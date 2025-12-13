శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 13 డిశెంబరు 2025 (15:03 IST)

దామినేడులో క్రీడా నగరం.. 28.37 ఎకరాల భూమి కేటాయింపుకు గ్రీన్ సిగ్నల్

  

Black Magic: క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడని 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని హత్య చేశారు..

Black Magic: క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడని 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని హత్య చేశారు..నిర్మల్ జిల్లాలో క్షుద్రపూజలు చేస్తున్నాడనే ఆరోపణలతో ఒక 55 ఏళ్ల వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే కడెం మండలం, ఉడుంపూర్ పంచాయతీ పరిధిలోని గాంధీ గోపాల్‌పూర్ గ్రామానికి చెందిన దేశినేని భీమయ్య అనే వ్యక్తిని డిసెంబర్ 10వ తేదీ రాత్రి హత్య చేశారు. అదే గ్రామానికి చెందిన ముత్తి నరేష్ (21), అతని అన్న మల్లేష్ (23) అనే ఇద్దరు నిందితులు భీమయ్యను హత్య చేసి, సాక్ష్యాలు లేకుండా చేయడానికి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో అతని మృతదేహాన్ని కాల్చివేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయి.

హామీ ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో నెరవేర్చిన పవన్.. రూ.6.2 కోట్ల నిధులు మంజూరు (video)

హామీ ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో నెరవేర్చిన పవన్.. రూ.6.2 కోట్ల నిధులు మంజూరు (video)ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వద్దకు ఒక సమస్య వెళితే దానికి తక్షణ పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆయన ఏదైనా హామీ ఇస్తే గంటల వ్యవధిలో నెరవేరుతుంది. ఈ తరహా సదాభిప్రాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఇపుడు క్రమక్రమంగా నెలకొంటోంది.

భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..

భార్యను హత్య చేసి స్టేటస్ పెట్టాడు.. ఆపై ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు..తెలంగాణలో ఘోరం జరిగింది. భార్య, కుమార్తె తనను వేధిస్తున్నారని.. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురై భార్యను హత్య చేశాడు ఓ వ్యక్తి. భార్యను హత్య చేసిన విషయాన్ని వాట్సాప్ స్టేటస్‌లో పెట్టాడు. అనంతరం తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కాగా గణపురం మండలం సీతారాంపురం గ్రామానికి చెందిన బాలాజీ రామాచారి (50) తన భార్య సంధ్య (42)ను హత్య చేసి.. అనంతరం తానే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టు

ఇలాంటి కుర్రోళ్లకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాలి.. జైలులో కొద్ది రోజులు ఉంచాల్సిందే... సుప్రీంకోర్టునిర్లక్ష్యపూరితంగా వాహనాలు నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలకు, ఇతరుల మృతులకు కారణభూతులవుతున్న యువకులకు తగిన గుణపాఠం నేర్పాల్సిందేనని సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇలాంటి వ్యక్తులను కొద్ది రోజుల పాటు జైలులో ఉంచాల్సిందేనని స్పష్టం చేసింది.

పొరుగింటి పిల్లాడితో గొడవపడుతున్న కొడుకు.. తలను రోడ్డుకేసి కొట్టిన సవతి తండ్రి...

పొరుగింటి పిల్లాడితో గొడవపడుతున్న కొడుకు.. తలను రోడ్డుకేసి కొట్టిన సవతి తండ్రి...హైదరాబాద్ నగరంలోని చాంద్రాయణగుట్టలో దారుణం జరిగింది. పక్కింటి పిల్లలతో తరచూ గొడవపడుతున్నాడనే కోపంతో తమ పదేళ్ళ కుమారుడిని సవతి తండ్రి అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేశాడు. బాలుడి తలను రోడ్డుకేసి బాదంతో తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. దీంతో ఆస్పత్రికి తరలించగా, చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?

Bigg Boss Telugu 9: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9.. ఈ షో విజేత ఎవరంటే?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఈ షో విజేతగా నిలవడానికి తన ప్రయత్నాలలో ఏ అవకాశాన్నీ వదిలిపెట్టడం లేదు. టికెట్ టు ఫినాలే కోసం జరిగిన ఒక టాస్క్‌లో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనుజ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడ్డారు. సాధారణంగా, ఇలాంటి టాస్క్‌లలో ఒకరు మాత్రమే గెలిచి ఫినాలేకు నేరుగా ప్రవేశం పొందుతారు. మొదటిసారిగా, షో నిర్వాహకులు రెండవ ఫినాలే టికెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు.

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)

Rajinikanth Birthday Special: సూపర్ స్టార్ 75వ పుట్టిన రోజు.. 50ఏళ్ల సినీ కెరీర్ ప్రస్థానం (video)సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు నేడు పుట్టినరోజు. 75వ పుట్టిన రోజు జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌లోని ఉత్తమ సినిమాలు ఓటీటీల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. రజినీకాంత్ కెరీర్‌లో ఓ టర్నింగ్ పాయింట్ బాషా మూవీ. అప్పట్లో అదో సంచలనం. అందులో రెండు యాంగిల్స్ ఉన్న పాత్రల్లో తలైవా అదరగొట్టారు. బాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్లే అని డైలాగ్ ఎవర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా జనవరి 15, 1995లో రిలీజైంది. అలాగే రజినీకాంత్ సినిమా ముత్తుకు ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌లో క్రేజ్ వుంది. ఇందులోని సాంగ్స్, డైలాగ్స్ ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ముత్తు సినిమా 1995, అక్టోబర్ 23న విడుదలైంది.

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూ

Akhanda 2 Review,అఖండ 2 తాండవం.. హిట్టా. ఫట్టా? అఖండ 2 రివ్యూనందమూరి బాలకృష్ణ సినిమా అఖండ 2 తాండవం 11 వ తేదీ రాత్రి ప్రేమిర్స్ వేశారు. ఈ సినిమాలో సంయుక్త ఓ పాత్రలో నటించింది. బాలకృష్ణ రెండు పాత్రలు పోషించారు. అఖండ సినిమాలో చేసినట్లే ఇందులోనూ ఎం. ఎల్. ఏ. గా, అఘోరా గా చేశారు. 12 వ తేదీన విడుదల అయినా ఈ సినిమా ఎలా ఉందొ చూద్దాం.

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడి

దక్షిణాదిలో జియో హాట్‌స్టార్ రూ.4 వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడిదక్షిణ భారత మీడియా, వినోద పరిశ్రమలో ఒక కీలకమైన ఘట్టానికి శ్రీకారం చుట్టింది జియో హాట్ స్టార్. దక్షిణాదిలో సృజనాత్మకతను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా జియోహాట్‌స్టార్ తన మాతృ సంస్థ జియోస్టార్ రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలలో ₹4,000 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. చెన్నైలో మంగళవారం సాయంత్రం జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్లో గౌరవనీయ తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఉదయనిధి స్టాలిన్, తమిళ భాషాభివృద్ధి, సమాచార శాఖ మంత్రి ఎంపి స్వామినాథన్, గౌరవనీయ పార్లమెంటు సభ్యులు పద్మభూషణ్ శ్రీ కమల్ హాసన్, ఇంకా దక్షిణాది సినీ, బుల్లితెర పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్

Peddi: పెద్ది కొత్త షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభం, మార్చి 27న రిలీజ్మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ రస్టిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌ 'పెద్ది' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లు, ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, ఫస్ట్ సింగిల్ 'చికిరి చికిరి'తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. రామ్ చరణ్ ట్రేడ్‌మార్క్ మెగా గ్రేస్, ఉర్రూతలూగించే స్క్రీన్ ప్రజెన్స్‌ తో ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ గా మారింది.
