకర్మ వారి బాలాజీ అకా సూపర్ టాలెంటెడ్ సత్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తోంది. వృషకర్మ రేపు, మార్చి 5, 2026న మధ్యాహ్నం 12:12 గంటలకు విడుదల అవుతుంది. ఉదయం 10:30 గంటల నుండి ప్రసాద్ PCX స్క్రీన్‌లో లాంచ్ ఈవెంట్ జరుగుతుంది."

Srinath: మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నిజాయితీగా తీసిన సినిమా: శ్రీనాథ్ మాగంటి

Srinath: మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్ నిజాయితీగా తీసిన సినిమా: శ్రీనాథ్ మాగంటిశ్రీనాథ్ మాగంటి హీరోగా బాల సతీష్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మెన్షన్ హౌస్ మల్లేష్’. గాయత్రి రమణ, సాయి కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్స్. కనకమేడల ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రాజేష్ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలలై టీజర్, ట్రైలర్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ చిత్రం మార్చి 6న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీరిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.

Anantha Sriram: యూత్ కి ఒక యాంథమ్ లాగా ఉండాలనే రై రై రారా. పాట రాశాం : అనంత శ్రీరామ్

Anantha Sriram: యూత్ కి ఒక యాంథమ్ లాగా ఉండాలనే రై రై రారా. పాట రాశాం : అనంత శ్రీరామ్రామ్ చరణ్ మ్యాసీవ్ మాస్ ఎక్స్‌ట్రావగాంజా 'పెద్ది' సెకండ్ సింగిల్ ‘రై రై రా రా’ పాట దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. రికార్డింగ్ బ్రేకింగ్ వ్యూస్ తో టాప్ వన్ లో ట్రెండ్ అవుతోంది. రామ్ చరణ్ గ్రేస్, చరిష్మా, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అందరినీ అలరిస్తున్నాయి. దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా అద్భుతమైన పిక్చరైజేషన్‌, ఏఆర్ రెహ్మాన్ మ్యూజిక్, అనంత శ్రీరామ్ లిరిక్స్, జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అన్నీ కలసి ఈ సాంగ్ వైరల్ హిట్ గా అదరగొట్టింది.

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌

Bandla Ganesh: ఓటీటీ వద్దని సాయి, నితిన్‌కు ఫోన్‌ చేసి థియేటర్‌లో చేయమని చెప్పా : బండ్ల గణేష్‌తమ్ముడు శివాజీ నాకు అత్యంత ఆప్తుడైన వ్యక్తి. యంగ్‌ బ్యాచ్‌ అంతా కలిసి ఓ మంచి సినిమాను చేశారు. అలీ అన్న శివాజీ సినిమా ఫంక్షన్‌కు వెళదాం రా అన్నాడు. వెంటనే ఆలోచించకుడా వచ్చాను. గతంలో శివాజీ నిర్మించిన సినిమాలతో పాటు ఆయనతో కలిసి నటించాను. ఇలాంటి పండగ వాతావరణం ఉన్న ఫంక్షన్‌లో పాల్గొనడం నాకు ఉత్సాహంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో ఎంతో మంది ప్రతిభ ఉన్న కమెడియన్స్‌ నటించారు. ఇంత మంది టాలెంటెడ్‌ ఆర్టిస్టులు ఒకే సినిమాలో కనిపించడం చాలా అరుదు. అది ఈసినిమాకు దక్కింది అని బ్రహ్మానందం అన్నారు.
