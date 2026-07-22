  1. క్రీడలు
  2. ఇతర క్రీడలు
  3. వార్తలు
  4. China Open: Sindhu Battles Past Hooda, Shetty Upsets World No. 11 Farhan
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (19:47 IST)

చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్‌: రౌండ్ ఆఫ్ 16కి చేరిన పీవీ సింధు

PV Sindhu
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (19:47 IST)
google-news
చైనా ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్‌లో భాగంగా బుధవారం జరిగిన మహిళల సింగిల్స్ తొలి రౌండ్ పోరులో, రెండుసార్లు ఒలింపిక్ పతక విజేత పి.వి. సింధు దేశానికి చెందిన టీనేజర్ ఉన్నతి హుడా నుంచి గట్టి పోటీని ఎదుర్కొని రెండో రౌండ్‌కు చేరుకుంది. మరోవైపు, పురుషుల విభాగంలో ఆయుష్ శెట్టి సంచలనం సృష్టిస్తూ, ప్రపంచ 11వ ర్యాంకర్ అల్వి ఫర్హాన్‌ను ఓడించి తదుపరి దశకు దూసుకెళ్లాడు. 
 
గత వారం జపాన్ ఓపెన్ గెలిచి రెండేళ్ల టైటిల్ నిరీక్షణకు తెరదించిన సింధు, 18 ఏళ్ల ఉన్నతితో జరిగిన 56 నిమిషాల హోరాహోరీ పోరులో 21-14, 9-21, 21-10 తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలి గేమ్‌లో స్కోరు 7-7 సమం అయ్యే వరకు ఉన్నతి గట్టి పోటీనివ్వడంతో మాజీ ప్రపంచ ఛాంపియన్ సింధుకు ఆరంభంలోనే సవాలు ఎదురైంది. ఆ తర్వాత సింధు తన లయను అందుకుని, వరుసగా ఐదు పాయింట్లు సాధించి 12-8 ఆధిక్యాన్ని దక్కించుకుంది. 
 
చివరకు 21-14తో ఆ గేమ్‌ను సునాయాసంగా గెలుచుకుంది. రెండో గేమ్ పూర్తిగా ఆ యువ క్రీడాకారిణి (ఉన్నతి) ఆధిపత్యంలో సాగింది. స్కోరు 2-2 వద్ద సమం అయిన తర్వాత, ఉన్నతి 6-3 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఆపై వరుసగా ఆరు పాయింట్లు సాధించి 12-4తో వేగంగా ముందంజ వేసింది. 
 
సింధు తన ఫామ్‌ను కొనసాగించడానికి కొంత ఇబ్బంది పడగా, ఉన్నతి పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 21-9తో గేమ్ గెలుచుకుని మ్యాచ్‌ను నిర్ణయాత్మక మూడవ గేమ్‌కు తీసుకెళ్లింది. అయితే, నిర్ణయాత్మక గేమ్‌లో సింధు ఒక ఛాంపియన్‌లా స్పందించింది. ఆరంభంలో హోరాహోరీ పోరు ఉన్నప్పటికీ, క్రమంగా ఆధిక్యాన్ని పెంచుకుంటూ స్కోరును 6-3 నుండి 10-5, ఆపై 15-8కి చేర్చింది. 
 
చివరకు 21-10తో విజయం సాధించి బీఎండబ్ల్యూ సూపర్ 1000 టోర్నమెంట్‌లో తదుపరి రౌండ్‌కు దూసుకెళ్లింది. రౌండ్ ఆఫ్ 16లో ఈ భారత క్రీడాకారిణి నాలుగో సీడ్, స్థానిక అభిమానుల ఆశాకిరణం అయిన చెన్ యుఫేతో తలపడనుంది. గత వారం జరిగిన జపాన్ ఓపెన్ సెమీఫైనల్‌లో సింధు ఆమెను వరుస గేమ్లలో ఓడించిన విషయం తెలిసిందే.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఐసీసీ వన్డే బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్- టాప్-5లో నిలిచిన గిల్, కోహ్లీ, రోహిత్

కుమారుడుని తప్పించబోయి ఇరుక్కున్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అరెస్టు?

కుమారుడుని తప్పించబోయి ఇరుక్కున్న మాజీ మంత్రి సీదిరి అరెస్టు?వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలోని నివాసంలో పోలీసులు అరెస్టు చేసినట్టు సమాచారం. ఈ క్రమంలో ఆయన ఇంటి వద్దకు కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున చేరుకోవడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఇటీవల అప్పలరాజు కుమారుడు ఆరవ్‌ వర్మ బైక్‌తో ఢీకొట్టడంతో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతిచెందిన విషయం తెలిసిందే.

మన విద్యార్థులకు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? రాహుల్ గాంధీ

మన విద్యార్థులకు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? రాహుల్ గాంధీనీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ 7.5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు, వారి కుటుంబాలు ప్రభావితమయ్యారని పేర్కొన్నారు. నీట్ అభ్యర్థుల కుటుంబాలు దీని కోసం చేసిన మొత్తం ఖర్చు రూ. 1.3 లక్షల కోట్లు ఉంటుందని, ఇది దాదాపు భారతదేశ విద్యా బడ్జెట్‌కు సమానమని ఆయన తెలిపారు. "మన విద్యార్థులకు ఇలా ఎందుకు జరుగుతోంది? పోలీసులు వారిని కొట్టడానికి, వారిపై తుపాకులు గురిపెట్టడానికి వారు చేసిన తప్పేంటి?" అని రాహుల్ ప్రశ్నించారు. దేశ విద్యార్థులుగా తమకు న్యాయబద్ధమైన విద్యా విధానం లభించాలని, కానీ ప్రస్తుతం అది లేదు. పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు విద్యార్థులు తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు, పైగా పరీక్షకు చివరి నిమిషంలో ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందని వారికి చెప్తున్నారు.

ప్రజల కోసం దెబ్బలు తినేందుకు సైతం సిద్ధమే : రాహుల్ గాంధీ

ప్రజల కోసం దెబ్బలు తినేందుకు సైతం సిద్ధమే : రాహుల్ గాంధీప్రజల కోసం దెబ్బలు తినేందుకు సైతం సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రకటించారు. అలాగే, నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వ్యవహారంలో విద్యార్థులు చేస్తున్న ఆందోళలను తాము రాజకీయాల కోసం వాడుకోవడం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. నీట్‌ అవకతవకలపై దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపక్షాల ఆందోళనల వేళ రాహుల్‌ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. గత 10 ఏళ్లలో 152 పరీక్షల ప్రశ్నపత్రాలు లీకయ్యాయని ఆయన ఆరోపించారు. దేశంలో విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. చివరి నిమిషంలో ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ వంటి ఘటనలతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నట్లు తెలిపారు.

చీర కొనివ్వాలని ప్రెషర్ కుక్కర్‌తో భర్త తలపై కొట్టిన భార్య... ఏమైందంటే?

చీర కొనివ్వాలని ప్రెషర్ కుక్కర్‌తో భర్త తలపై కొట్టిన భార్య... ఏమైందంటే?మహారాష్ట్రలోని బద్లాపూర్‌లో అలాంటి అమానుష ఘటన వెలుగుచూసింది. కేవలం చీర కొనివ్వలేదన్న క్షణికావేశంలో భార్యాభర్తల మధ్య మొదలైన గొడవ, చివరకు ఒకరి ప్రాణాన్నే తీసింది. బద్లాపూర్ ఈస్ట్ పరిధిలోని శిర్గావ్‌లో.. హరేరామ్ సింగ్ అనే వ్యక్తి తన భార్య సునీతా దేవితో కలిసి శిర్గావ్‌లో నివసిస్తున్నాడు. మంగళవారం సాయంత్రం తనకు ఒక చీర కొనివ్వాలని సునీతా దేవి భర్తను కోరింది. దానికి హరేరామ్ సింగ్ నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య చిన్నగా గొడవ ప్రారంభమైంది.

అమ్మాయిల దుస్తులు చించేస్తారా? కేంద్రంపై విరుచుకుపడిన అఖిలేష్

అమ్మాయిల దుస్తులు చించేస్తారా? కేంద్రంపై విరుచుకుపడిన అఖిలేష్కేంద్ర ప్రభుత్వంపై సమాజ్‌వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేష్ యాదవ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. తమ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో పాటు అమ్మాయిల దుస్తులు చించేస్తారా అని ప్రశ్నించారు.

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌

Rahul Sipligunj : బైక్ రైడర్ సీటులో దారిచూపిన వ్యక్తి అంటూ ఆనందక్షణాలతో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌నా సంగీత ప్రయాణంలో నాకు దారి చూపిన వ్యక్తి... ఈ రోజు, నా కలల బైక్ రైడర్ సీటులో కూర్చున్నారు. జీవితం ఒక అందమైన వలయంలా తిరిగి వస్తుంది.. అంటూ ఆనందోకూడిన క్షణాలను సోషల్ మీడియాలో రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌ వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ యాసతోపాటు ఓల్డ్ సిటీ స్టయిల్ లో పాటలు పాడే రాహుల్ కు ఒక్కసారిగా ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమాతో ప్రపంచానికి తెలియజేశారు కీరవాణి. మరి అలాంటి క్షణాలు మరోసారి రాబోతున్నాయంటూ హింట్ ఇచ్చారు.

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది

Prashanth Neel : డ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైందిడ్రాగన్ కు ముందు భయపెట్టే చిత్రంగా ప్రశాంత్ నీల్ 418 చిత్రం సిద్ధమైంది. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశలో వున్న ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించింది. జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ చిత్రానికి కీర్తన్ నడగౌడ కథ, దర్శకత్వం వహించారు. నవీన్ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మించారు.

Allari Naresh :సురభి తో నా కంటి మీద కునుకే లేదంటున్న అల్లరి నరేష్

Allari Naresh :సురభి తో నా కంటి మీద కునుకే లేదంటున్న అల్లరి నరేష్అల్లరి నరేష్ తనదైన శైలిలో ఎంటర్ టైన్మెంట్ మూవీ గా రంభ ఊర్వశి మేనక చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. సురభి నాయికగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి నా కంటి మీద కునుకే లేదనే... రొమాంటిక్ మెలోడీ చిత్ర టీమ్ విడుదల చేసింది. ఫాంటసీ ఎంటర్‌టైనర్‌ గా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్నరారు.

Madhav's look : యుద్ధంలో పోరాడినట్లుగా మారెమ్మ నుంచి మాధవ్ లుక్

Madhav's look : యుద్ధంలో పోరాడినట్లుగా మారెమ్మ నుంచి మాధవ్ లుక్కొత్తగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో మాధవ్ యుద్ధంలో పోరాడి వచ్చినట్టుగా ఇంటెన్స్ అవతార్‌లో ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ పోస్టర్‌లో ఆయన పాత్రలోని రా ఇంటెన్సిటీతో పాటు భావోద్వేగాలను బలంగా చూపించారు. హీరోకు, పవిత్రమైన ఆవుకు మధ్య కనిపించే పేస్ అఫ్, ఈ సినిమా కథా నేపథ్యాన్ని ఆసక్తికరంగా ప్రజెంట్ చేస్తోంది.

Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీ

Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీహిందీ చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినా ఈ సినిమా ఇంకా మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా తన ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.