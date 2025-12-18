గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (12:12 IST)

మెస్సీకి రూ.11కోట్ల విలువైన అరుదైన వాచ్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చిన అనంత్ అంబానీ

అనంత్ అంబానీ ఫుట్‌బాల్ స్టార్ మెస్సీకి ఒక అల్ట్రా-రేర్ లగ్జరీ వాచ్‌ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. ఈ వాచ్ కేవలం ప్రత్యేకమైనదే కాదు. చాలా అరుదైనది కూడా. ఈ వాచ్ పేరు ఆర్ఎం 003-వీ2 జీఎంటీ, టర్బిలియన్ ఏషియా ఎడిషన్. ఇది ప్రముఖ లగ్జరీ బ్రాండ్ రిచర్డ్ మిల్లేకి చెందింది. 
 
దీని ధర అక్షరాలా రూ. 10.91 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ వాచ్ అంత స్పెషల్ ఎందుకు అంటే.. ఇలాంటి వాచీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 12 మాత్రమే తయారు చేశారు. అంటే ప్రపంచంలో ఈ వాచ్ ఉన్న అతికొద్ది మందిలో మెస్సీ ఒకరు. 
 
ఈ రూ.11 కోట్ల వాచ్ బ్లాక్ కార్బన్ కేసింగ్‌తో లోపల ఉన్న మెకానిజం మొత్తం కనిపించేలా స్కెలెటనైజ్డ్ డయల్‌తో వుంటుంది. చాలా తక్కువ బరువు ఉండటం, చూడటానికి ఎంతో స్టైలిష్‌గా ఉండటం ఈ వాచ్ ప్రత్యేకత. కాగా.. కేవలం అనంత్ అంబానీ ఇచ్చిన వాచ్ మాత్రమే కాదు, మెస్సీ దగ్గర ఇప్పటికే కళ్ళు చెదిరే వాచ్ కలెక్షన్ ఉంది.

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?

ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణీకులకు ఏమైంది?కొమరం భీమ్-ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని కెరమెరి మండలంలో గురువారం ఒక ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన ఘటనలో దాదాపు 30 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఆదిలాబాద్ డిపోకు చెందిన ఈ బస్సు పరాండోలి నుండి ఆదిలాబాద్ వెళ్తుండగా, పరాండోలి ఘాట్ సెక్షన్‌లో అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కకు దూసుకెళ్లి సమీపంలోని పత్తి పొలంలోకి దూసుకెళ్లింది.

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లు

Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లుపర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగులో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రధాన నదీ, బ్యాక్‌వాటర్ ప్రాంతాలలో అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్ క్రూయిజ్‌లను ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్య తీసుకుంది. విజయవాడలోని బెర్మ్ పార్క్ ప్రాంతంలో, బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్‌వాటర్స్‌లో పర్యాటకుల కోసం ఐదు అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్లను నడపడానికి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ముందుకు వచ్చారు.

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

Coldwave: తెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు- హైదరాబాద్‌లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుతెలంగాణలో తీవ్రమైన చలిగాలులు తిరిగి వీయడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఒక్కసారిగా పడిపోయాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ సీజన్‌లోనే అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు గడ్డకట్టే స్థాయికి దగ్గరగా పడిపోగా, ఉత్తర తెలంగాణ అత్యంత శీతల ప్రాంతంగా నిలిచింది. హైదరాబాద్ శివారు ప్రాంతాల్లోని మొయినాబాద్‌లో అత్యంత చల్లగా 6.5°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఇబ్రహీంపట్నంలో 7.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైంది. ఇది చలి తీవ్రతను తెలియజేస్తోంది.

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)

ఏనుగుతో సెల్ఫీ కోసం ప్రయత్నం, తొక్కి చంపేసింది (video)అటవీ ప్రాంతంలో ఓ ఏనుగుతో సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు కొందరు ప్రయత్నించిన ఘటన తీవ్ర విషాదానికి దారి తీసింది. సెల్ఫీల కోసం ప్రయత్నించిన వారిని ఏనుగు వెంబడించింది. ఈ క్రమంలో ఓ వ్యక్తిని అత్యంత దారుణంగా తొక్కి చంపేసింది. ఆ భీతావహ పరిస్థితిని చూసిన మిగిలినవారు ప్రాణభయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఈ ఘటన ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని రాంఘర్‌లో చోటుచేసుకున్నది. క్రూర మృగాలకు దూరంగా వుండాలని అటవీశాఖ అధికారులు ఎంతగా చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వాటితో చెలగాటమాడి ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు. కొంతమంది ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు.

