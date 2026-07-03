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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (14:19 IST)

ఆంధ్రా స్కేటర్ అదరగొట్టాడుగా.. నేషనల్ ఛాంపియన్‌లో స్వర్ణం

Andhra Skater
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:12 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (14:19 IST)
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Andhra Skater
డెహ్రాడూన్‌లో జరిగిన 21వ జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్-2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన మెరుగుపాల హాసిష్ అండర్-16 లెవల్-9 ఇంటర్మీడియట్ నోవిస్ విభాగంలో స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు. 
 
ఐస్ స్కేటింగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో జూన్ 25 నుండి జూన్ 30 వరకు హిమాద్రి ఐస్ స్కేటింగ్ రింక్‌లో జరిగిన ఈ పోటీలలో దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో హాసిష్ 26.95 పాయింట్ల స్కోరుతో విజేతగా నిలిచి, తన విభాగంలో జాతీయ ఛాంపియన్‌గా అవతరించారు.
 
అలాగే డెహ్రాడూన్‌లో జరిగిన 21వ జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026లో, ఇంటర్మీడియట్ నోవిస్ ఉమెన్ (జూనియర్స్) విభాగంలో మంగళగిరికి చెందిన జెస్సీ రాజ్ మాత్రాపు రజతపతకం సాధించింది. 
 
అలాగే ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2026లో, కేటగిరీ 7 కబ్స్ ఫ్రీ స్కేటింగ్ విభాగంలో విశాఖపట్నానికి చెందిన డాకూరి వెంకట పశ్యత్ రజత పతకం సాధించాడు. ఇలా జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన తెలుగు తేజాలకు నెట్టింట అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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సెల్వి

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