చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్: రౌండ్ ఆఫ్ 16కి చేరిన పీవీ సింధు
చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్లో భాగంగా బుధవారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ తొలి రౌండ్ పోరులో, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పి.వి. సింధు దేశానికి చెందిన టీనేజర్ ఉన్నతి హుడా నుంచి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొని రెండో రౌండ్కు చేరుకుంది. మరోవైపు, పురుషుల విభాగంలో ఆయుష్ శెట్టి సంచలనం సృష్టిస్తూ, ప్రపంచ 11వ ర్యాంకర్ అల్వి ఫర్హాన్ను ఓడించి తదుపరి దశకు దూసుకెళ్లాడు.
గత వారం జపాన్ ఓపెన్ గెలిచి రెండేళ్ల టైటిల్ నిరీక్షణకు తెరదించిన సింధు, 18 ఏళ్ల ఉన్నతితో జరిగిన 56 నిమిషాల హోరాహోరీ పోరులో 21-14, 9-21, 21-10 తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలి గేమ్లో స్కోరు 7-7 సమం అయ్యే వరకు ఉన్నతి గట్టి పోటీనివ్వడంతో మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ సింధుకు ఆరంభంలోనే సవాలు ఎదురైంది. ఆ తర్వాత సింధు తన లయను అందుకుని, వరుసగా ఐదు పాయింట్లు సాధించి 12-8 ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకుంది.
చివరకు 21-14తో ఆ గేమ్ను సునాయాసంగా గెలుచుకుంది. రెండో గేమ్ పూర్తిగా ఆ యువ క్రీడాకారిణి (ఉన్నతి) ఆధిపత్యంలో సాగింది. స్కోరు 2-2 వద్ద సమం అయిన తర్వాత, ఉన్నతి 6-3 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆపై వరుసగా ఆరు పాయింట్లు సాధించి 12-4తో వేగంగా ముందంజ వేసింది.
సింధు తన ఫామ్ను కొనసాగించడానికి కొంత ఇబ్బంది పడగా, ఉన్నతి పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 21-9తో గేమ్ గెలుచుకుని మ్యాచ్ను నిర్ణయాత్మక మూడవ గేమ్కు తీసుకెళ్లింది. అయితే, నిర్ణయాత్మక గేమ్లో సింధు ఒక ఛాంపియన్లా స్పందించింది. ఆరంభంలో హోరాహోరీ పోరు ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా ఆధిక్యాన్ని పెంచుకుంటూ స్కోరును 6-3 నుండి 10-5, ఆపై 15-8కి చేర్చింది.
చివరకు 21-10తో విజయం సాధించి బీఎండబ్ల్యూ సూపర్ 1000 టోర్నమెంట్లో తదుపరి రౌండ్కు దూసుకెళ్లింది. రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఈ భారత క్రీడాకారిణి నాలుగో సీడ్, స్థానిక అభిమానుల ఆశాకిరణం అయిన చెన్ యుఫేతో తలపడనుంది. గత వారం జరిగిన జపాన్ ఓపెన్ సెమీఫైనల్లో సింధు ఆమెను వరుస గేమ్లలో ఓడించిన విషయం తెలిసిందే.