దామినేడులో క్రీడా నగరం.. 28.37 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

తిరుపతి సమీపంలోని దామినేడులో జాతీయ ప్రమాణాలతో క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ (SAAP)కు 28.37 ఎకరాల భూమిని కేటాయిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తిరుపతిలో క్రీడలను ప్రోత్సహించడానికి భూమి అవసరం గురించి శాప్ ఛైర్మన్ ఎ. రవి నాయుడు గతంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు తెలియజేశారు. ఈ అభ్యర్థనపై స్పందించి ప్రభుత్వం శుక్రవారం జీఓ నెం. 490ని విడుదల చేసింది. ఉత్తర్వుల ప్రకారం, తిరుపతి రూరల్ మండలం, దామినేడు గ్రామంలోని సర్వే నంబర్లు 193-8, 193-9, సమీప ప్రాంతాలలోని భూమిని జాతీయ ప్రమాణాల మౌలిక సదుపాయాలతో ఒక క్రీడా నగరాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కేటాయిస్తున్నారు. ప్రతిపాదిత క్రీడా నగరానికి భూమిని ఆమోదించినందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్, రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోని ఇతర సభ్యులకు రవి నాయుడు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం రాబోయే సంవత్సరాల్లో తిరుపతిని ఒక ప్రధాన క్రీడా కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయడానికి సహాయపడుతుందని ఎస్ఏఏపీ ఛైర్మన్ అన్నారు. మౌలిక సదుపాయాల నిర్మాణ పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని ఆయన తెలిపారు.