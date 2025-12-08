భారతదేశంలో అతిపెద్ద, అత్యంత రేటింగ్ పొందిన ఫుట్బాల్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో ఒకటైన భైచుంగ్ భూటియా ఫుట్బాల్ స్కూల్స్(BBFS), భారతదేశం అంతటా ఉన్న ప్రసిద్ధ బోర్డింగ్ పాఠశాలలతో కలిసి సంస్థ యొక్క ప్రధాన హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ఫుట్బాల్ శిక్షణ, విద్యా పాఠ్యాంశమైన BBFS రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ కోసం ప్రతిభావంతులైన యువ విద్యార్థి-అథ్లెట్లను గుర్తించడానికి హైదరాబాద్లో స్కౌటింగ్ ట్రయల్స్ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ట్రయల్స్ 2025 డిసెంబర్ 14 ఆదివారం హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని ది లీగ్ ఫెసిలిటీలో జరుగుతాయి, పాల్గొనేవారు ఉదయం 10:00 గంటలకు రిపోర్ట్ చేయాలి. 2010, 2016 మధ్య జన్మించిన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు పాల్గొనడానికి అర్హులు.
ట్రయల్స్కు హాజరయ్యే పాల్గొనేవారు ధృవీకరణ కోసం చెల్లుబాటు అయ్యే ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డును తీసుకెళ్లాలి. వారు జెర్సీలు, షార్ట్స్, ఫుట్బాల్ బూట్లు, షిన్ గార్డ్లతో సహా పూర్తి ఫుట్బాల్ దుస్తులలో రిపోర్ట్ చేయాలి, ఇవి పాల్గొనడానికి తప్పనిసరి. ట్రయల్ సెషన్లో అధిక-తీవ్రత కార్యకలాపాలు ఉంటాయి కాబట్టి అథ్లెట్లు వ్యక్తిగత హైడ్రేషన్ ప్యాక్ లేదా వాటర్ బాటిల్ను కూడా తీసుకురావాలి. BBFS యొక్క అధికారిక క్రీడా అభ్యాసం, భాగస్వామ్య వేదిక అయిన Enjogo యాప్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్లను ఆన్లైన్లో పూర్తి చేయవచ్చు.
ఈ చొరవపై తన ఆలోచనలను వ్యక్తం చేస్తూ, BBFS సహ వ్యవస్థాపకుడు, భారతదేశంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ ఫుట్బాల్ ఐకాన్లలో ఒకరైన భైచుంగ్ భూటియా ఇలా అన్నారు, ఈ ట్రయల్స్ తమ విద్యా ప్రయాణంలో రాజీ పడకుండా ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ను కొనసాగించాలని కలలు కనే యువ ఆటగాళ్లకు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. నిబద్ధత కలిగిన విద్యార్థి-అథ్లెట్లను గుర్తించి, వారు నేర్చుకోవడానికి, శిక్షణ ఇవ్వడానికి, రాణించడానికి అవసరమైన వాతావరణం, శిక్షణ, సంస్కృతిని అందించడం మా లక్ష్యం. BBFS రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ ప్రతిభావంతులైన యువతకు సమగ్రంగా ఎదగడానికి మరియు క్రీడ యొక్క ఉన్నత స్థాయిలకు సిద్ధం కావడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.
సంవత్సరాలుగా, BBFS ప్రతిభ పైప్లైన్ బలంగా ఉన్న భారతదేశం అంతటా ప్రధాన ప్రాంతాలను కవర్ చేసే సీనియర్ లైసెన్స్ పొందిన కోచ్లతో కూడిన నిర్మాణాత్మక స్కౌటింగ్ నెట్వర్క్ను నిర్మించింది. ఈ పెద్ద ఎత్తున ప్రతిభ వేట ఔత్సాహిక ఆటగాళ్లకు జాతీయ వేదికపై తమ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.భారతదేశంలో అతిపెద్ద, అత్యంత రేటింగ్ పొందిన ఫుట్బాల్ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో ఒకటైన భైచుంగ్ భూటియా ఫుట్బాల్ స్కూల్స్, భారతదేశం అంతటా ఉన్న ప్రసిద్ధ బోర్డింగ్ పాఠశాలలతో కలిసి సంస్థ యొక్క ప్రధాన హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ఫుట్బాల్ శిక్షణ మరియు విద్యా పాఠ్యాంశమైన BBFS రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ కోసం ప్రతిభావంతులైన యువ విద్యార్థి-అథ్లెట్లను గుర్తించడానికి హైదరాబాద్లో స్కౌటింగ్ ట్రయల్స్ను నిర్వహిస్తుంది. ఈ ట్రయల్స్ 2025 డిసెంబర్ 14 ఆదివారం హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని ది లీగ్ ఫెసిలిటీలో జరుగుతాయి, పాల్గొనేవారు ఉదయం 10:00 గంటలకు రిపోర్ట్ చేయాలి. 2010 మరియు 2016 మధ్య జన్మించిన ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు పాల్గొనడానికి అర్హులు.
