Neeraj Yadav.. ఆసియా పారా గేమ్స్: స్వర్ణ పతక విజేత నీరజ్ యాదవ్ ఆత్మహత్య
మూడుసార్లు ఆసియా పారా గేమ్స్ జావెలిన్ త్రో ఛాంపియన్ నీరజ్ యాదవ్ మంగళవారం తన ఫ్లాట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని జాతీయ పారా-అథ్లెటిక్స్ ప్రధాన కోచ్ ఎస్. సత్యనారాయణ ఐఏఎన్ఎస్కు ధృవీకరించారు.
Asian Para Games
అవును, నీరజ్ తన ఫ్లాట్లో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించాడు. ఇది అత్యంత దురదృష్టకరం, విషాదకరం. ఈ తీవ్రమైన చర్య వెనుక గల కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని సత్యనారాయణ బుధవారం తెలిపారు. ఉత్తర ప్రదేశ్కు చెందిన నీరజ్, భారతదేశపు ప్రతిభావంతులైన పారా అథ్లెట్లలో ఒకరు. సుమారు ఏడేళ్లపాటు వీల్చైర్ టెన్నిస్ ఆడిన తర్వాత, అతను 2015లో తన అథ్లెటిక్స్ కెరీర్ను ప్రారంభించాడు.
2016లో ఫజ్జా గ్రాండ్ ప్రిక్స్లో పురుషుల షాట్పుట్, డిస్కస్ ఎఫ్55 ఈవెంట్లో అతను రజత పతకం గెలుచుకున్నాడు. 2018 ఆసియా పారా గేమ్స్లో, అతను 29.84 మీటర్ల ఆసియా రికార్డుతో స్వర్ణ పతకం సాధించాడు.
అక్టోబర్ 2023లో చైనాలోని హాంగ్జౌలో జరిగిన 2022 ఆసియా పారా గేమ్స్లో నీరజ్ రెండు స్వర్ణ పతకాలు గెలుచుకున్నాడు. F54/55/56 విభాగంలో డిస్కస్ త్రోలో స్వర్ణం, పురుషుల F55 కేటగిరీలో జావెలిన్లో స్వర్ణం సాధించాడు. 2022లో, మొరాకోలో జరిగిన మారకేష్ పారా అథ్లెటిక్స్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్లో కొత్త భారత జాతీయ రికార్డుతో స్వర్ణం గెలుచుకున్నాడు. పుట్టినప్పటి నుంచే నీరజ్కు ఇది ఒక పరీక్షలాంటిది.
ఏడేళ్ల వయసులో పోలియో వ్యాధి నిర్ధారణ అయినప్పటి నుండి, వీల్చైర్ అతనికి నిరంతర తోడుగా ఉంది. సుమారు ఏడేళ్లపాటు వీల్చైర్ టెన్నిస్ ఆడిన తర్వాత, అతను 2015లో తన అథ్లెటిక్స్ కెరీర్ను ప్రారంభించాడు. తక్కువ సమయంలోనే నీరజ్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు, త్వరలోనే భారత జట్టులో స్థానం సంపాదించాడు.
కానీ, ఇండోనేషియా 2018 ఆసియా పారా గేమ్స్లో జావెలిన్ F55 విభాగంలో సాధించిన స్వర్ణ పతకమే అతనికి తగిన గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2015 ఢిల్లీ స్టేట్ అథ్లెటిక్స్ మీట్లో షాట్పుట్, జావెలిన్, డిస్కస్ ఈవెంట్లలో స్వర్ణ పతకాలు సాధించడంతో అతనికి గొప్ప అవకాశం లభించింది.