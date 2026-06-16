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ఫిఫా వరల్డ్ కప్.. రాత్రికి రాత్రే హీరో అయిన గోల్ కీపర్ కాబో వెర్డే
ఫిఫా వరల్డ్ కప్లో భాగంగా స్పెయిన్తో సోమవారం నాడు జరిగిన మ్యాచ్ 0-0తో డ్రాగా ముగిసిన తర్వాత, కాబో వెర్డే గోల్కీపర్ వోజిన్హా భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. ప్రపంచ కప్ ప్రారంభ మ్యాచ్లో యూరోపియన్ ఛాంపియన్లకు విజయం దక్కకుండా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసిన ఈ 40 ఏళ్ల ఆటగాడిని అతని సహచర ఆటగాళ్లు చుట్టుముట్టి అభినందించారు. ఈ క్రమంలోనే అతను సోషల్ మీడియాలోనూ సంచలనం సృష్టించాడు. ఈ సందర్భంగా అతను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యాడని కాబో వెర్డే మేనేజర్ బుబిస్టా పేర్కొన్నారు.
ఎంతో అనుభవజ్ఞుడైన ఆటగాడైన వోజిన్హా ఈ ప్రపంచ స్థాయి వేదికపైకి చేరడానికి ఇన్నేళ్లుగా ఎంతో శ్రమించాడు. అతని కన్నీళ్లు అతని పట్టుదలకు దృఢ సంకల్పానికి నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇకపోతే.. నాలుగేళ్ల క్రితం ఖతార్లో జరిగిన టోర్నమెంట్లో స్పెయిన్ జట్టు కోస్టా రికాపై 7-0 తేడాతో ఘనవిజయం సాధించి తన ప్రస్థానాన్ని మొదలుపెట్టింది.
ఈసారి పోటీలో తమకు తొలిసారిగా ప్రపంచకప్లో అడుగుపెడుతున్న దేశంతోనే మ్యాచ్ ఖరారైనప్పుడు, అటువంటి ఫలితమే పునరావృతమవుతుందని చాలామంది భావించి ఉండవచ్చు. వోజిన్హా పోర్చుగల్ ద్వితీయ శ్రేణి లీగ్లోని చావ్స్ జట్టు తరఫున ఆడుతుంటాడు. ఆ అనుభవజ్ఞుడైన గోల్కీపర్కు, అతని దేశానికి ఇది ప్రత్యర్థి స్థాయి పరంగా ఒక పెద్ద సవాలు అయినప్పటికీ, అర్హత దశలో వారి రక్షణ శ్రేణి (డిఫెన్స్) ప్రదర్శనను బట్టి చూస్తే, ఈ మ్యాచ్ అంత సులభంగా గెలిచేది కాదని ముందే ఊహించి ఉండవచ్చు. కాబో వెర్డే క్వాలిఫైయింగ్ ప్రచారంలో వోజిన్హా నిరంతరం ఆడాడు, అక్కడ అతను 10 ఆటలలో ఎనిమిది గోల్స్ ఇచ్చాడు. ఆ గోల్స్లో నాలుగు కామెరూన్తో జరిగిన ఒకే మ్యాచ్లో వచ్చాయి.
ఈ కీపర్ ఐదు హోమ్ మ్యాచ్లతో సహా ఏడు క్లీన్ షీట్లను సాధించాడు. సోమవారం నాటి ఆటలో చాలా వరకు కాబో వెర్డే తమ సొంత అర్ధభాగంలోనే కట్టడి చేయబడింది. కానీ స్పెయిన్ వారి పట్టుదలగల రక్షణ వలయాన్ని ఛేదించినప్పుడల్లా, వోజిన్హా వారిని ఆదుకున్నాడు.
విరామానికి కొద్దిసేపటి ముందు స్పెయిన్ జట్టు ఒత్తిడిని పెంచింది. ఫెరాన్ టోర్రెస్ కొట్టిన బంతి క్రాస్బార్ను తాకి వెనక్కి రాగా, మికెల్ ఒయార్జాబల్ హెడర్తో గోల్ చేసేలా కనిపించాడు. కానీ గోల్కీపర్ వోజిన్హా తన శరీరాన్ని పూర్తిగా సాచి ఆ బంతిని గోల్ పోస్ట్ పైనుంచి బయటకు పంపాడు. టోర్రెస్ కొట్టిన మరో షాట్ను వోజిన్హా సమర్థవంతంగా అడ్డుకోగా, ఆ తర్వాత ఐమెరిక్ లాపోర్ట్ కొట్టిన హెడర్ను కూడా పోస్ట్ పక్కగా మళ్లించాడు. ఇలా స్పెయిన్ను గోల్స్ చేయకుండా అడ్డుకోవడంతో, ఆ చిన్న జట్టులో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది.
ఆట సాగుతున్న కొద్దీ, స్పెయిన్ చేసిన ప్రతి ప్రయత్నాన్ని వోజిన్హా అడ్డుకున్న కొద్దీ, అతని సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్ విపరీతంగా పెరిగింది. ఈ కాబో వెర్డే కీపర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రెండు మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లను సంపాదించాడు. ఆట ప్రారంభానికి ముందు, తనకు 50,000 కన్నా తక్కువ మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారని, మ్యాచ్ అనంతర ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు అతను అంచనా వేశాడు.