సంవత్సరాలుగా, BBFS ప్రతిభ పైప్లైన్ బలంగా ఉన్న భారతదేశం అంతటా ప్రధాన ప్రాంతాలను కవర్ చేసే సీనియర్ లైసెన్స్ పొందిన కోచ్లతో కూడిన నిర్మాణాత్మక స్కౌటింగ్ నెట్వర్క్ను నిర్మించింది. ఈ పెద్ద ఎత్తున ప్రతిభ వేట ఔత్సాహిక ఆటగాళ్లకు జాతీయ వేదికపై తమ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉందని నిర్ధారిస్తుంది.
BBFS రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ దీర్ఘకాలిక ఆటగాళ్ల అభివృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి రూపొందించబడిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుట్బాల్-అండ్-అకాడెమిక్స్ మోడల్ను అందిస్తుంది. అగ్రశ్రేణి గ్లోబల్ అకాడమీల ప్రమాణాలను ప్రతిబింబించేలా రూపొందించబడిన ఈ కార్యక్రమం, అనుభవజ్ఞులైన విద్యావేత్తలు మరియు సమన్వయకర్తల పర్యవేక్షణలో ఉన్నత ఫుట్బాల్ శిక్షణను అధికారిక పాఠశాల విద్యతో మిళితం చేస్తుంది. అథ్లెట్లు ఏడాది పొడవునా షెడ్యూల్ను అనుసరిస్తారు, ఇందులో సాంకేతిక మరియు వ్యూహాత్మక శిక్షణ, బలం మరియు కండిషనింగ్, పోషకాహార ప్రణాళిక మరియు రాష్ట్ర మరియు జాతీయ స్థాయిలో పోటీ టోర్నమెంట్లలో పాల్గొనడం వంటివి ఉంటాయి. ప్రతి క్రీడాకారుడు వారి బలాలు, అంతరాలు మరియు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా వ్యక్తిగత అభివృద్ధి ప్రణాళిక (IDP) ద్వారా మార్గనిర్దేశం చేయబడతాడు, పనితీరు, క్రమశిక్షణ మరియు వ్యక్తిగత వృద్ధిపై దృష్టి సారించే సాధారణ మార్గదర్శక సెషన్ల ద్వారా మద్దతు ఇవ్వబడుతుంది. ఈ నిర్మాణాత్మక వాతావరణం క్రమశిక్షణ, స్థితిస్థాపకత, జట్టుకృషి మరియు నాయకత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది, యువ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారులు సమగ్రంగా ఎదగడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
రాబోయే ట్రయల్స్ విద్యార్థి-అథ్లెట్లకు BBFS యొక్క సీనియర్ రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ కోచ్లకు వారి సామర్థ్యాలను నేరుగా ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని అందిస్తాయి, వారు సాంకేతిక, శారీరక, వ్యూహాత్మక మరియు మానసిక పారామితులలో ప్రతిభను అంచనా వేస్తారు. నిర్మాణాత్మక కసరత్తులు మరియు మ్యాచ్-ప్లే అసెస్మెంట్ల ద్వారా, ఆటగాళ్ళు తమ వయస్సు వర్గాలలో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనకారులతో తమను తాము బెంచ్మార్క్ చేసుకోగలుగుతారు. ట్రయల్స్లో పాల్గొనే విద్యార్థులు BBFS రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ యొక్క ప్రొఫెషనల్ పాత్వేలో చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇది ప్రొఫెషనల్ క్లబ్లు, జాతీయ వయస్సు-సమూహ జట్లు మరియు విశ్వవిద్యాలయ కార్యక్రమాల వంటి మార్గాల ద్వారా ఫుట్బాల్లో భవిష్యత్తు కెరీర్లకు మద్దతు ఇచ్చే వేదిక.
భారతదేశంలో ఫుట్బాల్ వేగంగా విస్తరిస్తున్న సమయంలో, యువ ఆటగాళ్లకు మరింత నిర్మాణాత్మక మార్గాలు ఉద్భవిస్తున్న సమయంలో ఈ ట్రయల్స్ వస్తున్నాయి. వేలాది మంది ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వడం, నైపుణ్యం పెంచే కోచ్లు మరియు దాని నివాస మరియు నివాసేతర కార్యక్రమాల ద్వారా దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి అవకాశాలను అందించడం ద్వారా BBFS ఈ ప్రకృతి దృశ్యాన్ని రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంది. క్రీడా నైపుణ్యం మరియు విద్యా వృద్ధి రెండింటికీ మద్దతు ఇచ్చే బలమైన పునాదిని విద్యార్థి-అథ్లెట్లకు అందించడానికి సంస్థ కట్టుబడి ఉంది.