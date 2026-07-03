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ఆంధ్రా స్కేటర్ అదరగొట్టాడుగా.. నేషనల్ ఛాంపియన్లో స్వర్ణం
డెహ్రాడూన్లో జరిగిన 21వ జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్-2026లో, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మెరుగుపాల హాసిష్ అండర్-16 లెవల్-9 ఇంటర్మీడియట్ నోవిస్ విభాగంలో స్వర్ణ పతకాన్ని గెలుచుకున్నారు.
Andhra Skater
ఐస్ స్కేటింగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో జూన్ 25 నుండి జూన్ 30 వరకు హిమాద్రి ఐస్ స్కేటింగ్ రింక్లో జరిగిన ఈ పోటీలలో దేశవ్యాప్తంగా అనేకమంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. ఇందులో హాసిష్ 26.95 పాయింట్ల స్కోరుతో విజేతగా నిలిచి, తన విభాగంలో జాతీయ ఛాంపియన్గా అవతరించారు.
అలాగే డెహ్రాడూన్లో జరిగిన 21వ జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో, ఇంటర్మీడియట్ నోవిస్ ఉమెన్ (జూనియర్స్) విభాగంలో మంగళగిరికి చెందిన జెస్సీ రాజ్ మాత్రాపు రజతపతకం సాధించింది.
అలాగే ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2026లో, కేటగిరీ 7 కబ్స్ ఫ్రీ స్కేటింగ్ విభాగంలో విశాఖపట్నానికి చెందిన డాకూరి వెంకట పశ్యత్ రజత పతకం సాధించాడు. ఇలా జాతీయ ఐస్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఛాంపియన్లుగా నిలిచిన తెలుగు తేజాలకు నెట్టింట అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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బండి భగీరథ్ బెయిల్ పిటిషన్: జూలై 8కి వాయిదా వేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు
ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ (పోక్సో) చట్టం కింద నమోదైన కేసులో బండి భగీరథ్ దాఖలు చేసిన బెయిల్ పిటిషన్పై విచారణను తెలంగాణ హైకోర్టు జూలై 8కి వాయిదా వేసింది. సాయి భగీరథ్ అని కూడా పిలువబడే బండి భగీరథ్, పోక్సో చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహిత (బీఎన్ఎస్) నిబంధనల కింద విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు. గతంలో ఆయన చంచల్గూడ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.
12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడి గుర్తింపు
తెలంగాణలో 12 రోజుల క్రితం అపహరణకు గురైన మూడేళ్ల బాలుడిని ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (జీఆర్పీ), రైల్వే రక్షణ దళం (ఆర్పీఎఫ్) రక్షించి, గురువారం అతని కుటుంబానికి అప్పగించారు. బాలుడిని తిరిగి పొందిన తర్వాత అతని తల్లి, అతను అపహరణకు గురైనప్పటి నుండి తాము ఒక్క క్షణం కూడా నిద్రపోలేదని పేర్కొన్నారు. ఖమ్మం జిల్లాలోని తమ స్వగ్రామానికి వెళ్లేందుకు రైలు ఎక్కే ఉద్దేశంతో జూన్ 20 రాత్రి బాలుడిని అతని అమ్మమ్మ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకురాగా, అక్కడ అతను అపహరణకు గురయ్యాడని పోలీసులు తెలిపారు.
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పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు ప్రశ్న రావణ్ అరెస్ట్.. ఇదేంటని ప్రశ్నించిన ప్రకాష్ రాజ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడంతో ప్రముఖ యూట్యూబర్ ప్రశ్న రావణ్ను అరెస్ట్ చేశారు. మచిలీపట్నం 31వ డివిజన్ జనసేన ఇన్ఛార్జ్ ఉడుముల బుజ్జి ఇచ్చిన రాతపూర్వక ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు అతనిని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నిందితుడు ప్రశ్న రావణ్ను కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. ఇకపోతే.. ప్రశ్న రావణ్ తరలింపు నేపథ్యంలో ఇనకుదురు పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద పోలీసుల కఠిన ఆంక్షలు విధించారు. స్టేషన్ ప్రధాన గేట్లు మూసివేసి భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
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బేబీ బంప్తో సమంత వర్కౌట్: లాస్ట్ డిసెంబరులో పెళ్లి.. ఈ డిసెంబరులో కాన్పు (video)
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత తన బేబీ బంప్తో చేసిన వర్కౌట్ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. జూన్ ఫెయిరీ టేల్లా గడిచింది.. అంటూ జూన్ మెమరీస్ను సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేసింది. ఆమె పోస్ట్కు నటి అనన్య పాండే స్పందిస్తూ సామ్ అని కామెంట్ చేసింది. సమంత షేర్ చేసిన ఫొటోల్లో సంప్రదాయ దుస్తుల్లో ఉన్న చిత్రాలు, పెంపుడు శునకాలతో గడిపిన క్షణాలు, ప్రకృతి అందాలు, వెల్నెస్ ట్రిప్, ఇష్టమైన పుస్తకాలు, రోజువారీ జీవితంలోని మధుర క్షణాలు కనిపించాయి. కొన్ని ఫొటోల్లో ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు కూడా కనిపించారు. ఇంకా జిమ్లో వర్కౌట్ చేసే ఫోటోలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
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Nagabandham Review: సనాతన ధర్మం కోసం తీసినా ఆకట్టుకోని నాగబంధం మూవీ రివ్యూ
పెదకాపు` ఫేమ్ విరాట్ కర్ణ హీరోగా నటించిన చిత్రం నాగబంధం. కార్తికేయ చిత్ర నిర్మాత అభిషేక్ నామా దర్శకుడిగా మారిన చిత్రమిది. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్ హీరోయిన్లుగా నటించగా, నిక్ స్టూడియోస్, అభిషేక్ పిక్చర్స్ పతాకాలపై కిశోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి నిర్మించారు. జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ, రామచంద్రరాజు, అనసూయ తదితరులు నటించారు. నేడు శుక్రవారం (జులై 3న) సినిమా విడుదలైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.