విరామం తర్వాత స్పెయిన్ ఒత్తిడి పెంచింది. కానీ వోజిన్హా గాలిలో వచ్చిన క్రాస్లను, కార్నర్లను అందుకున్నాడు. నిరాశ చెందిన రోడ్రి నుండి తగిలిన దెబ్బతో, హైడ్రేషన్ బ్రేక్కు కొద్దిసేపటి ముందు కీపర్ గాయపడి కిందపడిపోవడంతో కాబో వెర్డే అభిమానులు ఉత్కంఠగా ఎదురుచూశారు.
వోజిన్హా తిరిగి ఆటలోకి రావడంతో, స్పెయిన్ కోచ్ లూయిస్ డి లా ఫ్యూంటె విజయాన్ని చేజిక్కించుకునే ప్రయత్నంలో తన బెంచ్లోని ఆటగాళ్ల వైపు చూడవలసి వచ్చింది. గాయంతో పోరాడి రిజర్వ్లో ఉంచబడిన లామిన్ యమాల్, బరిలోకి దిగి, స్పెయిన్ యొక్క నెమ్మదైన, నిస్తేజమైన ఆటతీరుకు కొంత వేగాన్ని అందించాడు.
18 ఏళ్ల వింగర్, మార్కోస్ లోరెంటితో కలిసి మరో ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడైన మైకెల్ మెరినోకు బంతిని అందించాడు, కానీ అతని బలహీనమైన ప్రయత్నం వోజిన్హాను ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టలేకపోయింది. 2010లో ప్రపంచ కప్ గెలిచినప్పుడు స్విట్జర్లాండ్తో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో ఓడిపోవడం, గతసారి కోస్టారికాను చిత్తుగా ఓడించిన తర్వాత చివరి 16 దశలోనే నిష్క్రమించడం వంటి విషయాలు స్పెయిన్కు కొంత ఊరటనిస్తున్నాయి.
కాబట్టి, వారు ఈ ఫలితాన్ని గుర్తుచేసుకుని నవ్వుకోవచ్చు. కాబో వెర్డే జట్టు ట్రోఫీని గెలిచినట్లుగా ఈ డ్రాను సంబరంగా జరుపుకుంది. ప్రపంచ కప్ ఫైనల్స్కు చేరిన జనాభా పరంగా మూడవ అతి చిన్న దేశానికి చెందిన అభిమానులు అట్లాంటా స్టేడియం లోపల పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. వారు తుది విజిల్ మోగినప్పుడు తమ జట్టును అభినందించడానికి లేచి నిలబడ్డారు. అందులోనూ అత్యంత బిగ్గరైన కేరింతలు వోజిన్హా కోసమే వినిపించాయి.
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు.. జనవరి నుంచి 146.. జూన్లో మాత్రమే 70 కేసులు
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనిపై కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి కె. మురళీధరన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రాష్ట్రంలో 146 షిగెల్లా కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో 70 కేసులు జూన్ నెలలోనే వెలుగుచూశాయని తెలిపారు. సమీక్షా సమావేశం అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, షిగెల్లా కారణంగా సంభవించిన ఐదు మరణాలలో ఒకటి మార్చిలోనూ, మిగిలిన నాలుగు జూన్లోనూ జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
జనసేనలో కొత్తగా సమన్వయ కమిటీ : పవన్ కళ్యాణ్
జనసేన పార్టీలో కొత్తగా చేరేవారిని సమన్వయం చేసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా జాయినింగ్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. ఈ కమిటీలో మొత్తం 14 మంది సభ్యులు ఉంటారని చెప్పారు. ఈ కమిటీలో తాజాగా రాజ్యసభకు ఎంపికైన లింగమేనని రమేశ్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, పంతం నానాజీ, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కిలారి రోశయ్య, సామినేని ఉదయభాను, సీనియర్ నేతలు కొటికలపూడి చినబాబు, హరిప్రసాద్, పెదపూడి విజయ్ కుమార్, కొరికాన రవికుమార్, వంపూరు గంగులయ్య, టీసీ వరుణ్, ఆరణి మదన్ సభ్యులుగా ఉంటారు.
బద్రీనాథ్ పుణ్యక్షేత్రానికి ముకేశ్ అంబానీ భారీ విరాళం
బద్రీనాథ్ పుణ్యక్షేత్రానికి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీ భారీ విరాళం ఇచ్చారు. ఉత్తరాఖండ్లోని ఈ ఆలయాన్ని ముకేశ్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆయన సందర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా లోక కల్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన ఆయన.. బద్రీనాథ్ - కేదార్నాథ్ ఆలయాల అభివృద్ధి, భక్తులకు మౌలిక వసతుల కల్పన కోసం రూ. 10 కోట్ల విరాళాన్ని అందజేశారు.