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లు

కస్టడీ కేసు: ఆర్ఆర్ఆర్‌‌ను సస్పెండ్ చేయండి.. సునీల్ కుమార్ ఎక్స్‌లో కామెంట్లురఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీ కేసులో మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి పివి సునీల్ కుమార్‌ను ఇటీవల ప్రశ్నించారు. ఈ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేస్తున్న సిట్ గుంటూరులోని సిసిఎస్‌లో కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా ఆయనను విచారించింది. కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు తాను థర్డ్ డిగ్రీ హింసను ఎదుర్కొన్నానని ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన ఆరోపణతో ఈ కేసు ముడిపడి ఉంది. మే 14, 2021న అరెస్టు చేసిన తర్వాత తీవ్ర శారీరక దాడి, తనపై హత్యాయత్నం జరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి పోలీసులు ఆర్ఆర్ఆర్‌ను ఐపిసి సెక్షన్ 124ఎ కింద దేశద్రోహం ఆరోపణలపై హైదరాబాద్‌లో అరెస్టు చేశారు.

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్

మీ అభిమానం ఉన్నంతవరకు నన్ను ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు : మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ నటిస్తున్న కొత్త సినిమా డేవిడ్ రెడ్డి. వెంకట్ రెడ్డి, భరత్ మోటుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ హనుమ రెడ్డి యక్కంటి రూపొందిస్తున్నారు. బ్రిటీష్ కాలం నాటి బ్యాక్ డ్రాప్ తో ఇంటెన్స్ యాక్షన్ డ్రామా కథతో భారీ పాన్ ఇండియా చిత్రంగా తెరకెక్కనుంది. మారియా ర్యబోషప్క హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండి

Prabhas: రాజా సాబ్ నుంచి సహన సహన..సింగిల్ రిలీజ్ - సంక్రాంతిసందడి కి రెడీగా వుండండిరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, డైరెక్టర్ మారుతి, పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న క్రేజీ మూవీ "రాజా సాబ్". హారర్ కామెడీ జానర్ లో తెరకెక్కిస్తున్నారు టీజీ విశ్వప్రసాద్. కృతి ప్రసాద్. మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. సంక్రాంతి సందడిని రెట్టింపు చేసేందుకు జనవరి 9న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు "రాజా సాబ్" సినిమా నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'సహన సహన..' రిలీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ లోని ఓ మాల్ లో ఈ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ రెబల్ ఫ్యాన్స్, ప్రేక్షకుల సందడి మధ్య గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?

జబర్దస్త్ నుంచి అందుకే వచ్చేశాను.. రష్మీ-సుధీర్ లవ్ ట్రాక్ గురించి చమ్మక్ చంద్ర ఏమన్నారు?జబర్దస్త్ షో గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ షోలో పాల్గొనే సుధీర్-రష్మీ గౌతమ్ లవ్ ట్రాక్‌పై చమ్మక్ చంద్ర స్పందించారు. వాళ్లిద్దరి మధ్య ఏదేదో వుందని రాస్తున్నారు. అది షో కోసం మాత్రమేనని చమ్మక్ చంద్ర క్లారిటీ ఇచ్చారు. సుధీర్ లైఫ్ సుధీర్‌ది, రష్మీ లైఫ్ రష్మీదే. ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే వాళ్ల మధ్య ఓ బాండ్ క్రియేట్ చేశారు. బయట వినిపించే రూమర్స్‌కు, తెరపై కనిపించేదానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ విషయాన్ని వాళ్లే ఎన్నోసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చారంటూ స్పష్టత ఇచ్చారు చమ్మక్ చంద్ర. అలాగే జబర్దస్త్ నుంచి బయటికి రావడానికి గల కారణాన్ని చమ్మక్ చంద్ర తెలిపారు.

Vaishnavi: పురుష: నుంచి హీరోయిన్ వైష్ణవి పాత్ర ఫస్ట్ లుక్

Vaishnavi: పురుష: నుంచి హీరోయిన్ వైష్ణవి పాత్ర ఫస్ట్ లుక్‘పురుష:’ టీం మాత్రం కేవలం కాన్సెప్ట్ పోస్టర్లు, ట్యాగ్ లైన్స్, ఇంట్రడక్షన్ పోస్టర్లతోనే అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నారు. బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాకు వీరు వులవల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఛాంపియన్ కథ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా అనిపించింది : అనస్వర రాజన్

ఛాంపియన్ కథ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా అనిపించింది : అనస్వర రాజన్స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్' ఆసక్తికరమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
