మెస్సీకి రూ.11కోట్ల విలువైన అరుదైన వాచ్ను బహుమతిగా ఇచ్చిన అనంత్ అంబానీ
అనంత్ అంబానీ ఫుట్బాల్ స్టార్ మెస్సీకి ఒక అల్ట్రా-రేర్ లగ్జరీ వాచ్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ వాచ్ కేవలం ప్రత్యేకమైనదే కాదు. చాలా అరుదైనది కూడా. ఈ వాచ్ పేరు ఆర్ఎం 003-వీ2 జీఎంటీ, టర్బిలియన్ ఏషియా ఎడిషన్. ఇది ప్రముఖ లగ్జరీ బ్రాండ్ రిచర్డ్ మిల్లేకి చెందింది.
దీని ధర అక్షరాలా రూ. 10.91 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ వాచ్ అంత స్పెషల్ ఎందుకు అంటే.. ఇలాంటి వాచీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 12 మాత్రమే తయారు చేశారు. అంటే ప్రపంచంలో ఈ వాచ్ ఉన్న అతికొద్ది మందిలో మెస్సీ ఒకరు.
ఈ రూ.11 కోట్ల వాచ్ బ్లాక్ కార్బన్ కేసింగ్తో లోపల ఉన్న మెకానిజం మొత్తం కనిపించేలా స్కెలెటనైజ్డ్ డయల్తో వుంటుంది. చాలా తక్కువ బరువు ఉండటం, చూడటానికి ఎంతో స్టైలిష్గా ఉండటం ఈ వాచ్ ప్రత్యేకత. కాగా.. కేవలం అనంత్ అంబానీ ఇచ్చిన వాచ్ మాత్రమే కాదు, మెస్సీ దగ్గర ఇప్పటికే కళ్ళు చెదిరే వాచ్ కలెక్షన్ ఉంది.