నరహరి ఇంట్లో సోదాలు.. అమ్మో ఎంత డబ్బు.. ఎంత బంగారం.. ఏసీబీ షాక్ (video)
అవినీతికి పాల్పడిన ప్రభుత్వ అధికారులపై చర్యలను కొనసాగిస్తూ, తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు అక్రమ ఆస్తుల కేసులో భాగంగా భూమి, సర్వే శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్. నరహరికి చెందిన సుమారు డజను ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. నరహరి కార్యకలాపాలపై పెద్ద సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు అందడంతో, అధికారులు ఆయన నివాసంతో పాటు పాతబస్తీలోని ఛత్రీనాక, నారాయణగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో సోదాలు చేపడుతున్నారు. ఈ సోదాలు సాయంత్రం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
19 నుంచి భారీ వర్ష సూచన : వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక
ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ శాఖలతో పాటు జిల్లా యంత్రాంగాలను అప్రమత్తం చేసింది. జూన్ 19 నుంచి రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ఇవి వారం రోజుల పాటు కొనసాగవచ్చన్న వాతావరణ శాఖ సూచనల మేరకు ప్రభుత్వం ఈ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
కాంచన 4లో నటించనున్న లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార?
కాంచన హారర్ చిత్రాల సిరీస్లో ఐదవ భాగమైన 'కాంచన 4'కు రాఘవ లారెన్స్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. సెప్టెంబర్లో ప్రారంభమైన ఈ చిత్ర నిర్మాణం ప్రస్తుతం కొనసాగుతోంది. ఇటీవల చిత్ర బృందం ప్రధాన తారాగణం వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడంతో పాటు నిర్మాణ బాధ్యతలు చేపట్టిన రాఘవ లారెన్స్, తన సొంత స్క్రీన్ప్లేతో దీనికి దర్శకత్వం కూడా వహిస్తున్నారు. కాంచన 4లో పూజా హెగ్డే, నోరా ఫతేహి, స్వక్షా అయ్యర్, దేవదర్శిని, కమలేష్ జగన్ కూడా నటిస్తున్నారు.
Vishal: సీఎం విజయ్ చెప్పినట్లు చేశానంటున్న విశాల్
లయోలా కాలేజీ రోజుల నుండి మిమ్మల్ని 'డార్లింగ్' (ప్రియమైన మిత్రమా) అని పిలుస్తూ వచ్చాను, ఆ పదం ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. ఒక వర్ధమాన నటుడిగా మిమ్మల్ని తెలుసుకోవడం దగ్గరి నుండి, అనేక సవాళ్లు మరియు విమర్శలను మీ మౌనం మరియు విజయాలతో అధిగమించి 'సూపర్స్టార్'గా ఎదగడం, ఆపై తమిళనాడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడం వరకు మీ ప్రయాణాన్ని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను.
యూట్యూబర్ ఖలీద్తో బ్రేకప్ చెప్పేసిన నటి సునైనా?
నటి సునైనా యూఏఈకి చెందిన ప్రముఖ యూట్యూబర్ ఖలీద్ అల్ అమెరిల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాల్లో గణనీయమైన మార్పులను గమనించిన అభిమానులు, సోషల్ మీడియాలో వారి గురించి కొత్తగా ఊహాగానాలు చేస్తున్నారు. ఈ జంట గతంలో సోషల్ మీడియాలో కలిసి ఫోటోలను పంచుకోవడం ద్వారా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. దీంతో వారికి నిశ్చితార్థం జరిగిందనే వార్తలు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి. వారి పోస్టులు అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని రేకెత్తించాయి. త్వరలోనే పెళ్లి జరగబోతోందని చాలామంది నమ్మారు.
Peddi Article: పెద్ది కలెక్లన్ల ద్వారా తెలుగు ఇంఢస్ట్రీ ఏం నేర్చుకుంది? ఇంకా ఏం నేర్చుకోవాలి?
'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లు - 12వ రోజు: బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన 'పెద్ది' చిత్రం జూన్ 3న పెయిడ్ ప్రీమియర్లతో మరియు జూన్ 4న థియేటర్లలో విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా, ప్రారంభ వారాంతంలో బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన ఆరంభాన్ని సాధించింది. విమర్శకులు మరియు ప్రేక్షకుల నుండి మిశ్రమ స్పందన వచ్చినప్పటికీ, ఈ చిత్రం మొదట్లో ప్రేక్షకులను బాగానే ఆకర్షించింది. అయితే, పని దినాలలో (వీక్డేస్లో) వసూళ్లు తగ్గుముఖం పట్టాయి.
శ్రీనగర్ యువతిని పెళ్లాడిన ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త
బాలీవుడ్ నటి ఊర్మిళా మాటోండ్కర్ మాజీ భర్త, కాశ్మీర్కు చెందిన మోడల్, వ్యాపారవేత్త మోహ్సిన్ అఖ్తర్ మీర్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. శ్రీనగర్కు చెందిన నిధా భట్ అనే యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. సంప్రదాయబద్ధంగా అత్యంత నిరాడంబరంగా జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరయ్యారు. నటి ఊర్మిళతో విడాకులు తీసుకుని విడిపోయిన దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మోహ్సిన్ ఈ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు.